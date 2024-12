Nemulțumit Ioan Ovidiu Sabău , după remiza, în superioritate numerică, a lui U Cluj cu Sepsi: „N-am făcut ce trebuia”

Sepsi OSK - U Cluj 0-0. Ioan Ovidiu Sabău (56 de ani) recunoaște că, adesea, își critică jucătorii doar pentru ca aceștia să-și depășească nivelul.

Covăsnenii au jucat din minutul 5 în inferioritate numerică în meciul din etapa #21 din Liga 1.

Ioan Ovidiu Sabău: „Sunt pisălog, uneori cer mai mult decât pot duce”

După fluierul final, Ioan Ovidiu Sabău a fost invitat la flash-interviu, acolo unde a explicat ce l-a nemulțumit la meciul cu Sepsi:

„Nu am găsit soluțiile cele mai bune. Am și schimbat sistemul, am vrut să desfacem în zonele laterale, să nu mai vină mijlocașii laterali la primit. Nu am făcut ce trebuia să facem.

A fost și prea multă încredere că vom înscrie, dar nu poți așa, am jucat lent, trebuia să jucăm mult mai în viteză, să venim cu centrări mai clare. Nu pot să fiu decât mândru de acești jucători, suntem pe primul loc.

Acest meci ne-ar fi dat posibilitatea de a rămâne pe primul loc, așa așteptăm celelalte rezultate. Le urez vacanță plăcută jucătorilor și să se întoarcă bine. E adevărat că sunt pisălog, că uneori cer mai mult decât pot să ducă.

Mă bucur când lumea îi respectă, când îi văd că își depășesc nivelul. Când nu o fac, nu îmi place. Au posibilități dacă ies din zona de confort, dacă chiar vor să obțină ceva, eu cred că se poate”, potrivit digisport.ro.

U Cluj este lider provizoriu în Superligă, cu 37 de puncte, după 21 de partide.

De cealaltă parte, Sepsi rămâne pentru moment în play-off, cu 30 de puncte.