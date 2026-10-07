„Mi-a spus «nu» de trei sau patru ori” Fostul antrenor al lui Alcaraz refuză să lucreze cu un finalist de Grand Slam
Juan Carlos Ferrero și Carlos Alcaraz (foto: IMAGO)
Tenis

„Mi-a spus «nu» de trei sau patru ori” Fostul antrenor al lui Alcaraz refuză să lucreze cu un finalist de Grand Slam

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 12:40
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 12:40
  • Stefano Cobolli, tatăl și antrenorul lui Flavio Cobolli (24 de ani, #7 ATP), a dezvăluit că a încercat în repetate rânduri să-l convingă pe Juan Carlos Ferrero să-l pregătească pe fiul său.
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După aproape șapte ani alături de Carlos Alcaraz, Ferrero a rămas în afara circuitului, însă performanțele și experiența sa în tenisul de top îl recomandă drept unul dintre cei mai valoroși antrenori.

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Juan Carlos Ferrero nu vrea să-l antreneze pe Flavio Cobolli

Invitat la emisiunea Tennis Talk, Stefano Cobolli a vorbit deschis despre tentativele sale de a-l convinge pe Ferrero să intre în echipa fiului său.

În 2026, Flavio a ajuns până în finala Roland Garros, cel mai bun rezultat al său la turneele de Grand Slam. A fost învins de Alexander Zverev în cinci seturi, scor 1-6, 6-4, 4-6, 7-6(5), 1-6.

„Am încercat, de ani de zile încerc să-l conving să fie antrenorul lui Flavio. Mi-a spus «nu» de trei sau patru ori. Pot să o spun deschis, nu e nicio problemă.

Îl consider pe Ferrero mai potrivit pentru o persoană de tipul lui Alcaraz, adică din punct de vedere al caracterului”, a spus tatăl lui Cobolli.

Declarația vine în contextul în care Ferrero și Carlos Alcaraz au construit una dintre cele mai importante colaborări din tenisul masculin în ultimii ani.

Spaniolul a început să lucreze cu Ferrero înainte de explozia sa la nivel mondial, iar parteneriatul lor a fost urmat de ascensiunea rapidă a lui Alcaraz în clasamentul ATP și de câștigarea mai multor trofee majore.

24 de titluri
a cucerit Carlos Alcaraz în perioada în care Juan Carlos Ferrero i-a fost antrenor, din 2018 până la despărțirea din decembrie 2025. Dintre acestea, 6 au fost de Grand Slam

Juan Carlos Ferrero: „Acum aș prefera să antrenez un jucător mai consacrat”

Ferrero a lăsat să se înțeleagă că nu intenționează să accepte orice proiect și că o eventuală revenire va depinde de existența unei colaborări care să-l motiveze.

„Sunt bine acum, sunt nerăbdător, până la urmă mă cheamă competiția. Momentan nu am nimic finalizat, vă spun asta cu toată sinceritatea.

Mă voi întoarce doar dacă apare ceva care mă entuziasmează și mă împlinește cu adevărat. Altfel, mă voi întoarce la Academie și la distracție.

Nu, serios, nu. Dacă nu am spus cu cine urma să mă întorc, a fost pentru că nu aveam absolut nimic. Așa stau lucrurile în acest moment.

Mi-ar plăcea un proiect un pic mai relaxat, da. Relația mea cu Carlos a început când era foarte tânăr, a durat mult să-l dezvolt în toate domeniile jocului și să-i rafinez stilul de joc.

Acum aș prefera un jucător mai consacrat, cineva care este deja mai dezvoltat și nu-mi cere să fiu la 200% în fiecare zi. Sunt sigur că vor apărea oportunități, așa că sper să mă întorc în forță”, a spus Ferrero, potrivit puntodebreak.com.

Am primit multe oferte din WTA, dar, deocamdată, aș spune „nu”. În fond, ceea ce cunosc eu este circuitul ATP, unde activez de obicei și unde îi cunosc pe jucători. Orice poate fi o oportunitate bună, nu exclud deloc această posibilitate, dar intenția mea în acest moment este să mă concentrez mai mult pe tenisul masculin. Juan Carlos Ferrero, antrenor tenis

Ferrero, de la numărul 1 mondial la antrenorul lui Alcaraz

Juan Carlos Ferrero a fost liderul clasamentului ATP în 2003 și a câștigat 16 titluri în cariera profesionistă. Cel mai important succes al său a venit în același an, când s-a impus la Roland Garros.

După retragerea din tenis, Ferrero și-a construit o nouă carieră în antrenorat. Colaborarea cu Carlos Alcaraz a devenit proiectul său de referință.

Sub îndrumarea lui Ferrero, Carlos a devenit cel mai tânăr lider mondial din istoria ATP, la 19 ani, 4 luni și 7 zile, după triumful de la US Open 2022.

Ferrero este, de asemenea, fondatorul Academiei Equelite, în Spania, unde este implicat în pregătirea și dezvoltarea tinerilor jucători.

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