„Întâi să ne calificăm în play-off”  Răspunsul dat de Ioan Ovidiu Sabău când a fost întrebat despre titlu

U Cluj - Farul Constanța 1-1. Ioan Ovidiu Sabău (56 de ani) a fost întrebat de titlu, iar antrenorul a răspuns că mai întâi echipa sa trebuie să se califice în play-off, iar apoi o să se gândească la titlu.

U Cluj a remizat, scor 1-1, cu Farul Constanța, într-un meci care a contat pentru etapa #15, din Superligă.

U Cluj - Farul 1-1. Sabău: „Sunt mulțumit de băieți”

La finalul partidei, Sabău nu a părut deloc afectat de punctul scos de echipa lui, ci a ținut să-i felicite pe elevii săi pentru rezultatele înregistrate în primele 15 etape din Superligă:

N-aș vrea să spun prea mult din ce m-a deranjat. Aș vrea să îi felicit pe jucători, pe cei care sprijină această echipă. Cu rezultatele pe care le-am înregistrat în acest tur de campionat nu ai cum să nu apreciezi munca acestor oameni. Sunt fericit. Felicitări! Am realizat 30 de puncte și echipa a arătat că are caracter. Ioan Ovidiu Sabău, antrenor U Cluj

„Cu privire la acest joc, am început bine, am marcat. Nu am avut dinamică, nici răbdare, nu am ținut de minge. Au avut câteva momente bune de posesie. În repriza a doua cred că am meritat mai mult.

Sunt mulțumit, am întâlnit o echipă bine antrenată, Hagi are atât de multă experiență, are copii foarte talentați, dar astăzi am avut un plus de calitate ca joc.

Foarte mulți au fost surprinși, și pe noi ne-a surprins (n.r. parcursul echipei). Am făcut pașii potriviți pentru ca anul acesta să arătăm diferit.

I-am felicitat pe jucători, i-am văzut supărați. Era prea frumos să terminăm acest tur de campionat cu o victorie în fața suporterilor. Hai să fim fericiți de ce am realizat până în momentul de față!”, a declarat antrenorul formației de pe primul loc la Prima Sport.

Sabău: „După ce ne calificăm în play-off, vorbim de titlu”

Sabău a fost întrebat dacă se gândește la titlu cu U Cluj, însă acesta a refuzat să comenteze:

Ca să te bați la titlu, trebuie să te califici în play-off, mai avem foarte multe meciuri de jucat. Trebuie să ne concentrăm pe play-off. Dacă ne calificăm, și am mare încredere în acest grup că o putem face, atunci putem să vorbim de lupta la titlu Ioan Ovidiu Sabău

În urma acestui rezultat, U Cluj rămâne lider, cu 30 de puncte, la șase puncte peste următoarea clasată, Dinamo.

De partea cealaltă, Farul se menține pe locul 12, cu 17 puncte, la egalitate cu Rapid și la trei puncte distanță de locul 6, ocupat de FCSB (echipă cu două meciuri mai puțin disputate).