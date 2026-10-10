- Laurențiu Reghecampf i-a dat banderola de căpitan lui Karlo Muhar pentru meciul cu Oțelul
- O decizie surprinzătoare dat fiind faptul că mijlocașul avea doar două apariții în tricoul FCSB până la acest joc.
Prima echipă aleasă de Reghecampf aduce o surpriză și în privința liderului din teren. Muhar primește banderola după numai 135 de minute jucate pentru FCSB. Practic, a adunat o repriză împotriva Petrolului și un meci întreg în dezastrul cu Universitatea Craiova.
O promovare neobișnuit de rapidă pentru un fotbalist abia intrat în echipă. Înaintea lui banderola fusese purtată și de Miculescu, titular și în partida cu Oțelul.
Reghecampf a ales însă să mute responsabilitatea în centrul terenului, la unul dintre cei doi mijlocași care trebuie să asigure echilibrul în noul 4-2-3-1.
Un căpitan după modelul Bourceanu și Pintilii?
Alegerea poate indica felul în care Reghecampf își dorește să fie reprezentat pe gazon de un fotbalist dur, implicat în dueluri fizice, aflat într-o poziție din care poate urmări atât apărarea, cât și atacul.
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Un mijlocaș central are permanent jocul în jurul său și poate transmite rapid indicații către ambele compartimente.
E singura posibilă explicație a deciziei, pe care antrenorul nu a detaliat-o încă. Profilul trimite însă la Bourceanu și Pintilii, oamenii de autoritate din mijlocul terenului pe care Reghecampf s-a bazat în primul său mandat.