„A dovedit că are experiență” Horaţiu Moldovan a dezvăluit cum a reacționat Mircea Lucescu când a refuzat convocarea la națională

Horațiu Moldovan (26 de ani) a dezvăluit că s-a consultat cu Mircea Lucescu (79 de ani), în momentul în care a refuzat convocarea la națională.

Ajuns la Sassuolo, în Serie B, sub formă de împrumut după perioada nefastă de la Atletico Madrid, Horațiu Moldovan pare că a reușit să-și revitalizeze cariera.

Horațiu Moldovan: „A zis că e bine pentru toată lumea”

Acesta a luptat pentru un loc de titular, iar într-un final a ajuns să fie de neclintit din poarta celor de la Sassuolo.

Totuși, Moldovan a trebuit să facă și unele sacrificii, motiv pentru care a refuzat convocarea la echipa națională pentru primele două meciuri din Liga Națiunilor, cu Kosovo și Lituania.

Într-o intervenție telefonică, Moldovan a dezvăluit că s-a sfătuit cu Mircea Lucescu înainte de a lua această decizie.

„Era mai greu, ar fi fost trei meciuri într-o săptămână. Am schimbat țara, tot.

Cred că am luat o decizie inspirată când am vorbit atunci cu Mircea Lucescu, când n-am venit la națională. Eu i-am cerut sfatul lui Nea' Mircea. A zis că e bine pentru toată lumea. S-a dovedit că are experiență.

Chiar m-a sunat când am fost accidentat. Voia să se bazeze pe serviciile mele. S-a informat în Italia, mi-a zis că sunt văzut bine”, a declarat Horațiu Moldovan, potrivit digisport.ro.

Horațiu Moldovan, un nou meci fără gol primit

Internaționalul român a fost integralist în victoria echipei sale, 2-0, pe terenul celor de la Reggiana în runda #15 din Serie B.

Thorstvedt a deschis scorul în minutul 45+1, iar Mulattieri a stabilit scorul final.

Pentru Horațiu Moldovan a fost cel de-al 6-lea meci al sezonului fără gol primit.

7,7 a fost nota lui Moldovan, potrivit flashscore.ro