Ilie Năstase, interviu spumos Fostul sportiv, despre Jannik Sinner: „Are cap de lider, dar eu mă distram mai mult ”

Ilie Năstase (78 ani) se află în aceste zile la Turneul Campionilor de la Torino.

Una dintre grupele competiției poartă numele primului lider din ierarhia ATP.

Ilie Năstase este invitat de onoare la Turneul Campionilor de la Torino. Într-un interviu acordat presei italiene, legenda tenisului românesc a vorbit despre liderul mondial, Jannick Sinner, dar și despre duelurile cu fostul rival, Adriano Panatta.

Ilie Năstase: „Am venit la Torino cu avionul lui Țiriac”

Ilie Năstase, primul lider din istoria ATP, se află în aceste zile la Torino pentru a urmări meciurile de la Nitto ATP Finals, turneu la care participă cei mai buni jucători ai lumii.

Ilie Năstase a acordat un interviu spumos presei italiene, în care vorbește despre prietenia cu Ion Țiriac, despre Jannick Sinner, dar și despre Turneul Campionilor, competiție pe care a câștigat-o de patru ori în carieră.

Întrebat „cum este viața lui Ilie Năstase”, fostul sportiv a vorbit despre academia sa de tenis.

Între București și Marea Neagră am o academie de tenis, dar nu mai merg pe teren: în pantaloni scurți, la 78 de ani, m-aș simți ridicol.

Din când în când joc fotbal, dar când stau pe loc: îi fac pe tineri să alerge.

Mă dor picioarele, dar doctorul mi-a dat voie să vin (n.r.- la Torino). Am ajuns aici cu avionul amicului Ion Țiriac. Am început amândoi fără o liră în buzunar, iar acum, eu am bicicletă, el are avion”, a glumit Ilie Năstase în interviul acordat jurnaliștilor de la corriere.it.

Năstase despre Sinner: „Agil, intuitiv, are cap de lider”

Ilie Năstase a vorbit și despre liderul mondial la zi în ierarhia ATP, Jannik Sinner.

„Este agil, intuitiv, știe să anticipeze jocul. Îmi aduce aminte de Martina Hingis, înțelege totul înainte”, a declarat Năstase pentru sursa citată.

Legendarul tenismen a făcut și o comparație între premiile obținute din tenis pe vremea lui cu cele de astăzi.

„Când am câștigat Parisul în 1973, mi-au dat 15 mii de dolari și Jannik a primit 6 milioane doar la turneul din Arabia Saudită. Eu mă consolam cu gândul că a fost doar o performanță”, a mai spus Năstase.

Nasty, Panatta și pisica neagră

Ilie Năstase le-a amintit italienilor de o întâmplare incredibilă care a avut loc la Monte Carlo și al cărei protagonist a fost unul dintre prietenii din circuit, Adriano Panatta.

„Ieșim împreună la cină, mergeam spre un restaurant pe coline, ne aflam într-o coloană de trei mașini. La un moment dat, Adriano (n.r. - Panatta) oprește brusc mașina. Coborâm toți, o pisică neagră îi tăiase calea.

În acel moment, ne-a spus tuturor să ne întoarcem și să mergem pe altă rută către restaurant. Ocolul a fost de 25 de kilometri.

La Paris, înaintea unui meci contra lui Panatta, am decis să mă răzbun pentru acel ocol. I-am dat 500 de franci celui care avea grijă de echipamentul meu ca să îmi aducă o pisică neagră.

Am băgat-o în geantă, am ieșit cu ea pe teren la meciul de dublu contra perechii Panatta-Bertolucci și i-am dat drumul pe teren chiar înainte de startul partidei.

Adriano s-a enervat și a fugit, a zis că nu mai vrea să joace. Am câștigat cu 6-0, 6-1. Râd și acum când mă gândesc”, le-a declarat Ilie Năstase jurnaliștilor italieni.

Ce nu am înțeles despre Ilie Năstase? Nu sunt multe de înțeles, am fost întotdeauna eu, și la bine, și la rău. Am fost în felul meu, ca și cântecul lui Frank Sinatra „My way”. De asta am vrut această melodie în filmul despre mine. Ilie Năstase, Corriere.it