Diferența dintre Kane și Mbappe A fost una dintre cele mai strânse curse pentru Balonul de Aur din istorie! +43 foto
Harry Kane și Kylian Mbappe (Foto: IMAGO)
Campionate

Diferența dintre Kane și Mbappe A fost una dintre cele mai strânse curse pentru Balonul de Aur din istorie!

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 11:58
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 11:58
  • Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026 în fața lui Kylian Mbappe, într-o cursă extrem de echilibrată, decisă la o diferență de numai 28 de puncte.
  • Duelul dintre cei doi intră în istoria trofeului drept al patrulea cel mai strâns din cele șapte decenii de existență ale prestigioasei distincții individuale.
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Potrivit detaliilor votului publicate de cotidianul L'Équipe, înaintea apariției ediției tipărite a revistei France Football, Kane a acumulat 1.055 de puncte, față de cele 1.027 obținute de Mbappe.

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Balonul de Aur: diferență de 28 de puncte între Harry Kane și Kylian Mbappe

Votul a fost acordat de un juriu internațional format din 100 de jurnaliști de specialitate.

Fiecare jurnalist a desemnat zece jucători, acordând 15 puncte celui clasat pe primul loc, 12 puncte celui de pe poziția secundă și 10 puncte ocupantului locului al treilea. Punctajul scade progresiv, până la un punct pentru fotbalistul aflat pe poziția a zecea.

Clasamentul final îi plasează pe cei doi atacanți la un nivel foarte apropiat:

  • Harry Kane - 1.055 de puncte (40 de voturi pentru locul 1)
  • Kylian Mbappe - 1.027 de puncte (23 de voturi pentru locul 1).

Victoria îi aduce lui Kane primul Balon de Aur al unui fotbalist englez din ultimul sfert de secol. Pentru Bayern Munchen, trofeul reprezintă prima astfel de distincție după 45 de ani, dar și revenirea unui jucător din campionatul Germaniei în postura de câștigător, pentru prima dată din 1996, scrie espn.com.

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago

Galerie foto (43 imagini)

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
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Cele mai strânse curse pentru Balonul de Aur

Pentru a compara corect edițiile din diferite perioade, trebuie să ținem cont și de numărul total de puncte care puteau fi acordate, nu doar de diferența dintre primii doi clasați.

Sistemul de vot și numărul jurnaliștilor din juriu s-au schimbat de-a lungul anilor, astfel că un ecart de 28 de puncte în 2026 poate avea o greutate diferită față de unul similar dintr-o ediție mai veche.

  • Locul 1 (1996): Matthias Sammer și Ronaldo Nazario (1 punct diferență) - 0,13% diferență procentuală
  • Locul 2 (2019): Lionel Messi și Virgil van Dijk (7 puncte) - 0,25%
  • Locul 3 (1966): Bobby Charlton și Eusebio (1 punct) - 0,30%
  • Locul 4 (2026): Harry Kane și Kylian Mbappe (28 de puncte) - 0,42%
  • Locul 5 (2024): Rodri și Vinicius Junior (41 de puncte) - 0,62%

Harry Kane a încheiat sezonul cu 73 de goluri în toate competițiile, pentru Bayern Munchen și reprezentativa Angliei, dominând clasamentul golgheterilor europeni. A bifat șase reușite la Cupa Mondială, unde a contribuit la parcursul Angliei până pe locul al treilea.

De cealaltă parte, Kylian Mbappe a marcat de 42 de ori în primul său sezon la Real Madrid. Cele zece goluri înscrise la Cupa Mondială l-au propulsat la un total de 22 de reușite în istoria participărilor sale la competiție, devenind cel mai bun marcator din toate timpurile la turneele finale.

Clasament Balonul de Aur 2026

  1. Harry Kane (Anglia, Bayern Munchen) 1.055 puncte
  2. Kylian Mbappe (Franța, Real Madrid) 1.027
  3. Lamine Yamal (Spania, Barcelona) 881
  4. Rodri (Spania, Manchester City, Barcelona) 726
  5. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) 612
  6. Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, PSG) 541
  7. Ousmane Dembele (Franța, PSG) 418
  8. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City) 378
  9. Michael Olise (Franța, Bayern Munchen) 296
  10. Fabian Ruiz (Spania, PSG) 201
  11. Jude Bellingham (Anglia, Real Madrid) 107
  12. Pau Cubarsi (Spania, Barcelona) 101
  13. Achraf Hakimi (Maroc, PSG) 65
  14. Vitinha (Portugalia, PSG) 59
  15. Declan Rice (Anglia, Arsenal) 57
  16. Ferran Torres (Spania, Barcelona, ​​PSG) 44
  17. Vinicius Junior (Brazilia, Real Madrid) 26
  18. Marc Cucurella (Spania, Real Madrid) 16
  19. Joao Neves (Portugalia, Paris SSG) 15
  20. Willian Pacho (Ecuador, PSG) 12
  21. Gabriel (Brazilia, Arsenal) 11
  22. Lautaro Martinez (Argentina, Inter Milano) 11
  23. Nuno Mendes (Portugalia, PSG) 8
  24. Luis Diaz (Columbia, Bayern Munchen) 8
  25. Marquinhos (Brazilia, PSG) 7
  26. Dayot Upamecano (Franța, Bayern Munchen) 5 points
  27. Bruno Fernandes (Portugalia, Manchester United) 5
  28. Julian Quiñones (Mexic, Al-Qadsiah) 4
  29. Sadio Mane (Senegal, Al Nassr), William Saliba (Franța, Arsenal) 2.

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