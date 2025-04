Zverev, eliminat surprinzător Neamțul a cedat într-un meci spectaculos la Monte Carlo, în fața lui Matteo Berrettini

Alexander Zverev (27 de ani, #2ATP), favoritul numărul 1 al turneului de la Monte-Carlo, a fost învins în turul secund.

Neamţul a fost trimis acasă de italianul Matteo Berrettini (28 de ani, #34 ATP), scor 6-2, 3-6, 5-7, după două ore şi jumătate

Germanul a început partida foarte bine, adjudecându-și primul set cu 6-2. Totuși, Berrettini a reușit o revenire spectaculoasă.

Berrettini a produs surpriza carierei la Monte-Carlo și l-a eliminat pe Zverev

Berrettini a restabilit egalitatea, impunându-se cu 6-3 în setul următor.

„Am păstrat același plan de joc, dar mi-am schimbat atitudinea și încrederea. Am simțit că nu mai loveam forehandul și serviciul ca în zilele anterioare, așa că am fost nevoit să mă adaptez.

Sascha a jucat excepțional, dar mi-am spus să fiu mai agresiv. Dacă aveam să pierd, măcar să o fac cum trebuie. Din fericire, a funcționat ”, a spus Berrettini, conform atptour.com.

Berrettini a ratat prima șansă de a închide meciul la 5-4. La 5-5.

Totuși, italianul a câștigat un schimb intens de 48 de lovituri și a închis meciul după două ore și 27 de minute, în aplauzele fanilor.

Pentru Matteo Berrettini aceasta este a doua calificare în optimile de finală la Monte Carlo.

Scorul întâlnirilor directe dintre Zverev și Berrettini rămâne 4-3 în favoarea germanului, însă italianul a câștigat ultimele două confruntări.

Următorul obstacol al italianului va fi câștigătorul duelului dintre Jiri Lehecka și Lorenzo Musetti, partidă care va avea loc mâine.

Turneul de la Monte-Carlo a ajuns la ediția 118

Turneul de la Monte-Carlo, desfășurat pe zgură, a ajuns la cea de-a 118-a ediție și rămâne unul dintre cele mai prestigioase evenimente din circuitul ATP.

Inclus în categoria Masters 1000, competiția se desfășoară în perioada 6–13 aprilie și pune în joc premii totale de 6.128.940 de euro.

Pentru al 16-lea an consecutiv, turneul este susținut de emblematicul sponsor Rolex, conform atptour.com.