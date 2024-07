MULȚUMIM, VASSARAS! Penalty-ul cadou primit a calificat România, iar un merit mare îi revine grecului din fruntea CCA

E greu să admitem că ne-am calificat și datorită unei erori de arbitraj, însă așa a fost: am primit gratuit un penalty

Influența lui Burleanu la UEFA, prin intermediul axei Vassaras - Theodoridis, ne-a adus în postura să beneficiem de sprijinul arbitrilor

Vassaras își poate trece în CV a doua calificare pentru România: prima, acum 17 ani, România - Olanda 1-0, gol din ofsaid și am mers la Euro

Pentru ca Vassaras să fie în lista observatorilor la Euro, FRF a acceptat ca România să piardă această poziție la turneul din Germania

Am făcut fix ce trebuia să facem. Și am obținut calificarea. Nu contează cum am jucat, nu contează cum s-a arbitrat, rezultatul ne-a fost favorabil.

Totuși, dincolo de a fi români și de a ne bucura de o performanță mare, suntem și jurnaliști și avem datoria de a vedea și de a explica realitatea. Una care de multe ori poate nu convine. Cum foarte probabil e și în cazul de față.

Dialog cu un fost arbitru internațional: “Nu a fost penalty”

Golul marcat de România miercuri a venit în urma unei faze în care arbitrii au greșit. Și e golul care a făcut diferența la final între calificare și eliminare.

Am discutat la pauza la pauza meciului cu Slovacia cu un fost arbitru internațional. Iar dialogul a fost următorul.

Bună ziua, mă lămuriți vă rog și pe mine dacă a fost sau nu penalty la Ianis Hagi?

Vrei din partea mea ceva oficial sau neoficial?

Spuneți-mi neoficial!

Nu e penalty!

De ce?

Pentru că e fault la primul contact, cel care se produce în afara careului, după care piciorul slovacului nu mai face nici o mișcare care să-l blocheze pe adversar. Ianis e cel care inițiază contactul la a doua fază, cea care e pe linie și care eronat a fost luată în considerare de cei din camera VAR.

Concluzia?

Nu s-ar fi impus penalty, ci lovitură liberă directă din afara careului. Și acum să-ți spun și oficial. E penalty clar, bine că l-a dat. Hai, România!

În trecut, dezavantajați. În prezent, sprijiniți

Vă aduceți aminte cum am fost arbitrați pe parcursul preliminariilor? Cu Belarus, acasă, cu Kosovo în deplasare, mai ales cu Kosovo acasă. Au fost meciuri în care am fost sprijiniți. A fost în avantajul nostru, așa cum ani la rândul în trecut am avut de suferit. Coșmaruri gen barajul cu Slovenia, meciul cu Norvegia, din preliminariile Euro 2004 și multe altele.

S-au schimbat însă vremurile și acum avem de partea noastră un om extrem de influent la UEFA. Numele lui: Kyros Vassaras. Rudă cu numărul 2 de la Nyon, secretarul general UEFA, Theodor Theodoridis.

10 ani au trecut de când Vassaras e președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor din România, cel mai lung mandat al unui șef în fruntea CCA

Istvan Kovacs, alt exemplu al influenței lui Vassaras

Cine a văzut miercuri seară Turcia - Cehia a realizat și mai bine câtă influență are Kyros. Istvan Kovacs a stricat un meci decisiv pentru calificarea în optimi. Să acorzi 20 (DOUĂZECI!!!) cartonașe galbene și două roșii, dintre care o treime din ele să fie celor care nu sunt în teren, e dovada că arbitrul devine personaj principal, exact ceea ce e strică fotbalul. Și cu toate acestea, Kovacs rămâne la acest nivel. Explicația? În spatele lui e Vassaras, care, la rândul lui, îl are pe Theodoridis scut.

Kyros Vassaras

Compromisul-favor al FRF pentru Vassaras

Tocmai pentru că relațiile grecului din fruntea CCA sunt uriașe la UEFA, România, de fapt FRF, a acceptat o situație delicată la acest turneu final. Să piardă o poziție de observator de arbitri, tocmai pentru ca Vassaras să fie în acest rol. O țară nu poate avea doi observatori, iar Vassaras e asimilat ca fiind din România, din moment ce a fost propus pe lista FRF, însă rulează ca observator grec. La cum am fost arbitrați însă, e o răsplată chiar mică pentru ce ar merita.

Kyros ține aproape de Puiu, Piți și Ienei

Palmaresul lui Vassaras începe să rivalizeze cu nume mari precum Iordănescu, Ienei, Pițurcă. Grecul tocmai și-a trecut în CV a doua calificare. De această dată în optimile turneului final. Prima a fost acum 17 ani. Pe vremea când șef la FRF era Mircea Sandu. România - Olanda 1-0, în preliminariile Euro 2008, a fost decis de un gol marcat din ofsaid, iar brigada a fost din Grecia, cu Vassaras în frunte. Peste doar câțiva ani, Mircea Sandu îl aducea în cadrul CCA, iar Burleanu l-a pus șef.

Morala lui Lucescu ne determină să-i mulțumim lui Vassaras

Scriam ieri, înaintea de România - Slovacia, ce a spus de curând Mircea Lucescu: “În fotbal, singurul lucru moral e rezultatul”. Știe bine nea Mircea. A ceastă afirmație ține loc de definiție pentru partida care ne-a dus între cele mai bune 16 echipe la Euro.

Suntem în optimi, sărbătorim, n-am câștigat niciodată o grupă de European. Profităm de o eroare de arbitraj, de o conjunctură favorabilă, de anumite relații și influențe. Așa e în fotbal. Așa a fost și așa va fi mereu.

Nu e o opinie populară și nici în trend cu odele care tot curg peste tricourile galbene. Euforia calificării nu ar trebui însă să ne determine să ascundem sau să ignorăm realitatea. Pentru că în acest caz, chiar dacă dacă proverbul zice “teme-te de greci chiar și atunci când aduc daruri”, am nedreptăți un om căruia trebuie să-i spunem un sincer “Mulțumim”.