Tibor Selymes (56 de ani), fostul fundaș al echipei naționale, a analizat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, situația României după cele trei înfrângeri consecutive suferite în Liga Națiunilor.

România - Suedia se joacă astăzi, de la ora 21:45, pe Arena Națională, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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„Tricolorii” au pierdut cu Suedia, scor 1-2, apoi au fost învinși pe teren propriu de Bosnia și Herțegovina, scor 2-4, iar în ultima partidă au cedat categoric în Polonia, scor 0-6.

Tibor Selymes, după cele trei eșecuri ale României: „Parcă nu mai aveau nici atitudine, nici motivație”

Înaintea debutului în Liga Națiunilor, Selymes declara pentru GOLAZO.ro că naționala are nevoie în primul rând de atitudine și dăruire pentru a putea face față adversarelor din grupă.

După primele trei partide, fostul internațional consideră că motivele de optimism sunt puține.

„Perspectivele nu mai pot să fie optimiste. După trei înfrângeri, două chiar dureroase… În schimb, din ce am văzut la ultimul joc, în primele 30 de minute echipa noastră a făcut un meci foarte bun.

În 11 contra 11 am jucat bine, am recuperat foarte multe mingi în terenul advers, le-am creat multe probleme și am avut câteva ocazii.

Dar meciul nu are doar 45 de minute. Chiar dacă joci cu un om în minus, nu poți ca în repriza a doua să faci asemenea greșeli. Parcă nu mai aveau nici atitudine, nici motivație”, a declarat Tibor Selymes pentru GOLAZO.ro.

FOTO. Polonia - România 6-0

Fostul fundaș consideră că moralul jucătorilor a fost afectat de rezultatele din ultimele partide.

„Normal că moralul nu este tocmai bun după două înfrângeri, dar după o primă repriză, mai ales după 30 de minute bune în care chiar am jucat bine, trebuie să înțelegi că fotbalul se joacă 90 de minute.

Trebuie să poți alerga 90 de minute, să le pui probleme și, până la urmă, să nu te faci de râs în halul ăsta, să pierzi cu 6-0”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă se așteaptă la o reacție de orgoliu din partea jucătorilor, Selymes a spus:

Așa am zis și înainte de meciul cu Polonia. Sper ca jucătorii să intre pe teren și chiar să arate că aceste trei meciuri au fost o greșeală sau că ei pot mult mai mult. Tibor Selymes, fost internațional român

Tibor Selymes îl apără pe Gică Hagi: „Trebuie să ne gândim că atât putem”

După cele trei înfrângeri consecutive, s-a discutat tot mai mult dacă o eventuală plecare a lui Gică Hagi de la echipa națională ar fi sau nu o soluție.

Selymes nu consideră că schimbarea selecționerului ar rezolva problemele actuale ale naționalei.

„Noi vorbim de două-trei meciuri. De ce să plece Hagi? Trebuie să ne gândim că atât putem.

Trebuie să ne gândim că în fotbalul românesc nu prea mai vine nimeni din urmă. La asta ar trebui să ne gândim. Și, în special, Federația.

Dacă te uiți la ce este în Liga 2 și Liga 3, este un dezastru. Eu cred că ar trebui să ne gândim cum am putea să redresăm fotbalul românesc”, a mai spus acesta.

FOTO. Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia

Tibor Selymes: „Și dacă ești bucătar ai școală de fotbal în România”

În opinia fostului internațional, problemele echipei naționale pornesc mult mai devreme, de la modul în care sunt crescuți și pregătiți copiii.

„Cea mai mare problemă pleacă de la academii. Mult spus academii, avem câteva. Restul sunt școli. Acum toată lumea face școală de fotbal. Și dacă ești bucătar ai școală de fotbal în România.

Aici ar trebui să fim mult mai atenți. La specializarea antrenorilor de copii și juniori, pentru că este extrem de important ca la fiecare grupă de vârstă să existe anumite etape și să știi cum treci prin ele.

Dacă doar le dai o minge și se joacă, copiii nu învață nimic. Iar când ajung la 16-17 ani vedem că nu pot să preia mingea, să paseze sau să dea o pasă lungă”, a mai spus fostul fotbalist.

Din punctul meu de vedere, ar trebui ca la fiecare doi-trei ani să existe antrenori specializați pe grupele respective de vârstă. Antrenorii chiar ar trebui să facă o școală adevărată, nu doar să mă înscriu undeva, să nu mă duc și apoi să iau licența de antrenor. Tibor Selymes, fost internațional român

Selymes reclamă și lipsa infrastructurii: „Ar trebui să ai terenuri de antrenament”

Fostul jucător de la Dinamo, Cercle Brugge, Anderlecht și Standard Liege consideră că dezvoltarea juniorilor este afectată și de condițiile în care aceștia se pregătesc.

„De aici plecăm și ajungem la infrastructură, care practic este inexistentă. Copiii nu se antrenează pe stadioane mari. Ei se antrenează la academie, unde ar trebui să ai câteva terenuri de antrenament.

Nu să existe un singur teren pe care să se antreneze șase grupe. Din păcate, am văzut multe și nu se schimbă nimic”, a mai spus acesta.

Întrebat despre ideea unui plan național pentru dezvoltarea fotbalului, Selymes a răspuns:

„Tot ce înseamnă creșterea copiilor, de la infrastructură la metodologie și până la aplicarea acesteia, trebuie să fie unitar.”

548 de cluburi s-au înscris în 2026 în procesul de clasificare a centrelor de copii și juniori din fotbalul amator, iar 451 au depus dosarele pentru evaluare. Doar 14 au primit însă distincția GOLD

Fostul fundaș crede că România ar putea urma inclusiv exemplul altor țări care au apelat la specialiști străini pentru dezvoltarea sectorului juvenil.

„Și noi avem foarte mulți copii talentați, nu există să nu avem. Și Ungaria a recurs la această variantă, să angajezi antrenori sau oameni de la care antrenorii noștri să învețe și să se specializeze.

Poți să înveți și la 50, 60 sau 70 de ani, nu este nicio problemă. Nu trebuie să ne fie rușine să învățăm”, a mai spus acesta.

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