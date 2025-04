„Clostebol? Vă spun eu cum a fost” A fost concediat de Jannik Sinner și vine cu detalii despre cazul de dopaj: „I-am spus clar să nu intre în contact”

Umberto Ferrara (55 de ani), fost preparator fizic al lui Jannik Sinner (23 de ani, #1 ATP), a oferit detalii despre cum a ajuns italianul să fie testat pozitiv la clostebol.

La câteva zile de la izbucnirea scandalui, liderul ATP l-a concediat pe Ferrara, dar și pe fizioterapeutul Giacomo Naldi.

A trecut un an de la momentul în care Jannik Sinner a fost testat pozitiv la Indian Wells. Cruțat inițial de ITIA, care l-a exonerat de orice abatere, italianul a fost suspendat 3 luni de către WADA, la jumătatea lunii februarie.

Umberto Ferrara: „ I-am comunicat clar lui Giacomo Naldi să nu intre în contact cu Jannik Sinner”

Ferrara este cel care a adus spray-ul Trofodermin (există și sub formă de cremă) în SUA.

I-a recomandat medicamentul lui Naldi, iar fizioterapeutul l-a folosit pentru a-și trata o rană înainte de a-i face un masaj jucătorului. Fără mănuși și fără să se spele pe mâini.

Așa a ajuns clostebolul, o substanță interzisă, în organismul lui Sinner, potrivit preparatorului fizic.

„Îl folosesc de ani de zile, deoarece a fost prescris de medicul meu ca medicament de susținere pentru o afecțiune cronică.

Am fost pe deplin conștient că este interzis și l-am folosit mereu doar pentru mine, cu cea mai mare precauție. L-am luat în SUA ca să-l folosesc pentru patologie și pentru a-l avea la dispoziție, fiind în străinătate.

Nu i-am livrat nimic lui Naldi, ci i-am sugerat utilizarea acestuia pentru că avea o tăietură la unul dintre degete care nu se vindeca și îi complica munca.

Am fost foarte clar în a-i comunica lui Naldi natura produsului și necesitatea ca, în niciun caz, să nu intre în contact cu Jannik. De fapt, am permis utilizarea acestuia doar în baia mea personală. Naldi nu a negat că ar fi fost informat, dar a spus că nu își amintește.

Nu mi-a venit să cred, am fost uimit. Auzind despre clostebol, legătura cu Trofodermin a fost imediată. În câteva ore, am reconstituit pașii care au dus la contaminarea lui Jannik și am furnizat dovezi ale achiziționării spray-ului de la o farmacie din Bologna”, a declarat Ferrara, citat de gazzetta.it.

Privind retrospectiv, este ușor de spus că nu aș mai face aceleași lucruri. Cu siguranță, nu m-aș mai baza pe comportamentul altora. Am fost rănit de superficialitatea, uneori agravată de rea-credință, cu care mulți oameni au tratat poziția mea în acest caz. Umberto Ferrara, fost preparator fizic al lui Jannik Sinner

Umberto Ferrara: „Eram conștient că ar putea fi finalul”

În ciuda finalului abrupt al colaborării, preparatorul fizic a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Jannik Sinner.

„În ciuda vârstei sale de 23 de ani, a dat dovadă de o maturitate ieșită din comun în abordarea problemei, în opinia mea susținută de convingerea corectă că are dreptate.

Are o etică a muncii și o dedicare deosebită, iar această abordare îl determină să ridice continuu ștacheta. Munca alături de Jannik este recompensatoare și provocatoare.

Ne-am văzut ultima dată în Doha și ne-am luat rămas bun. Am suferit mult din cauza sfârșitului relației, dar eram conștient că ar putea fi unul dintre posibilele finaluri”, a afirmat Ferrara.

Umberto Ferrara lucrează acum cu Matteo Berrettini

Ulterior, Ferrara a intrat în echipa lui Matteo Berrettini (28 de ani, #27 ATP). Nu este surprins că jucătorul a fost criticat după ce a ales să lucreze cu o persoană care a fost implicată într-un scandal de dopaj.

„Categoric nu, deoarece criticile au venit din partea acelorași oameni (n.r. - jurnaliști și alții) care au tratat problema cu superficialitate.

Matteo s-a documentat și a luat deciziile pe care le-a considerat cele mai bune. Am simțit apropierea celor din tenis. Antrenori, jucători, antrenori, manageri mi-au arătat stima lor.

Da, foarte mult (n.r. - s-a simțit demonizat). A trebuit să constat că unii oameni au ales să atace persoana mea, relatând fapte și circumstanțe într-un mod superficial, ignorând în mod deliberat conținutul hotărârii Tribunalului Independent, care a determinat în mod clar dinamica și responsabilitățile individuale”, a concluzionat Ferrara.