Inter s-a impus, pe teren propriu, cu 1-0 în fața celor de la Genoa, într-un duel din etapa a 26-a din Serie A.

Golul victoriei a fost marcat de Lautaro Martinez (27 de ani), după o ocazie importantă avută de „grifoni”.

Inter ocupă prima poziție în Serie A, cu 57 de puncte, în timp ce echipa la care Dan Șucu este acționar majoritar se află pe locul 12, cu 30 de puncte.

Inter - Genoa 1-0. Echipa lui Dan Șucu, învinsă la limită

Echipa lui Patrick Vieira nu a reușit să profite de absența portarului titular al lui Inter, Yann Sommer, care este accidentat. În poarta milanezilor s-a aflat goalkeeperul de rezervă, cumpărat chiar de la Genoa , Josep Martinez.

În prima repriză, singura ocazie periculoasă la poarta celor de la Inter a avut loc în minutul 22, când Patrizio Masini a trimis un șut peste bara transversală.

Pentru Genoa nu au mai venit și alte ocazii importante, dar Inter ar fi putut deschide scorul în minutul 70, când Barella a lovit bara.

Ekuban a ratat o mare oportunitate pentru echipa antrenată de Patrick Vieira în minutul 76, trimțând balonul cu capul direct în portarul Josep Martinez.

Doar două minute mai târziu, Lautaro Martinez a decis soarta partidei, marcând golul victoriei, cu capul, după un corner.

145 de goluri a marcat Lautaro Martinez, în cele 317 meciuri jucate alături de „Nerazzurri”

„Grifonii” puteau egala minutul 81, când Maxwel Cornet a trimis o centrare în careu.

Lorenzo Venturino a încercat să împingă mingea în poartă, dar nu a reușit să o facă așa cum trebuie, balonul fiind ușor prins de portarul spaniol.

Josep Martinez a păstrat poarta milanezilor intactă, la a doua sa apariție pentru Inter, după meciul din Cupa Italiei, contra Udinese, încheiat 2-0.

„Sunt foarte fericit pentru echipă, mai mult decât pentru mine. Cu siguranță îmi voi aminti de prima mea partidă în Serie A pentru acea intervenție la șutul lui Ekuban .

Săptămâna aceasta a fost specială încă de când am aflat că voi juca. Sunt aici de câteva luni și m-am pregătit pentru această oportunitate, trebuie mereu să fii pregătit.

Yann (n.r. - Sommer) mă ajută mult, încă din prima zi în care am venit aici, a fost foarte important pentru mine. Știam că vom întâlni o echipă periculoasă. Nu am fost extraordinari pe tot parcursul meciului, dar am obținut cele trei puncte”, a declarat portarul, conform inter.it.

13.5 milioane de euro a plătit Inter, pentru a-l cumpăra pe Josep Martinez de la Genoa, pe 9 iulie 2024

Ce urmează pentru Genoa și pentru Inter

Genoa se pregătește pentru confruntarea cu Empoli, programată pe 2 martie.

De cealaltă parte, elevii lui Inzaghi au un program intens:

Duel cu Lazio pe 25 februarie, în Cupa Italiei

Un meci dificil cu Napoli pe 1 martie, în Serie A

O confruntare cu Feyenoord, pe 5 martie, în optimile Ligii Campionilor.