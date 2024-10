Jucătoarea de tenis Iga Swiatek (23 de ani, #1 WTA) a anunțat încheierea colaborării cu antrenorul Tomasz Wiktorowski (43 de ani).

Liderul WTA Swiatek s-a retras în urmă cu două săptămâni de la turneul de la Beijing, unde era campioana en titre, motivându-şi absenţa prin „motive personale”.

Iga Swiatek: „Am decis de comun acord să rupem colaborarea”

Numărul #1 WTA a făcut anunțul despărțirii de antrenor printr-o postare pe contul său personal de Instagram.

„După 3 ani de zile plin de reușite alături de antrenorul meu, Tomasz Wiktorowski, am decis să întrerupem colaborarea.

Vreau să încep prin a-i mulțumi foarte mult pentru toată munca depusă împreună.

Antrenorul Wikitorowski a intrat în echipa mea în urmă cu 3 sezoane, când aveam mare nevoie de schimbări și de o atitudine nouă.

Experiența sa, atitudinea sa analitică și strategică și bagajul bogat de cunoștințe în tenis ne-au ajutat să obținem împreună rezultate la care nu am aș fi putut visa cu câteva luni înainte să începem colaborarea.

Principalul nostru scop a fost să ajung numărul 1 în lume și acest obiectiv a fost setat prima dată de antrenorul Wikitorowski.

Am țintit sus, am început fiecare turneu cu un țel clar, să-l câștigăm. Împreună cu el am câștigat multe turnee, 4 de Grand Slam.

Îți mulțumesc, coach, îți doresc tot binele. Știu că îți doreai puțină odihnă după acești 3 ani de muncă grea și deplasări.

După această schimbare importantă în echipa mea, îmi rezerv câteva săptămâni până să încep colaborarea cu un nou antrenor.

Sunt în mijlocul unor discuții cu alți antrenori (străini), pentru că sunt gata să încep un nou capitol în cariera mea. Când voi lua o decizie, vă voi anunța”, a scris Iga Swiatek.

Wiktorowski, antrenorul WTA al anului 2023

Swiatek l-a angajat pe Wikitorowski la finalul sezonului 2021.

Sub indicațiile lui antrenorului, Iga a câștigat 4 dintre cele 5 trofee de Grand Slam pe care le are în palmares , a ajuns locul 1 în ierarhia WTA și a avut cea mai lungă serie de victorii, 37 de victorii consecutive în anul 2022.

Împreună, au reușit să obțină 19 titluri și o mediale de argint, anul acesta, la Jocurile Olimpice de la Paris.