Mihai Stoica a declarat că italianul Juri Cisotti de la Oțelul Galați este cel mai în formă mijlocaș din campionatul României

Juri Cisotti a venit la Oțelul Galați când echipa antrenată de Dorinel Munteanu juca în Liga a 3-a

Până la transferul în România, Cisotti a evoluat în Serie B și Serie C, dar și în prima ligă malteză, la Sliema Wanderers

Juri Cisotti (31 ani) a marcat un gol în primele opt etape din Liga 1, în victoria Oțelului în Ghencea contra campioanei FCSB.

Mihai Stoica, fermecat de Cisotti

Om de bază la Oțelul Galați, italianul Juri Cisotti l-a impresionat pe managerul general de la FCSB, Mihai Stoica.

„Cisotti este la ora actuală poate cel mai în formă mijlocaș box to box din campionatul nostru.

Eu nu țin minte un meci slab făcut de Cisotti sau un meci fără realizări, fără gol marcat sau fără pasă de gol. Este un exemplu, pentru că Cisotti a venit de nicăieri, a venit în Liga a 3-a la Galați.

Acum 3 ani era la Divizia C în România, care nu are corespondență în fotbalul italian, nu se joacă fotbal în Liga 3. Nu era în Serie C. Și acum joacă…

Să vii cu un asemenea bagaj de cunoștințe... ăsta este numai meritul lui Dorinel Munteanu, a declarat Mihai Stoica la PrimaSport.

„Il Capitano” Cisotti a pus umărul la victoria cu Sepsi

Juri Cisotti a pasat decisiv la primul gol marcat de Rus în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

„Am început bine partida, am făcut o primă repriză foarte bună, am finalizat ocaziile, asta este diferența față de meciul trecut.

Este foarte important că am început sezonul cu jucătorii de bază de anul trecut și nu am pierdut timpul.

Jucătorii îi cunosc mentalitatea lui Dorinel Munteanu și a clubului și normal, este mult mai simplu, a declarat Juri Cisotti la PrimaSport.