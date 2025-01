Țiriac renunță la polivalentă Ce l-a nemulțumit pe omul de afaceri: „Am peste 50 de milioane de euro, dar nu o mai fac”

Ion Țiriac (85 de ani) s-a săturat să aștepte ajutor și a decis să nu mai facă sala polivalentă promisă la Otopeni.

Omul de afaceri s-a sucit și în privința terenului central al bazei de tenis: nu va mai fi acoperită.

Ion Țiriac a pornit anul 2024 cu entuziasm și l-a încheiat într-o deziluzie totală, în privința proiectului de la Otopeni - Țiriac City.

În primăvară, era sigur că sala polivalentă, care-i lipsește atât de mult Bucureștiului, va fi gata în următorii doi ani. În toamnă, speranțele s-au diminuat considerabil, deoarece nu a primit ajutorul promis din partea autorităților locale.

În aceste zile, însă, Ion Țiriac a anunțat că nu mai are nicio intenție de a construi sala polivalentă, chiar dacă are banii necesari.

Ion Țiriac, învins de birocrație

Ion Țiriac avea de gând să construiască la Otopeni o sală polivalentă în valoare de 100 de milioane de euro, cu 15.000 de locuri, plus un bazin de înot care să-i poarte numele Cameliei Potec, o sală de gimnastică numită Nadia Comăneci și o academie de tenis, cu 30 de terenuri.

Dezamăgit de faptul că nu a primit ajutor din partea primarului din Otopeni, Silviu Gheorghe, dar și pentru că nici promisiunile premierului Marcel Ciolacu n-au fost îndeplinite, Ion Țiriac a decis să renunțe la proiect.

Primarul din Otopeni, săracul, zice că n-are bani să îngrijească bazinul care e acolo. Dacă facem o sală polivalentă, ne trebuie un teren pentru trei mii de parkinguri. Alea sunt alte șase hectare, șapte hectare Ion Țiriac

Omul de afaceri ar fi dorit să primească teren din partea Primăriei, iar guvernul să asigure infrastructura rutieră și toate celelalte utilități.

„Domnule, eu am un buget acolo. Am investit, dar nu contează. Am peste 50 de milioane de euro pe care Fundația mi le-a dat pentru o sală polivalentă. Dar nu o mai fac!

Nu mai fac sala, chiar dacă am bani peste poate. Și arena de tenis nu o mai fac acoperită. Cum voiam să facem, de 15.000 de locuri. O să mă coste undeva peste 25-30 de milioane ”, a declarat Ion Țiriac, conform gsp.ro.

Ion Țiriac va continua, însă, să construiască bazinul de înot, sala de gimnastică și academia de tenis, în următorii ani. Investiția totală se va ridica la aproximativ 50 de milioane de euro.

Domnul Ţiriac a venit cu o solicitare pentru infrastructura în domeniul sportului. Mi-a spus: «Marcele, tu nu vezi că noi nu avem o sală polivalentă în Bucureşti?». Sunt receptiv la astfel de inițiative. Cred că putem împreună, pe un proiect pe care domnul Ţiriac doreşte să-l finanţeze, să facem excepţii fiscale. Aşa funcţionează un stat modern Marcel Ciolacu, în octombrie 2024