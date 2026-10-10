Inter - Parma 3-0. Echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) a obținut o victorie categorică în etapa #6 din Serie A.

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„Nerazzurrii” continuă să fie neînvinși în campionat, după ce au câștigat în fața fostei echipe a lui Cristi Chivu, pe care românul a antrenat-o în perioada februarie - iunie 2025.

Inter - Parma 3-0 . Echipa lui Cristi Chivu a obținut un nou succes în campionat

Inter a deschis scorul în minutul 13, grație golului marcat de Petar Sucic. Croatul a profitat de o pasă greșită a portarului advers, a preluat mingea în careu și a șutat puternic sub bară.

🚨 PETAR SUČIĆ CAPITALIZES ON A PARMA DEFENSIVE BLUNDER TO SCORE! 🇮🇹 Inter 1-0 Parma https://t.co/L2ugVz8TNE — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2026

Echipa lui Cristi Chivu a continuat să pună presiune la poarta celor de la Parma, iar în minutul 18 Hakan Calhanoglu a majorat diferența pe tabelă, în urma unui penalty acordat în urma unui fault asupra lui Pio Esposito.

Jucătorul turc a șutat pe partea stângă, portarul Edoardo Corvi a ghicit colțul, dar nu a putut respinge balonul.

Inter a stabilit scorul final încă din minutul 31, după ce Marcus Thuram a înscris după un contraatac perfect.

Faza a pornit din apărarea „nerazzurrilor”, mingea a ajuns la Henrikh Mkhitaryan, care i-a pasat lui Thuram. Acesta a sprintat spre poarta adversă și l-a învins pe portarul advers cu un șut la colțul lung, pe jos.

🚨 Marcus Thuram right footed shot from the right side of the box. 🇮🇹 Inter 3-0 Parma https://t.co/X491cPfeTb — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2026

Grație acestui rezultat, echipa lui Cristi Chivu se află pe primul loc în Serie A, cu 16 puncte acumulate după 6 etape, la 3 lungimi distanță de AS Roma, care are un meci mai puțin disputat.

Pentru Inter urmează duelul cu Club Brugge de pe 13 octombrie, de la ora 22:00, din etapa a doua a fazei principale din Liga Campionilor.

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