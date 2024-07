Edi Iordănescu NU glumește: 4 măsuri drastice luate de selecționer

Edi Iordănescu a convocat o întâlnire cu presa la hotelul naționalei, la doar o zi după ce naționala a sosit la Wurzburg

Selecționerul le-a spus jurnaliștilor câteva dintre planurile sale pentru turneul final, dar și ce urmează pentru jucători pe timpul șederii în Germania

Iordănescu jr a explicat de ce evită întâlnirea cu fanii, de ce nu are nimeni voie la hotelul echipei și de ce crede că duelurile 1 vs 1 pot face diferența

Corespondență GOLAZO.ro din Germania

Îi mută pe ora de meci

Edi Iordănescu ia toate măsurile și e atent la fiecare mic detaliu ce poate face diferența la acest turneu final. Nu lasă nimic la voia întâmplării, se asigură că jucătorii sunt pregătiți din toate punctele de vedere, inclusiv ca organismul să fie adaptat cu ora efortului.

România debutează la EURO 2024, luni, ora locală 15:00, motiv ce l-a făcut pe Iordănescu jr să mute antrenamentul și conferința de dimineață la prânz.

În primele zile la Wurzburg, selecționerul fixase întâlnirea cu fanii și presa dimineață, de la 10:30, cu continuare pe antrenament la 11:00. Ieri și azi, a mutat ședința de pregătire la 16:20, pentru ca jucătorii să se obișnuiască cu efortul pentru ora jocului.

Acțiunile oficiale din ziua premergătoare meciului, adică pe 16 iunie, sunt programate pentru orele 17:45 conferința, respectiv 18:30 antrenamentul.

Stop la interacțiunea cu fanii

Selecționerul nu vrea ca jucătorii să fie perturbați și scoși din starea de concentrare la acest turneu final.

În consecință, Iordănescu jr a cerut ca hotelul să fie închis complet, inclusiv pentru persoanele apropiate. Nu doar concentrarea, ci și starea de sănătate a jucătorilor îl preocupă intens pe Edi.

Fotbaliștii au interzis și la interacțiunea cu publicul, din acest motiv fotbaliștii n-au stat la poze și autografe nici măcar la antrenamentul deschis, la care au participat aproape 4.000 de oameni.

Mulți dintre suporteri au plecat triști acasă că n-au putut lua un autograf sau să facă o poză, însă Iordănescu a fost reticent la asta tocmai pentru ca jucătorii să nu contracteze vreun virus care să pună în pericol sănătatea ori să creeze panică în lot.

Mai ales că internaționalii au stat două ore în aeroport la plecare, unde s-au pozat cu toți suporterii.

Total opus au procedat nemții și scoțienii. Primii au petrecut aproape un ceas cu suporterii, având liber din partea lui Julian Nagelsmann, pe când scoțienii au fost primiți printre fani, la Garmisch-Partenkirchen, la petrecerea de bun venit organizată la un salon de evenimente din stațiunea montană.

Interzis și apropiaților

Nici în privința apropiaților Edi Iordănescu n-a fost mai receptiv. Hotelul este păzit ca o bază militară, nici măcar apropiații nu au voie să intre în contact cu jucătorii.

În afara celor din FRF, cazați în același loc, Iordănescu jr le-a spus jurnaliștilor că nici măcar pe tatăl său nu-l acceptă la hotel. Seniorul familiei vine în Germania și va sta la o oră și ceva de locul unde sunt cazați tricolorii.

Edi are totuși în plan o întâlnire cu familiile jucătorilor, care să vină la hotel și să petreacă două-trei ore cu “tricolorii”, cu scopul de a-i destinde puțin, de a le aduce o bucurie de moment.

Cerința #1 a lui Edi Iordănescu

După ce a pus pe foaie și a analizat, Iordănescu a ajuns la o concluzie limpede. Vrea ca jucătorii săi să-și câștige duelurile 1 vs 1, statistica fiind clară. Cine are câștig de cauză în dueluri, are mari șanse să câștige meciul.

E concluzia pe care selecționerul le-a spus-o jurnaliștilor la discuția avută. Iar la antrenamente Edi asta face. Pune accent la aproape fiecare ședință de pregătire pe acest aspect.

Lucrează cu mingi cauciucate mari, în care un jucător pune contră colegului, care din partea opusă împinge în minge. Selecționerul vrea ca fotbaliștii lui să reziste duelurilor fizice cu adversarii.

