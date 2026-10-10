Înapoi la formula clasică Prima decizie a lui Reghecampf la FCSB: revine la strategia cu care a învins Ajax și Chelsea

Laurențiu Reghecampf începe noul mandat la FCSB cu o revenire la sistemul preferat, adică 4-2-3-1.

Pentru duelul cu Oțelul antrenorul abandonează apărarea cu trei fundași centrali folosită de Marius Baciu la îndemnul lui Gigi Becali, și alege așezarea utilizată și în precedentele sale două mandate.

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Prima echipă trimisă pe teren de Reghecampf arată și prima direcție a noului mandat. O direcție cumva subliniată și în conferința de ieri.

FCSB revine la o linie defensivă de patru fundași, cu Crețu și Pădurariu în benzi, respectiv Dawa și Duarte în centrul apărării. În fața lor, Muhar și Arad formează cuplul de mijlocași centrali, care pe vremuri erau Pintilii și Bourceanu.

Mai sus, Cisotti ocupă poziția din spatele lui Garita, între Miculescu și Korenica.

Primul „11” al FCSB în meciul cu Oțelul:

Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Arad - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita

Reghecampf se întoarce la sistemul pe care îl cunoaște

4-2-3-1 e formula folosită de Reghecampf și în precedentele două mandate, cu mare succes în primul.

De altfel, Reghecampf explicase încă de ieri că nu vede apărarea cu trei fundași centrali drept o soluție pentru prezentul FCSB.

Întrebat de GOLAZO.ro despre sistemul utilizat de Baciu, antrenorul a insistat asupra unui aspect: o asemenea așezare poate fi ofensivă, însă presupune automatisme, timp de pregătire și jucători aleși pentru cerințele ei.

Ceea ce acum nu e cazul. Practic, spune că nu-i timp de experimente.

„Este un sistem pe care nu poți să-l joci peste noapte”

„Nu cred că se pupă cu ideea pe care conducerea acestei echipe o are despre ce fotbal trebuie jucat la FCSB. Atât patronul echipei, cât și ceilalți colegi ai mei nu îmbrățișează ideea să jucăm cu trei fundași centrali. Nici eu sincer nu am această idee în momentul de față.

În general la echipele mari este foarte greu să impui o apărare cu trei fundași. Nu neapărat o echipă care joacă cu trei fundași este o echipă defensivă, este o echipă din punctul meu de vedere mai ofensivă decât o echipă cu doi fundași centrali. Dar este o idee care trebuie lucrată, este un sistem pe care nu poți să-l joci peste noapte.

Trebuie făcută o strategie de lungă durată și în momentul când se va lua această decizie sau clubul își dorește acest lucru va trebui în perioadele de transferuri să se aducă jucători pentru acest sistem”, a declarat Reghecampf la conferința de ieri.

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