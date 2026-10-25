„Și eu aș fi furios” Gestul lui Julian Alvarez la Atletico. Reacția lui Simeone: „Împăcarea cu echipa?”

Julian Alvarez i-a cerut scuze universului Atletico pentru declarația dată în timpul Mondialului.

Ce a spus atunci argentinianul în vârstă de 26 de ani. Ce afirmă acum. Și cum comentează antrenorul Diego Simeone.

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În vară, Julian Alvarez avea alte gânduri în timpul Campionatului Mondial.

Argentinianul se îndrepta spre finală cu naționala albiceleste și voia să părăsească Atletico după doar doi ani pe „Metropolitano”.

Alvarez, în vară: „Vreau să-mi împlinesc visul”. Visul era Barcelona

Ținta lui era limpede în acele clipe: Barcelona! „Cea mai bună opțiune pentru mine este un transfer. Vreau să-mi împlinesc visul. Nu încerc să ascund sau să mă prefac, vreau să fiu sincer.

Am vorbit la Atletico și cred că cel mai bine pentru toată lumea este să plec”. A repetat: „Vreau să-mi împlinesc visul”.

Julian Alvarez, vijelios la ultima victorie a lui Atletico. Foto: Imago

Fanii „colchoneros” au interpretat astfel: pentru el, rojiblancos erau doar o trambulină spre Camp Nou. Și favoritul madrilenilor a devenit inamicul lor.

Alvarez joacă tot mai bine. Decisiv la Atletico

Până la urmă, Alvarez nu a mai semnat cu Barca, iar continuarea a fost dificilă. Suporterii nu l-au iertat mult timp.

Totuși, sud-americanul joacă tot mai bine, a fost decisiv în ultimele trei meciuri:

17 octombrie, assist la 1-0 cu Espanyol (d), în campionat.

20 octombrie, gol la 1-1 cu Stuttgart (d), în Ligă.

24 octombrie, gol la 1-0 cu Deportivo (a), în campionat.

4 goluri a influențat Julian Alvarez (două reușite, două pase) în nouă partide jucate cu Atletico în acest sezon

Alvarez: „Înțeleg furia fanilor”

După confruntarea cu Depor, sâmbătă seară, Julian a spus, potrivit Marca:

„Le cer scuze tuturor celor de la Atletico pentru cuvintele mele în timpul Mondialului. A fost o greșeală. Și cum am spus, și momentul în care am făcut-o”.

Înțeleg furia oamenilor. Și eu aș fi furios dacă aș fi fan. De când am venit, au fost foarte generoși și apreciez mult acest lucru Julian Alvarez, atacant Atletico

Nu s-a oprit la suporteri: „Vreau să mulțumesc echipei pentru că m-a susținut în tot acest timp. Le mulțumesc tuturor coechipierilor pentru sprijin”.

A adăugat: „Când o persoană se simte bine în viață, se reflectă pe teren. Chiar dacă suntem profesioniști, totul contează. Acum sunt gata să lupt. Sper că prin muncă și modestie pot schimba această situație”.

Simeone, despre Alvarez: „Îi sunt recunoscător pentru ce face acum”

Cholo Simeone, antrenorul și compatriotul său, care l-a apreciat mult din prima clipă și care îl apreciază la fel de mult acum, a reacționat după gestul lui Alvarez.

„Nu e ușor să-ți ceri scuze. Julian e un băiat modest, muncitor, care-și iubește colegii. Îi sunt recunoscător pentru ce face acum. Arată ce fel de persoană este”

Nu voi judeca dacă a fost bine sau rău. Viața merge înainte și apreciez acest moment Diego Simeone, antrenor Atletico

A completat: „Împăcarea cu echipa? Am acceptat-o cu calm, pentru că a fost mereu bun cu noi, i-a respectat pe toți și a dat ce a avut mai bun fotbalistic. Revine la nivelul la care era sezonul trecut”.

Golul lui Alvarez la Atleti - Depor 1-0

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