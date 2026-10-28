Scandal înainte de gala Balonului de Aur Tatăl lui Lamine Yamal ar fi scuipat o angajată și ar fi amenințat un bărbat +43 foto
Mounir Nasraoui și Lamine Yamal. Foto: Imago
Campionate

Scandal înainte de gala Balonului de Aur Tatăl lui Lamine Yamal ar fi scuipat o angajată și ar fi amenințat un bărbat

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.10.2026, ora 16:22
alt-text Actualizat: 28.10.2026, ora 16:22
  • Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal (19 ani), ar fi fost implicat într-un incident violent pe aeroportul din Barcelona, înainte de a pleca spre Londra, pentru gala Balonului de Aur.
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Incidentul ar fi avut loc luni, într-o cafenea din zona de așteptare a aeroportului Barcelona-El Prat, cu puțin timp înainte ca Nasraoui să se îmbarce într-un avion cu destinația Londra.

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Tatăl lui Lamine Yamal, acuzat că a scuipat o angajată și a amenințat un bărbat cu un scaun

Incidentul ar fi început după ce Mounir Nasraoui și-a agățat geaca într-un loc în care acest lucru nu era permis. O angajată a cafenelei i-a atras atenția și i-a cerut să își mute haina, însă tatăl lui Lamine Yamal ar fi reacționat agresiv.

Potrivit martorilor, Nasraoui ar fi început să o insulte pe femeie, după care ar fi scuipat-o în față.

Un bărbat care a asistat la incident ar fi încercat să intervină pentru a calma situația și a-i cere să înceteze cu jignirile, conform abola.pt.

Nasraoui ar fi reacționat violent, lovindu-l pe acesta și amenințând că va arunca spre el un scaun din cafenea.

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago

Galerie foto (43 imagini)

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
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Pentru a calma situația, a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine. În ciuda incidentului, tatăl lui Lamine Yamal a reușit să se îmbarce în avion și să își continue călătoria spre Londra.

Mounir Nasraoui a mai avut probleme cu legea

Nu este prima dată când tatăl lui Lamine Yamal are probleme cu legea. În mai 2023, Nasraoui a fost condamnat în urma unui incident petrecut la un cort electoral al partidului Vox, în orașul spaniol Mataro.

Acesta a insultat mai mulți susținători ai partidului și a lovit un bărbat care încercase să îl oprească. În urma agresiunii, bărbatul a suferit o contuzie, iar ochelarii i-au fost deteriorați.

Nasraoui a fost obligat să plătească amenzi în valoare totală de 546 de euro, plus despăgubiri de 110 euro pentru ochelarii deteriorați, conform 20minutos.es.

În august 2024, tatăl lui Yamal a fost implicat într-un alt incident grav. Acesta a fost înjunghiat într-o parcare din cartierul Rocafonda, din Mataro, în urma unui conflict cu mai multe persoane.

Nasraoui a fost transportat la spital în stare gravă, însă viața nu i-a fost pusă în pericol. Patru persoane au fost arestate în urma atacului, iar una dintre ele a fost plasată în arest preventiv.

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