Raliul Dakar revine în Europa Organizatorul cursei câștigate de Dacia a anunțat ce țări o vor găzdui în 2027

Ediția din 2027 a Raliului Dakar se va desfășura în Maroc, prologul și prima etapă urmând să fie găzduite de Portugalia, a anunțat vineri organizatorul Amaury Sport Organisation (ASO).

Săptămâna trecută, ASO anunțase că evenimentul nu va avea loc în Arabia Saudită din motive de securitate.

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Cea de-a 49-a ediție a Raliului Dakar, programată inițial să se desfășoare în perioada 1-15 ianuarie, va avea loc acum între 9 și 23 ianuarie, sub rezerva aprobării modificării de către FIA.

Raliul Dakar începe în Portugalia și se încheie în Maroc

„Algarve va găzdui prologul și prima etapă specială. Marocul, cu scopul de a-și explora teritoriul în întregime, de la nord până în sudul îndepărtat, va găzdui 11 etape și o zi de odihnă la Agadir”, a declarat ASO într-un comunicat.

„Cea de-a 49-a ediție a Raliului Dakar, cu traseul modificat, va respecta standardele sportive care l-au făcut întotdeauna cel mai solicitant eveniment de raliu-raid

În ciuda intervalului scurt de timp de care am dispus, am conceput un raliu Dakar autentic”, a declarat și directorul Raliului Dakar, David Castera.

Raliul Dakar 2027 va avea o distanță totală de 7.824 km, inclusiv 4.341 km de probe speciale. Va începe la Loule-Faro (Portugalia) și se va încheia la Marrakech (Maroc).

Traseul Raliului Dakar, ediția 2027

ASO a declarat duminică că decizia de a muta cursa din Arabia Saudită a fost „excepțională și unică”. Cea de-a 50-a ediție a Raliului Dakar, cea din 2028, se va întoarce în regat, care a găzduit evenimentul începând din 2020.

Faptul că Marocul va găzdui cursa înseamnă că Raliul Dakar va reveni în Africa și în Europa pentru prima dată din 2007.

Evenimentul a debutat în decembrie 1978 ca o cursă cu plecare din Paris, care traversa Sahara până în capitala senegaleză Dakar, din Africa de Vest, și a fost considerat mult timp cea mai dură provocare din lumea sporturilor cu motor.

Ulterior, între 2009 și 2019, a fost organizat în America de Sud, după ce a părăsit Africa din motive de securitate.

FOTO. Dakar 2026

Ediția din 2026 a fost câștigată de Dacia, la a doua participare, prin echipajul format din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin.

În luna februarie a acestui an, producătorul român și-a anunțat retragerea din Campionatul Mondial de Rally-Raid, astfel că nu va lua startul nici la ediția din 2027 a Raliului Dakar, considerată una dintre cele mai dificile competiții auto din lume.

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