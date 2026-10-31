Anchetă după Balonul de Aur Câștiguri de 200.000 de dolari din pariuri suspecte. Ce s-ar fi întâmplat

France Football, organizatoarea evenimentului, anchetează o serie de pariuri suspecte, după gala pentru decernarea Balonului de Aur 2026.

Pariurile plasate pe mai multe conturi au generat un profit de aproximativ 200.000 de dolari.

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Utilizatorii ar fi plasat pariurile pe Polymarket, platformă pentru predicții bazată pe criptomonede, iar tipul pariului plasat le-a atras atenția celor de la publicația Upside, vestea ajungând ulterior și la organizatori.

Investigație pentru pariuri suspecte după decernarea Balonului de Aur

Pariurile ar fi fost plasate de pe 12 conturi Polymarket, iar miza totală depășește 264.000.

Toate pariurile s-au bazat pe aceeași predicție: ordinea primilor 5 fotbaliști clasați la Balonul de Aur, care au fost numiți cu precizie de 100%.

Raphaël Pautard, cofondatorul Upside, susține că cele 12 conturi Polymarket au fost create în perioada 1-20 octombrie, iar pe 6 dintre ele nu fusese plasat vreun alt pariu, informează theguardian.com.

După ce au fost urmărite tranzacțiile în detaliu, o persoană din spatele unui cont a fost identificată, iar France Football a demarat o anchetă privind o posibilă scurgere de informații în ceea ce privește clasamentul final al Balonului de Aur. Cazul a ajuns și în atenția Poliției.

Clasamentul final al Balonului de Aur 2026:

Harry Kane Kylian Mbappe Lamine Yamal Rodri Lionel Messi Khvicha Kvaratskhelia Ousmane Dembele Erling Haaland Michael Olise Fabian Ruiz

În ceea ce privește numărul persoanelor care cunoșteau clasamentul înaintea decernării, acesta ar fi fost foarte restrâns.

„Cum păstrăm ascunsă identitatea câștigătorului? Cred că un secret bine păstrat este unul care este împărtășit cu cât mai puțini oameni posibil”, a declarat, săptămâna trecută Pascal Ferré, fost jurnalist al publicației France Football.

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