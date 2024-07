Contractul lui Zeljko Kopic a fost automat prelungit după ce a salvat Dinamo de la retrogradare.

Croatul a anunțat că Răzvan Patriche, 38 de ani, va continua în Ștefan cel Mare și din sezonul viitor.

De asemenea, Kopic a anunțat și plecări de la club.

Kopic: „Vrem o echipă mai puternică”

Fostul antrenor de la Dinamo Zagreb își dorește dubluri pe post pentru a forma o echipă puternică, una care să nu mai treacă prin grijile retrogradării.

„În contractul meu aveam o clauză prin care, dacă rămânem în prima ligă, contractul mi se extindea automat pentru un an.

Sunt mulţumit de lotul pe care îl am, dar desigur că încercăm să facem echipa mai puternică pe anumite poziţii. Lucrăm împreună. Avem un departament de scouting. Vorbesc cu domnul Nicolescu şi conducerea îmi urmează ideile.

În acest moment, avem un mix de jucători cu calitate şi experienţă şi tineri cu mult potenţial. Ne uităm în fiecare compartiment, să avem încă o opţiune. Vreau un lot competitiv, în care fiecare să lupte pentru postul său", a spus Zeljko Kopic, pentru Orange Sport.

Iese Moura, intră Mino Sota?

„Am discutat mult despre Gabi Moura şi trebuie să spun că, legat de ceea ce am spus despre Răzvan Patriche, Gabi era cam la acelaşi nivel. Şi el a dat totul pentru club şi în multe situaţii dificile a arătat tuturor cât de important e clubul pentru el.

Respect fiecare secundă pe care a dat-o pe teren, dar când am discutat despre structura echipei mi-am dorit să aduc o energie nouă, nişte jucători tineri. N-am luat decizia finală, vom vedea zilele următoare cum va fi cu Gabi”, a spus croatul.

Tehnicianul a recunoscut că Dinamo dorește să-l transfere pe Mino Sota, mijlocașul central al celor de la Hermannstadt:

„ Mino Sota e un mijlocaş despre care cred că are calitate, pune mult efort în joc. Din punctul meu de vedere a fost o parte importantă a echipei celor de la Hermannstadt. Este unul dintre jucătorii pe care am pus lupa , dar nu am luat deocamdată nicio decizie

Transferuri la Dinamo

Prelungiri contractuale: Politic (2027), Patriche (2025)

Sosiri: Licsandru (mijlocaș, 21 de ani), Roșca (portar, 21), Boateng (fundaș, 27), Caragea (atacant, 19), Cîrjan (mijlocaș, 21), Opruț (fundaș, 26), Pașcalău (fundaș, 20)

Plecări: Velkovski, Iglesias, Railean, N. Roșu, R. Grigore, Pavicic, Gregorio, Ie, Began, Bena, Ilic

Reveniri: Oncescu, Giafer, Borcea, Florescu