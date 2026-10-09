Jose Mourinho, 63 de ani, comentează laconic și incisiv două dosare sumbre ale fotbalului european.

Manchester City, acuzată că a încălcat fair-play-ul financiar. Barcelona, acuzată că a plătit un șef al arbitrajului spaniol.

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Jose Mourinho nu rămâne niciodată dator. Nu tace. Nu lasă lucrurile fără comentarii, fără replici sarcastice.

Mourinho, întrebat de cazurile City și Barcelona

Antrenorul lui Real Madrid, în vârstă de 63 de ani, a fost întrebat într-un interviu pentru Corriere dello Sport despre scandalurile Manchester City și Barcelona.

Jose Mourinho s-a întors la Real Madrid după 13 ani. Foto: Imago

Două cazuri care au făcut înconjurul lumii în ultimii ani:

City e acuzată că a încălcat regulile fair-play-ului financiar ale Premier League între 2009 și 2018. Riscă retrogradarea în cel mai rău scenariu.

Riscă retrogradarea în cel mai rău scenariu. Barcelona e acuzată că l-a plătit în secret, timp de 17 ani (2001-2018), cu 8,4 milioane de euro, pe Jose Maria Enriquez Negreira, vicepreședintele Comitetului Tehnic al Arbitrilor spanioli.

pe Jose Maria Enriquez Negreira, vicepreședintele Comitetului Tehnic al Arbitrilor spanioli. În ambele situații, Mou se poate considera nedreptățit. A antrenat la Chelsea (2013-2015) și Man. United (2016-2018), rivale ale lui City. Și la Real Madrid (2010-2013), marele inamic al Barcei.

Mourinho: „Doar cu noroc vom mai fi aici când se va dicta sentința definitivă”

Portughezul a răspuns ironic în ambele situații. Despre City a spus:

„Prefer să râd puțin. Cred că vom avea un sfârșit în acest caz.

Em entrevista ao Corriere dello Sport, Mourinho ironizou o caso Manchester City e a demora a chegar a uma sentença. "Prefiro rir um pouco. Haverá um final, mas nós que estamos na casa dos 60 temos de ter a sorte de estar aqui quando ele chegar". https://t.co/oMfIHJjebC — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) October 8, 2026

Însă noi doi (n.r. - el și reporterul), care avem peste 60 de ani, doar cu noroc vom mai fi aici când se va dicta sentința definitivă.

Acum va fi un verdict, apoi un apel...”.

Legat de Barcelona, tehnicianul lusitan a comentat: „Am ajuns la Real Madrid și am trăit perioada importantă a lui Negreira.

Nimeni nu știa, dar noi am trăit-o. Am plecat după aceea și toată lumea știe acum”.

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