A murit Ilie Datcu Fostul mare portar al lui Dinamo și Fenerbahce, omagiat de clubul turc: „Munca și devotamentul tău nu vor fi uitate”
Ilie Datcu. Foto: Facebook. Fenerbahce
Campionate

A murit Ilie Datcu Fostul mare portar al lui Dinamo și Fenerbahce, omagiat de clubul turc: „Munca și devotamentul tău nu vor fi uitate”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 20:56
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 20:56
  • Ilie Datcu, fostul mare portar al lui Dinamo și Fenerbahce, a murit la vârsta de 89 de ani.
  • Anunțul a fost făcut, luni, de clubul turc, unde românul a fost unul dintre cei mai apreciați portari din istoria formației.
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Născut pe 20 iulie 1937, Datcu a evoluat pentru Dinamo București între 1961 și 1969, apoi s-a transferat la Fenerbahce, unde a jucat până în 1975.

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Ilie Datcu, fost portar la Dinamo și Fenerbahce, a murit la 89 de ani

Clubul din Istanbul a transmis un mesaj de condoleanțe și a amintit de contribuția românului la succesele echipei.

„Suntem profund îndurerați de pierderea portarului nostru Ilie Datcu, care ne-a apărat cu succes poarta timp de mulți ani și și-a înscris numele în istoria clubului prin titlurile câștigate.

Transmitem condoleanțe familiei Datcu, celor apropiați și întregii comunități Fenerbahce.

Munca și devotamentul tău pentru tricoul în dungi nu vor fi uitate, Datcu”, a transmis Fenerbahce.

Palmaresul său la Fenerbahce include trei titluri de campion, Cupa Turciei, Cupa Președintelui, Cupa Prim-ministrului și două Cupe TSYD.

Primul său sezon în Turcia a rămas unul special. Datcu a apărat în 29 dintre cele 30 de etape ale campionatului 1969-1970 și a primit doar șase goluri.

Recordul pentru cele mai puține goluri încasate într-un sezon se menține și după 56 de ani.

166 de meciuri
a adunat Ilie Datcu în prima ligă pentru Dinamo, club la care a fost unul dintre portarii importanți ai anilor '60 și alături de care a câștigat Cupa României în sezonul 1963-1964, potrivit romaniansoccer.ro

Datcu a debutat la prima reprezentativă în 1963, într-un meci câștigat de România cu 3-2 împotriva Germaniei de Est.

În 1964, portarul a făcut parte din lotul României la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde „tricolorii” au încheiat competiția pe locul 5, conform welovesport.ro.

După retragere, Datcu a rămas în fotbal și a avut o carieră îndelungată de antrenor, în special în Turcia. A lucrat atât ca principal, cât și ca antrenor de portari și a revenit inclusiv la Fenerbahce.

În 1978, Ilie Datcu a primit cetățenia turcă și a devenit cunoscut și sub numele de Ilyas Datca.

Ilie Datcu a avut o relație apropiată cu Mircea Lucescu, alături de care a fost coleg la Dinamo. Cei doi au colaborat mai târziu și la Beșiktaș, unde Datcu a făcut parte din staff-ul lui Lucescu ca antrenor de portari.

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