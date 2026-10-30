Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro! +25 foto
Cum va arăta noul stadion al celor de la Inter și AC Milan. Foto: Captură YouTube @Inter
Campionate

Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 11:51
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 12:01
  • Inter Milano și AC Milan au prezentat primele imagini oficiale cu viitorul lor stadion, care va purta numele Generali Stadium.
  • Noua arenă va avea o capacitate de 71.500 de locuri, iar construcția ar urma să înceapă în 2028.
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Stadionul este proiectat să înlocuiască actualul San Siro, pe care cele două rivale îl împart în prezent, și ar urma să găzduiască primele meciuri în sezonul 2031/32.

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Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion

Proiectul a fost realizat de firmele Foster + Partners și MANICA, sub coordonarea arhitecților Norman Foster și David Manica, care au colaborat și la proiectarea stadionului Wembley din Londra.

Noua arenă va avea tribune dispuse pe două niveluri, care vor înconjura complet terenul. Peluzele vor fi mai abrupte și mai aproape de gazon, pentru ca suporterii să aibă o vizibilitate mai bună și să creeze o atmosferă asemănătoare celei de pe San Siro.

Arena va fi dotată cu patru ecrane gigantice montate sub acoperiș și o bandă LED între cele două niveluri ale tribunelor, pe care vor fi afișate imagini din timpul meciurilor, statistici și reclame.

Cum va arăta noul stadion al celor de la Inter și AC Milan. Foto: Captură YouTube @Inter
Cum va arăta noul stadion al celor de la Inter și AC Milan. Foto: Captură YouTube @Inter

Galerie foto (25 imagini)

Cum va arăta noul stadion al celor de la Inter și AC Milan. Foto: Captură YouTube @Inter Cum va arăta noul stadion al celor de la Inter și AC Milan. Foto: Captură YouTube @Inter Cum va arăta noul stadion al celor de la Inter și AC Milan. Foto: Captură YouTube @Inter Cum va arăta noul stadion al celor de la Inter și AC Milan. Foto: Captură YouTube @Inter Cum va arăta noul stadion al celor de la Inter și AC Milan. Foto: Captură YouTube @Inter
+25 Foto
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Un alt aspect important este izolarea fonică. Cele două cluburi au prevăzut un buget de aproximativ 100 de milioane de euro pentru reducerea zgomotului produs în timpul partidelor.

Printre soluțiile propuse se numără și un perete de sticlă înalt de șase metri, menit să limiteze zgomotul care ajunge la locuințele din apropierea stadionului, conform gazzetta.it.

Generali va plăti aproximativ 650 de milioane de euro pentru numele stadionului

Inter și AC Milan au anunțat și parteneriatul cu Generali, una dintre cele mai mari companii de asigurări din lume, care va da numele noii arene.

Valoarea acordului este estimată la 650 de milioane de euro, pe o perioadă de aproximativ 20 de ani, conform sursei citate.

Suma ar însemna venituri medii de aproximativ 32,5 milioane de euro pe an pentru cele două cluburi.

Cum va arăta noul stadion al celor de la Inter și AC Milan. Foto: Captură YouTube @Inter
Cum va arăta noul stadion al celor de la Inter și AC Milan. Foto: Captură YouTube @Inter

Galerie foto (25 imagini)

Cum va arăta noul stadion al celor de la Inter și AC Milan. Foto: Captură YouTube @Inter Cum va arăta noul stadion al celor de la Inter și AC Milan. Foto: Captură YouTube @Inter Cum va arăta noul stadion al celor de la Inter și AC Milan. Foto: Captură YouTube @Inter Cum va arăta noul stadion al celor de la Inter și AC Milan. Foto: Captură YouTube @Inter Cum va arăta noul stadion al celor de la Inter și AC Milan. Foto: Captură YouTube @Inter
+25 Foto
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Generali va deveni și partenerul oficial de asigurări al celor două echipe.

Totuși, stadionul nu va putea folosi numele comercial în meciurile din Champions League și din celelalte competiții europene.

În aceste partide arena se va numi Milano Stadium, pentru a respecta regulile comerciale ale UEFA.

Primul meci este programat pentru sezonul 2031-2032

Proiectul noului stadion face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a zonei San Siro, care va acoperi aproximativ 281.000 de metri pătrați.

Pe lângă arenă, vor fi amenajate spații verzi, zone comerciale și locuri de relaxare, care vor putea fi folosite de locuitorii orașului și de turiști pe tot parcursul anului.

Stadionul va avea și panouri fotovoltaice, sisteme de ventilație naturală și alte tehnologii pentru reducerea consumului de energie.

2031-2032
este sezonul în care Inter și AC Milan plănuiesc să inaugureze noul stadion, a cărui construcție ar urma să înceapă în 2028

Inter Milano și AC Milan vor continua să joace pe actualul stadion San Siro pe durata construirii noii arene. San Siro are în prezent 75.817 locuri.

Generali Stadium va fi construit în apropierea actualului stadion, pe terenul unde se află acum parcările. Astfel, cele două arene vor exista în paralel pentru o perioadă, potrivit presei italiene.

FOTO. Actualul stadion San Siro

San Siro/Giuseppe Meazza
San Siro/Giuseppe Meazza

Galerie foto (5 imagini)

San Siro/Giuseppe Meazza San Siro/Giuseppe Meazza San Siro/Giuseppe Meazza San Siro/Giuseppe Meazza San Siro/Giuseppe Meazza
+5 Foto
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