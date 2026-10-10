Chivu defilează în Serie A Și-a demolat fosta echipă! Inter e neînvinsă după 6 etape
Foto: Imago
Campionate

Chivu defilează în Serie A Și-a demolat fosta echipă! Inter e neînvinsă după 6 etape

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 21:29
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 21:29
  • Inter - Parma 3-0. Echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) a obținut o victorie categorică în etapa #6 din Serie A.
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„Nerazzurrii” continuă să fie neînvinși în campionat, după ce au câștigat în fața fostei echipe a lui Cristi Chivu, pe care românul a antrenat-o în perioada februarie - iunie 2025.

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Inter - Parma 3-0. Echipa lui Cristi Chivu a obținut un nou succes în campionat

Inter a deschis scorul în minutul 13, grație golului marcat de Petar Sucic. Croatul a profitat de o pasă greșită a portarului advers, a preluat mingea în careu și a șutat puternic sub bară.

Echipa lui Cristi Chivu a continuat să pună presiune la poarta celor de la Parma, iar în minutul 18 Hakan Calhanoglu a majorat diferența pe tabelă, în urma unui penalty acordat în urma unui fault asupra lui Pio Esposito.

Jucătorul turc a șutat pe partea stângă, portarul Edoardo Corvi a ghicit colțul, dar nu a putut respinge balonul.

Inter a stabilit scorul final încă din minutul 31, după ce Marcus Thuram a înscris după un contraatac perfect.

Faza a pornit din apărarea „nerazzurrilor”, mingea a ajuns la Henrikh Mkhitaryan, care i-a pasat lui Thuram. Acesta a sprintat spre poarta adversă și l-a învins pe portarul advers cu un șut la colțul lung, pe jos.

Grație acestui rezultat, echipa lui Cristi Chivu se află pe primul loc în Serie A, cu 16 puncte acumulate după 6 etape, la 3 lungimi distanță de AS Roma, care are un meci mai puțin disputat.

Pentru Inter urmează duelul cu Club Brugge de pe 13 octombrie, de la ora 22:00, din etapa a doua a fazei principale din Liga Campionilor.

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