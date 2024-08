Antrenorul celor de la Sparta Praga, Lars Friis (48 ani), s-a declarat nemulțumit de nivelul echipei sale în manșa tur a „dublei” cu FCSB, scor 1-1, din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.

Tehnicianul danez spune că nu l-a surprins prestația bună a echipei FCSB, fiind vorba de campioana României.

Returul FCSB - Sparta Praga este programat marți, 13 august, de la ora 21:30, pe Stadionul „Steaua” din Ghencea.

Sparta era mare favorită în meciul de la Praga, însă a obținut doar o remiză. Campioana Cehiei a revenit și a fost aproape de a da lovitura în prelungiri, însă golul de 2-1 a fost anulat și totul se va decide la București.

SPARTA-FCSB. Lars Friis, antrenorul Spartei: „Niciunul dintre jucători nu a arătat suficient de bine”

Friis spune că jucătorii săi trebuie să joace mai bine pentru a obține calificarea în faza decisivă din preliminariile Ligii.

„Nu vreau să arăt spre jucători individuali. Kuchta nu a fost foarte aproape de minge, dar nici ceilalți coechipieri din jurul său nu au fost.

Dacă vrem să jucăm în Liga Campionilor, trebuie să ajungem acolo cu performanțe mai bune. Niciunul dintre jucători nu a arătat suficient de bine pentru această competiție.

În mod normal, jucătorii noștri sunt mult mai buni. Sunt o mulțime de lucruri în spate, nu vreau să ne găsesc scuze. Trebuie să ne îmbunătățim”, a spus Lars Friis, citat de sport.cz.

Antrenorul Spartei comentează golul anulat: „Nu poate fi o scuză”

Friis a vorbit și despre faza din minutul 90+3, când Kairinen a înscris pentru 2-1, însă VAR-ul a decis că Edjouma a fost împins, iar golul a fost anulat.

„ Am revăzut faza controversată din final și cred că multe lovituri libere au arătat la fel în meci. Așa stau lucrurile, nu poate fi o scuză.

Pe de altă parte, am avut și alte ocazii și nu le-am transformat. Am fost dezamăgitori în alte faze ale jocului, nu am jucat la nivelul nostru obișnuit”, a mai afirmat danezul.

„Am jucat împotriva celei mai bune echipe din România”

Tehnicianul spune că FCSB a jucat la nivelul la care acesta se aștepta, însă nu și echipa sa.

„ Nu sunt surprins de prestația celor de la FCSB. Nu, am jucat împotriva celei mai bune echipe din țară.

Noi nu am evoluat nici individual, nici ca echipă la nivelul Ligii Campionilor. Vom încerca să arătăm mai mult în retur. Trebuie să luptăm mai mult, să avansăm și să câștigăm”, a mai declarat Friis.

În astfel de meciuri, de acest nivel, ți se ivesc puține șanse de a te remarca. Așa că atunci când apar, trebuie să profiți de ele. Trebuie să avem mai multă grijă. Lars Friis, antrenor Sparta Praga

Ce trebuie să facă Sparta pentru a trece de FCSB: „Să jucăm mai bine ca echipă”

Friis a spus ce trebuie să facă jucătorii săi la retur pentru a obține calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor:

„ Mai avem multe de arătat. Va trebui să fim mai calmi și să gestionăm mai bine presiunea. Va trebui să jucăm mai bine ca echipă.

Asta ar fi cea mai importantă grijă, dar am mai fost în astfel de situații. În sezonul trecut, am învățat din asta. Sunt încrezător că ne vom ridica nivelul.

Nu cred că am fost absorbiți de presiunea din Liga Campionilor. Băieții mei știu să joace sub presiune maximă, mai ales pe stadionul nostru. Nu suntem stresați de presiune. Nu căutăm scuze”.