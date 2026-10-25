Rasism șocant în Bundesliga Cine e jucătorul abuzat și amenințat cu moartea: „Suntem îngroziți de o asemenea ură”

Juma Bah, 20 de ani, stoperul din Sierra Leone împrumutat de Manchester City la Augsburg, a fost amenințat cu moartea și abuzat rasist pentru un cartonaș roșu.

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Juma Bah are doar 20 de ani, e fundaș central născut în Sierra Leone, împrumutat pe 1 septembrie de la Manchester City la Augsburg.

Bah, victima rasismului după eliminare: „Gunoi nenorocit”

A jucat numai trei meciuri în Bundesliga. În ultimul, sâmbătă, stoperul african a fost eliminat în minutul 63 după ce l-a călcat pe gleznă pe Andras Schafer la 1-1 cu Union Berlin, acasă.

După acest atac a fost eliminat Bah. Foto: Imago

Un cartonaș roșu care a provocat reacția de un rasism extrem a utilizatorului Julian Alvarado pe Instagram, mesaj făcut public de directorul general al clubului german, Michael Stroll:

„Negru, curvă, sper să mori! Ești dezgustător, gunoi nenorocit. Te omor pe tine și îți omor toată familia. Negrii ar fi trebuit arși de mult”.

Bah contra Schafer. Tackling direct pe picior. Foto: Imago

CEO Augsburg: „Internetul nu este un spațiu fără legi”

„Rasismul nu își are locul la Augsburg și nicăieri altundeva.

Este intolerabil să citești astfel de lucruri și să insulți unul dintre jucători dezgustător, rasist, să-l ameninți cu moartea.

Rasismul și ura nu trebuie să se ascundă în spatele unui presupus anonimat”, a comentat oficialul pentru Bild.de.

De aceea am decis să fac publică postarea. Internetul nu este un spațiu fără legi. Nu vom accepta un astfel de comportament și vom raporta incidentul autorităților. Juma Bah poate fi sigur de sprijinul total al clubului nostru Michael Stroll, CEO Augsburg

Reacția lui Augsburg: „Nu vom privi în altă parte! Nu vom rămâne tăcuți!”

Gruparea din Bundesliga a postat pe pagina de Instagram.

„Jucătorul nostru Juma Bah a fost ținta unui atac rasist josnic, ținta amenințării cu moartea. Și familia sa a fost amenințată.

Suntem îngroziți de o asemenea ură. Vrem să clarificăm un lucru:

Nu vom accepta, tolera sau ignora niciodată un astfel de comportament!

Oricine proferează insulte rasiste sau amenințări la adresa unuia dintre jucătorii noștri nu atacă doar o persoană, ci și valorile întregii familii Augsburg.

Indiferent de culoarea pielii, origine, religie sau naționalitate – fiecare om merită respect, demnitate și siguranță.

Nu vom privi în altă parte! Nu vom rămâne tăcuți! Suntem uniți!

Vom raporta acest incident poliției și vom uza de toate căile legale care ne stau la dispoziție.

Suntem alături de tine, Juma!

Nu există loc pentru rasism. Nu există loc pentru ură”.

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