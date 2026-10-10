„Complet derutat” Presa din Italia nu l-a iertat pe Drăgușin, după Genoa - Fiorentina: „E inexplicabil!” » Ce a făcut românul +8 foto
Foto: Imago
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„Complet derutat” Presa din Italia nu l-a iertat pe Drăgușin, după Genoa - Fiorentina: „E inexplicabil!” » Ce a făcut românul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 20:58
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 20:58
  • Genoa - Fiorentina 2-1. Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul oaspeților, a fost criticat de presa din Italia după prestația sa din meciul din etapa #6 din Serie A.
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Fiorentina a suferit cea de-a patra înfrângere din această ediție de campionat. Echipa la care evoluează și Drăgușin a cedat și cu Genoa, formație care a bifat primul succes în acest sezon.

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Radu Drăgușin, criticat după Genoa - Fiorentina 2-1

Genoa a deschis scorul după doar 6 minute de joc, grație golului marcat de atacantul Milutin Osmajic.

Muntenegreanul i-a pasat cu călcâiul lui El Shaarawy, la marginea careului. Acesta a șutat spre poartă, dar David de Gea a respins chiar în fața lui Mikael Egill Ellertsson.

Jucătorul islandez i-a trimis mai apoi lui Osmajic, în fața porții, care a scăpat de marcajul internaționalului român, și a înscris.

Golul lui Osmajic din meciul Genoa - Fiorentina. Foto: captură YouTube/Serie A
Golul lui Osmajic din meciul Genoa - Fiorentina. Foto: captură YouTube/Serie A

Galerie foto (8 imagini)

Golul lui Osmajic din meciul Genoa - Fiorentina. Foto: captură YouTube/Serie A Golul lui Osmajic din meciul Genoa - Fiorentina. Foto: captură YouTube/Serie A Golul lui Osmajic din meciul Genoa - Fiorentina. Foto: captură YouTube/Serie A Golul lui Osmajic din meciul Genoa - Fiorentina. Foto: captură YouTube/Serie A Golul lui Osmajic din meciul Genoa - Fiorentina. Foto: captură YouTube/Serie A
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Site-ul de casă al Fiorentinei l-a taxat pe Radu Drăgușin pentru modul cum a tratat acea fază, acordându-i românului nota 5.

„Osmajic este lăsat complet singur și are libertatea de a șuta. Este inexplicabilă lipsa de marcaj din partea românului. Se încurcă adesea cu mingea, iar atacantul lui De Rossi profită. Este complet derutat”, a notat violanews.com.

Genoa a dus scorul la 2-0 în minutul 15, prin brazilianul Junior Messias. Fiorentina a profitat de autogolul lui Johan Vasquez din minutul 73, dar nu a fost de ajuns pentru echipa viola să întoarcă scorul.

În urma înfrângerii suferite, Fiorentina se află pe locul 18 în Serie A, cu doar 4 puncte obținute după 6 etape. Genoa a urcat provizoriu pe poziția 16, cu același număr de puncte.

Radu Drăgușin a fost integralist în meciul cu Genoa și a primit nota 6,3 din partea Sofascore. Cifrele românului:

  • 8 contribuții în defensivă
  • 3 recuperări
  • 1/4 dueluri la sol câștigate
  • 2/2 dueluri aeriene câștigate
  • 40/48 pase precise
  • 10 pierderi de posesie
  • 62 de atingeri

Radu Drăgușin are 8 meciuri jucate pentru Fiorentina în acest sezon, reușind să ofere două pase decisive. A fost integralist în 6 dintre acestea, toate în campionat.

Pentru Fiorentina urmează meciul cu Como de pe 18 octombrie, din etapa #7 din Serie A.

VIDEO. Rezumat Genoa - Fiorentina 2-1

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