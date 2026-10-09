Argentina marii întrebări Confuzie la Buenos Aires: „Ce urmează după Maradona și Messi?". Cine e posibilul urmaș al „zeilor”
Maradona și Cupa Mondială, cucerită în 1986. Foto: Imago
Campionate

Argentina marii întrebări Confuzie la Buenos Aires: „Ce urmează după Maradona și Messi?". Cine e posibilul urmaș al „zeilor”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 15:17
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 15:17
  • Diego Maradona și Leo Messi. Două fenomene, două titluri mondiale și alte trei finale CM. Cine a avut cifre mai bune!
  • Va prelua cineva imediat extraordinara moștenire sau Argentina va aștepta iar mult timp urmașul? 
  • Există un nume pe care fanii naționalei albiceleste îl pronunță deja, sperând să fie alt stângaci magic.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fotbalul argentinian gravitează în jurul a două simboluri ale fotbalului. Diego Maradona și Leo Messi.

Mourinho iese la atac  Portughezul, despre scandalurile Manchester City și Barcelona: „Doar dacă am noroc mai prind asta”
Citește și
Mourinho iese la atac Portughezul, despre scandalurile Manchester City și Barcelona: „Doar dacă am noroc mai prind asta”
Citește mai mult
Mourinho iese la atac  Portughezul, despre scandalurile Manchester City și Barcelona: „Doar dacă am noroc mai prind asta”

Dublu M pentru Argentina: Maradona - Messi

Mulți spun că ei au fost cei mai buni jucători din istorie. Doi stângaci, două genii, două fenomene.

Amândoi au condus naționala albiceleste în vârful sportului lor.

  • Maradona avea 26 de ani când a cucerit titlul mondial, în 1986 (3-2 cu RFG). Patru ani mai târziu, a mai jucat o finală CM (0-1 cu Germania). 
  • Messi avea 35 de ani în momentul în care a ridicat cupa de aur, în 2022 (3-3, 4-2 la penaltyuri cu Franța). A mai disputat de două ori ultimul act: 2014 (0-1 după prelungiri cu Germania) și 2026 (0-1 cu Spania). 
  • Între retragerea lui Diego de la selecționată (1994) și debutul lui Leo în alb și bleu (2005) au trecut 11 ani. 

Messi, peste Maradona: goluri, pase, trofee

Messi a părăsit și el definitiv echipa Argentinei. Meciul despărțirii, 3-0 marți, în amicalul cu Benin de pe „Monumental”.

18 decembrie 2022, cea mai frumoasă zi a carierei lui Messi. Ziua titlului mondial. Foto: Imago 18 decembrie 2022, cea mai frumoasă zi a carierei lui Messi. Ziua titlului mondial. Foto: Imago
18 decembrie 2022, cea mai frumoasă zi a carierei lui Messi. Ziua titlului mondial. Foto: Imago

A lăsat în urmă nu doar talentul său scânteietor, la fel ca Maradona, dar și cifre mult mai bune decât ale primului „D10S”:

  • 208 selecții în 21 de ani (2005-2026), 126 de goluri, 69 de assisturi. Și încă trei trofee, Copa America (2021, 2024) și Finalissima (2022). 
  • Diego a avut 90 de meciuri în 17 ani (1977-1994), 33 de goluri, 26 de pase decisive. Plus altă cupă, „Artemio Franchi” (1993, similară cu Finalissima).

„Pentru noi, care am trăit deja era post-Maradona, acum va fi era post-Messi

Argentina trăiește acum cu gândul la viitorul „Messia”. Cine va fi? Cât va aștepta pentru el?

Sergio Goycochea, fost mare portar albiceleste, coechipierul lui „El Pibe de Oro” la CM 1990, a afirmat pentru RMC Sport:

„Pentru noi, care am trăit deja era post-Maradona, acum va fi era post-Messi. Fotbalul va continua, evident, dar Messi va fi prezent în fiecare meci al naționalei, în fiecare amintire.

Este o greutate de dus pe umeri, va trebui să ne obișnuim cu această idee, că Messi nu va mai juca pentru Argentina”.

Nico Paz, după Maradona-Messi? E o diferență majoră

La Buenos Aires, mulți speră că Nico Paz va fi următorul lider al selecționatei.

Tot stângaci, tot talentat, tot decar, dar mijlocașul în vârstă de 22 de ani născut în Spania are un fizic diferit de al celor doi.

Nico Paz are 14 meciuri pentru Argentina, 4 goluri și două assisturi. Foto: Imago Nico Paz are 14 meciuri pentru Argentina, 4 goluri și două assisturi. Foto: Imago
Nico Paz are 14 meciuri pentru Argentina, 4 goluri și două assisturi. Foto: Imago

Paz, crescut la academia de juniori a lui Real Madrid și care evoluează acum la Como, este mult mai înalt.

  • 1,85 m are Nico, 20 cm peste Diego și 15 peste Leo. 
80 de milioane de euro
valorează acum Nico Paz, potrivit Transfermarkt

Chiar și așa, golul spectaculos reușit la 3-0 cu Benin le dă speranțe argentinienilor că Paz poate fi alesul. Cel care să propulseze naționala spre alt titlu mondial.

Cine i-a pasat lui Nico la reușita de marți? Messi!

Ultimul meci al lui Messi la națională. Și golul lui Nico Paz

Citește și

Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
Campionatul Mondial Diego Armando Maradona Leo Messi argentina
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:51
„Nu avem nevoie de asta” Nicolescu a ieșit în față după scandările xenofobe de la Sf. Gheorghe + „săgeți” către Dioszegi
„Nu avem nevoie de asta” Nicolescu a ieșit în față după scandările xenofobe de la Sf. Gheorghe + „săgeți” către Dioszegi
23:29
Le-a cerut să iasă de pe teren FOTO. Gestul lui Laszlo Dioszegi după scandările xenofobe de la meciul cu Dinamo
Le-a cerut să iasă de pe teren FOTO. Gestul lui Laszlo Dioszegi după scandările xenofobe de la meciul cu Dinamo
22:58
De neoprit VIDEO+FOTO. Cuplul Pascual - Armstrong lovește din nou! Decisivi și cu Sepsi
De neoprit VIDEO+FOTO. Cuplul  Pascual - Armstrong lovește din nou! Decisivi și cu Sepsi
00:20
„Vreau să vorbesc despre asta” Ce a spus Cîrjan despre relația cu Hagi la națională: „Așa a fost să fie”
„Vreau să vorbesc despre asta” Ce a spus Cîrjan despre relația cu Hagi la națională: „Așa a fost să fie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Top stiri
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Nationala
08.10
FRF: „Demarăm anchetă!” GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Citește mai mult
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Superliga
08.10
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Citește mai mult
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Diverse
08.10
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea 1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Citește mai mult
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Vietnamez în București: o opțiune cinstită în Floreasca: Pho Bo cu tot ce trebuie și pachețele crocante la Duc Tam Phuc
B365
09.10
Vietnamez în București: o opțiune cinstită în Floreasca: Pho Bo cu tot ce trebuie și pachețele crocante la Duc Tam Phuc
Citește mai mult
Vietnamez în București: o opțiune cinstită în Floreasca: Pho Bo cu tot ce trebuie și pachețele crocante la Duc Tam Phuc

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 11 rapid 7 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share