Sfat pentru Halep Ion Țiriac spune că sportiva a greșit strategia de revenire în circuit: „Asta ar fi trebuit să facă!”

Prezent la Gala „110 ani de Olimpism în România”, omul de afaceri Ion Țiriac a vorbit despre situația Simonei Halep, care a revenit în circuit după scandalul de dopaj, dar nu-și găsește forma din trecut.

Fostul mare jucător de tenis a afirmat că sportiva din Constanța ar fi trebuit să-și pregătească altfel revenirea în tenisul mare, fără a forța lucrurile.

Simona Halep, suspendată în octombrie 2022 după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat, a revenit în circuitul WTA după o pauză de 568 de zile, în luna martie a acestui an.

În martie, TAS a redus suspendarea Simonei de la 4 ani la 9 luni.

Cu toate acestea, fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon nu a trecut definitiv peste problemele medicale, iar evoluțiile sale au amintit rareori de jocurile fantastice din trecut.

De la revenire, Halep a disputat doar patru partide, dintre care patru au fost pierdute și doar una singură câștigată. Totul în perioada martie-octombrie. Prea puțin pentru fanii fostului lider mondial.

Ion Țiriac, despre Halep: „Trebuia să joace calificări în 200 de turnee”

Ion Țiriac a fost prezent, luni, la Gala „110 ani de Olimpism în România”.

Miliardarul a fost întrebat de situația Simonei Halep și a lăsat de înțeles că aceasta a greșit când a ales să forțeze revenirea la turnee mari, cu cele mai bune adversare ale momentului, din moment ce a lipsit din circuit aproape doi ani.

„Eu am fost un bun jucător de tenis, nu grozav. Am fost un bun jucător de hochei. Nu am avut talentul lui Năstase, dar am muncit mult mai mult.

Dacă am fost undeva foarte bun, și sunt foarte arogant dacă vreți - nimeni nu are cinci copii pe care i-a făcut campioni mondial. Eu îi am. Pe toți. Începând de la Becker, terminând cu Villas și Ivanisevic.

Atunci spun așa: prin muncă i-am făcut. Întotdeauna m-am ferit - cu toate că am avut și jucători cu talent mare - dar m-am ferit de talent și am preferat munca. E imposibil, în ziua de azi, să stai pe tușă doi ani de zile fără să începi de la zero.

De la zero era, după părerea mea, era să joci calificări în 200 de turnee, să ai 50-100 de meciuri. Să-ți spună omul din scaun scorul, să te obișnuiești cu lucrul ăsta”, a declarat Ion Țiriac.

Se retrag Halep și Djokovic?

De asemenea, Țiriac crede că Halep se va gândi tot mai des la retragere în următoarea perioadă, cum, de altfel, ar urma să facă și Novak Djokovic.

„Simona Halep a câștigat pentru România Wimbledonul. A câștigat și Roland Garros-ul, dar pe acela l-au mai câștigat și alții, Năstase...

Simona Halep rămâne în analele mele, ale sportului românesc, un superstar. Cred că începe să-și de seama că e mult mai greu... Toată lumea, începând cu Nadal, și probabil o să vedem și un Djokovic cât de curând”, a completat Țiriac.