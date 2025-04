Încă un concert pe Arenă? Jennifer Lopez vine în premieră la București și ar putea aglomera cel mai mare stadion din țară

Artista americană Jennifer Lopez (55 de ani) a anunțat că va susține un concert la București pe 27 iulie.

Locația nu a fost specificată încă, dar variantele nu sunt multe: principalele ar fi Piața Constituției și Arena Națională

Arena a găzduit unele dintre cele mai mari concerte în ultimii ani: Coldplay, Depeche Mode, Guns N’Roses, Metallica sau Ed Sheeran

Evenimentul vine într-un context deja încărcat pentru cea mai mare scenă din țară, Arena Națională.

Cu doar câteva zile înainte de anunțul privind concertul lui Jennifer Lopez, Primăria Capitalei semnase un contract cu organizatorii Untold pentru a putea folosi Arena Națională în vederea festivalului.

Jennifer Lopez va concerta în premieră la București, pe 27 iulie, în cadrul turneului „Up All Night Live”

În afara de concertul în premieră al lui JLo, mai sunt și alte evenimente programate în această vară.

Data cea mai probabilă pentru Untold ar fi la începutul lunii iulie.

De asemenea, legendara trupă Rolling Stones ar urma să urce pe scena Arenei Naţionale.

Evenimentele ar putea bloca stadionul pentru fotbal pe termen mai lung, ceea ce va îngreuna activitatea echipelor românești în cupele europene și în Liga 1. Arena e închiriată drept stadion de „acasă” de FCSB, iar aici mai evoluează naționala și, ocazional, Dinamo și Rapid.

57.444 de oameni a fost audiența record, înregistrată pe Arena Națională, la concertul lui Ed Sheeran, desfășurat pe 24 august 2024.

JLo cântă la București

Jennifer Lopez, cunoscută și sub numele de scenă JLo, este o artistă americană renumită pentru cariera sa în film, televiziune şi, în special, muzică.

Printre hiturile sale celebre se numără piese precum „If You Had My Love”, „Jenny from the Block”, „On the Floor” și „Love Don't Cost a Thing”.

În cariera sa de actriță, Lopez a jucat în filme celebre ca „Selena” (1997), „Out of Sight” (1998), „The Wedding Planner” (2001), „Maid in Manhattan” (2002), și „Hustlers” (2019), apreciate la nivel global.

„Pentru fanii mei din toată lumea, voi susține câteva spectacole selecte în această vară. Abia aștept să revin pe scenă și să vă văd pe toți.

A trecut prea mult timp. Va fi o vară extraordinară!”, a notat cântăreața, pe rețelele de socializare.

Turneul global al artistei Jennifer Lopez va începe pe 1 iulie în Antalya, Turcia, și se va încheia la Erevan, Armenia, pe 3 august.

Artista va susține o parte din concerte pe stadioane (cu bold):

Cadiz - 10 iulie, Estadio Mirandilla (20.000 de locuri)

Malaga- 11 iulie, Estadio de Atletismo Ciudad de Malaga (10.000 de locuri)

Madrid - 13 iulie, Movistar Arena (14.000 de locuri)

Barcelona - 15 iulie, Palau San Jordi (18.000 de locuri)

Budapesta - 20 iulie, MVM Dome (20.000 de locuri)

Varşovia - 25 iulie, pe Stadionul Național (58.000 de locuri)

Abu Dhabi - 29 iulie, pe Etihad Arena (18,000 de locuri)

Kazakhstan - 1 august, pe Astana Arena (30.000 de locuri)

Erevan - 3 august, pe Vazgen Sargsyan Republican Stadium (14.000 de locuri)

Citește și