Cucurella a enervat o țară întreagă FOTO. Gestul pentru care croații îl acuză pe spaniol de lipsă de fair-play. Ce spune fundașul +15 foto
Foto: Imago
Liga Națiunilor

Cucurella a enervat o țară întreagă FOTO. Gestul pentru care croații îl acuză pe spaniol de lipsă de fair-play. Ce spune fundașul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 10:19
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 10:19
  • Croația - Spania 1-2. Marc Cucurella (28 de ani) a fost criticat pentru atitudinea sa de la faza care a dus la eliminarea lui Ivan Perisic (37 de ani), căpitanul gazdelor.
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Perisic a primit primul cartonaș galben în minutul 22 al partidei din etapa #4 a Ligii Națiunilor. Al doilea avertisment a venit în minutul 79, după o intrare din spate asupra lui Cucurella.

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FOTO. Marc Cucurella, criticat dur după eliminarea lui Perisic: „Este clar că provoacă”

La scorul de 1-1, fundașul lui Real Madrid a scăpat pe un contraatac periculos, dar Ivan Perisic a venit rapid în ajutorul coechipierilor săi din apărare.

Căpitanul Croației a trecut prin spatele lui Cucurella, iar spaniolul a căzut pe gazon după un contact fără intensitate. Acesta s-a ridicat imediat și i-a cerut arbitrului să-l elimine pe Perisic.

În ciuda protestelor croaților, arbitrul Erik Lambrechts i-a arătat al doilea avertisment lui Perisic și, implicit, cartonașul roșu. Croatul a fost trimis la vestiare după ce a faza a fost verificată de cei din camera VAR.

Eliminarea lui Ivan Perisic după faultul asupra lui Cucurella. Foto: Captură/Prima Sport 1
Eliminarea lui Ivan Perisic după faultul asupra lui Cucurella. Foto: Captură/Prima Sport 1

Galerie foto (15 imagini)

Eliminarea lui Ivan Perisic după faultul asupra lui Cucurella. Foto: Captură/Prima Sport 1 Eliminarea lui Ivan Perisic după faultul asupra lui Cucurella. Foto: Captură/Prima Sport 1 Eliminarea lui Ivan Perisic după faultul asupra lui Cucurella. Foto: Captură/Prima Sport 1 Eliminarea lui Ivan Perisic după faultul asupra lui Cucurella. Foto: Captură/Prima Sport 1 Eliminarea lui Ivan Perisic după faultul asupra lui Cucurella. Foto: Captură/Prima Sport 1
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După acea fază, Marc Cucurella a fost huiduit de fani la fiecare atingere de balon. Slaven Bilic, selecționerul Croației, a răbufnit la adresa fundașului stânga spaniol.

„Cine nu se supără pe Cucurella dacă nu joacă pentru echipa lui? Este un jucător foarte bun, îl admir pentru ceea ce face pe teren și pentru povestea fiului său (n.r. - care suferă de autism). Își apără echipa cum poate, dar este clar că are o atitudine provocatoare”, a declarat Bilic, conform marca.com.

Atât selecționerul, cât și presa croată l-au acuzat pe Cucurella că are o atitudine „provocatoare” și „lipsită de fair-play”.

Eliminarea lui Ivan Perisic după faultul asupra lui Cucurella. Foto: Captură/Prima Sport 1
Eliminarea lui Ivan Perisic după faultul asupra lui Cucurella. Foto: Captură/Prima Sport 1

Galerie foto (15 imagini)

Eliminarea lui Ivan Perisic după faultul asupra lui Cucurella. Foto: Captură/Prima Sport 1 Eliminarea lui Ivan Perisic după faultul asupra lui Cucurella. Foto: Captură/Prima Sport 1 Eliminarea lui Ivan Perisic după faultul asupra lui Cucurella. Foto: Captură/Prima Sport 1 Eliminarea lui Ivan Perisic după faultul asupra lui Cucurella. Foto: Captură/Prima Sport 1 Eliminarea lui Ivan Perisic după faultul asupra lui Cucurella. Foto: Captură/Prima Sport 1
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La finalul partidei, Luka Modric, unul dintre cei mai experimentați jucători ai Croației, a fost întrebat despre faza care a dus la eliminarea lui Perisic.

„Despre ce ar trebui să-mi dau cu părerea? Cucurella se poziționează… Dacă Perisic nu ar fi fost eliminat, fără îndoială că nu am fi pierdut. Mai bine nu spun ce i-am spus lui Cucurella”, a spus mijlocașul.

Sunt alți fotbaliști care ar fi reacționat diferit față de Cucurella. Și nu mă refer la căderea în sine, ci la gestul său de după, când a cerut imediat un cartonaș. În principiu, este un comportament total inacceptabil. Dar, în acest caz, nu este ceva neobișnuit pentru el. Jan Platte, comentator german la DAZN

Reacția lui Marc Cucurella: „Este clar că Perisic a meritat cartonașul roșu”

Marc Cucurella a reacționat la rândul său și a vorbit despre faza controversată în care a fost implicat.

Cred că este clar că Perisic a meritat cartonașul roșu. A existat contact, iar ei își apără echipa (n.r. - despre critici). Eu mă concentrez însă pe reacția noastră fantastică.

Am început meciul puțin lent, dar am avut determinarea și dorința de a întoarce rezultatul”, a spus Cucurella, conform marca.com.

Și ei vin după meciuri dificile și ne așteptam la asta. În prima repriză ne-a fost greu să ținem pasul cu ritmul lor și am pierdut mingea de câteva ori în mod neobișnuit pentru noi, dar, în cele din urmă, am demonstrat de ce suntem cea mai bună echipă din lume. Marc Cucurella, fundaș Spania

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