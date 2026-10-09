Argentina marii întrebări Confuzie la Buenos Aires: „Ce urmează după Maradona și Messi?". Cine e posibilul urmaș al „zeilor”

Diego Maradona și Leo Messi. Două fenomene, două titluri mondiale și alte trei finale CM. Cine a avut cifre mai bune!

Va prelua cineva imediat extraordinara moștenire sau Argentina va aștepta iar mult timp urmașul?

Există un nume pe care fanii naționalei albiceleste îl pronunță deja, sperând să fie alt stângaci magic.

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Fotbalul argentinian gravitează în jurul a două simboluri ale fotbalului. Diego Maradona și Leo Messi.

Dublu M pentru Argentina: Maradona - Messi

Mulți spun că ei au fost cei mai buni jucători din istorie. Doi stângaci, două genii, două fenomene.

Amândoi au condus naționala albiceleste în vârful sportului lor.

Maradona avea 26 de ani când a cucerit titlul mondial, în 1986 (3-2 cu RFG). Patru ani mai târziu, a mai jucat o finală CM (0-1 cu Germania).

Patru ani mai târziu, a mai jucat o finală CM (0-1 cu Germania). Messi avea 35 de ani în momentul în care a ridicat cupa de aur, în 2022 (3-3, 4-2 la penaltyuri cu Franța). A mai disputat de două ori ultimul act: 2014 (0-1 după prelungiri cu Germania) și 2026 (0-1 cu Spania).

A mai disputat de două ori ultimul act: 2014 (0-1 după prelungiri cu Germania) și 2026 (0-1 cu Spania). Între retragerea lui Diego de la selecționată (1994) și debutul lui Leo în alb și bleu (2005) au trecut 11 ani.

Messi, peste Maradona: goluri, pase, trofee

Messi a părăsit și el definitiv echipa Argentinei. Meciul despărțirii, 3-0 marți, în amicalul cu Benin de pe „Monumental”.

18 decembrie 2022, cea mai frumoasă zi a carierei lui Messi. Ziua titlului mondial. Foto: Imago

A lăsat în urmă nu doar talentul său scânteietor, la fel ca Maradona, dar și cifre mult mai bune decât ale primului „D10S”:

208 selecții în 21 de ani (2005-2026), 126 de goluri, 69 de assisturi. Și încă trei trofee, Copa America (2021, 2024) și Finalissima (2022).

Și încă trei trofee, Copa America (2021, 2024) și Finalissima (2022). Diego a avut 90 de meciuri în 17 ani (1977-1994), 33 de goluri, 26 de pase decisive. Plus altă cupă, „Artemio Franchi” (1993, similară cu Finalissima).

„Pentru noi, care am trăit deja era post-Maradona , acum va fi era post-Messi ”

Argentina trăiește acum cu gândul la viitorul „Messia”. Cine va fi? Cât va aștepta pentru el?

Sergio Goycochea, fost mare portar albiceleste, coechipierul lui „El Pibe de Oro” la CM 1990, a afirmat pentru RMC Sport:

„Pentru noi, care am trăit deja era post-Maradona, acum va fi era post-Messi. Fotbalul va continua, evident, dar Messi va fi prezent în fiecare meci al naționalei, în fiecare amintire.

Este o greutate de dus pe umeri, va trebui să ne obișnuim cu această idee, că Messi nu va mai juca pentru Argentina”.

Nico Paz, după Maradona-Messi ? E o diferență majoră

La Buenos Aires, mulți speră că Nico Paz va fi următorul lider al selecționatei.

Tot stângaci, tot talentat, tot decar, dar mijlocașul în vârstă de 22 de ani născut în Spania are un fizic diferit de al celor doi.

Nico Paz are 14 meciuri pentru Argentina, 4 goluri și două assisturi. Foto: Imago

Paz, crescut la academia de juniori a lui Real Madrid și care evoluează acum la Como, este mult mai înalt.

1,85 m are Nico, 20 cm peste Diego și 15 peste Leo.

80 de milioane de euro valorează acum Nico Paz, potrivit Transfermarkt

Chiar și așa, golul spectaculos reușit la 3-0 cu Benin le dă speranțe argentinienilor că Paz poate fi alesul. Cel care să propulseze naționala spre alt titlu mondial.

Cine i-a pasat lui Nico la reușita de marți? Messi!

Ultimul meci al lui Messi la națională. Și golul lui Nico Paz

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