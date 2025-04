Continuă tensiunile la Buzău Ilie Stan se plânge că nu a fost plătit : „Ni s-au făcut niște promisiuni, vrem să fie respectate” » Ce spune conducerea

Continuă tensiunile la Gloria Buzău. Ilie Stan (57 de ani) s-a plâns conducerii clubului, după ce aceștia le-au achitat jucătorilor o parte din restanțele salariale, dar atât el, cât și staff-ul său nu au încasat nimic.

Mai mult decât atât, tehnicianul ia în calcul plecarea de la echipă, dacă nu i se plătesc salariile.

Cristian Lupu, membru în Adunarea Generală a clubului, a venit cu explicații pentru această situație.

Ilie Stan a fost instalat pe banca tehnică a celor de la Gloria Buzău, la mijlocul lunii martie, după plecarea lui Eugen Neagoe (60 de ani).

Gruparea din Crâng este în continuare ultima în Superliga. Cu toate acestea, Gloria Buzău are în continuare șanse matematice de a se salva de la retrogradare, însă atmosfera din vestiar este tensionantă.

Ultimul conflict ar fi avut loc chiar la începutul acestei săptămâni, când conducerea a reușit să achite o parte din salariile restante jucătorilor, informează gsp.ro.

Cristian Lupu: „Am achitat o parte din banii pe februarie din banii de la Consiliul Județean”

Cristian Lupu, membru în Adunarea Generală a clubului, a vorbit despre această situație.

„Am virat o parte din februarie, cu finanțarea de la Consiliul Județean, urmează să achităm zilele următoare ianuarie și martie, cu banii care ne vin de la Primărie. Așa funcționează schema la noi”, a declarat Cristian Lupu, potrivit sursei citate.

Sursa citată menționează faptul că tehnicianul Gloriei Buzău ia în calcul să părăsească echipa pe neașteptate, dacă nu i se respectă salariile.

Motivul principal pentru care Ilie Stan și membrii staff-ului său au rămas neplătiți este dat de faptul că aceștia au fost instalați la mijlocul lunii martie.

„E adevărat că la echipa tehnică nu s-a plătit nimic, dar există o explicație. Ilie Stan a venit la jumătatea lunii martie, așa că partea respectivă va fi achitată curând, în aprilie, dar deocamdată n-am avut niciun fel de fonduri din zona privată, pentru a putea da banii înainte să ne vină de la Primărie”, a adăugat Cristian Lupu.

Eu n-am avut niciun fel de discuție cu Ilie Stan în sensul că ar vrea să plece din cauza salariilor încă neplătite. Nu știu dacă a fost un subiect abordat cu altcineva din conducere. Dar sunt convins că lucrurile se vor rezolva. Suntem OK și pe toate criteriile legate de licențiere, sperăm să avem puterea să creștem și din punct de vedere sportiv în etapele rămase Cristian Lupu, membru AG Gloria Buzău

Ilie Stan: „Ni s-au făcut niște promisiuni, vrem să fie respectate”

Ilie Stan a vorbit și el pe marginea acestui subiect, înainte de meciul cu Petrolul Ploiești.

„N-aș vrea să discut chestiuni financiare și aș prefera să vorbim doar despre ceea ce ne preocupă pe partea sportivă. Ne așteaptă acum un meci greu la Ploiești, cu Petrolul și sperăm ca Dumnezeu să țină cu cei mai amărâți, să luăm trei puncte, așa cum am reușit la Sepsi și la Sibiu.

E adevărat că nu am fost plătiți până acum. Am venit cu inima deschisă la Buzău, pe contracte probabil mult mai mici decât au fost înainte. Adică din start am oferit clubului șansa de a face o economie la buget.

Ni s-au făcut însă niște promisiuni ferme și am vrea să fie respectate.

Dar, repet, mintea e acum doar la meciul cu Petrolul. Vom vedea apoi ce va fi!”, a declarat Ilie Stan, potrivit sursei menționate.

Citește și