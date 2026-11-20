Avem cinci meciuri foarte bune în acest weekend. Hai să le vedem!

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Începem seria recomandărilor cu un duel încins din Premier League.

Newcastle – Arsenal, sâmbătă, de la 19:30.

Campioana Angliei este lider după primele 10 etape, cu un avans confortabil de 5 puncte față de locul 2, însă un meci pe St. James Park nu este niciodată ușor.

Arteta pare să mizeze pe aceeași strategie din sezonul trecut. Apărare solidă, cea mai bună din campionat, cu doar 5 goluri încasate, și victorii la limită.

De cealaltă parte, „coțofenele” au avut un start dificil, doar 12 puncte în 10 etape și golaveraj negativ, -3.

Mai departe, mergem în Liga 1, unde Dinamo primește vizita Petrolului, de la 20:30.

Prima etapă a returului din sezonul regulat, cu un duel între doi tehnicieni portughezi.

„Câinii” lui Nuno Campos caută revanșa în fața „lupilor” lui Ricardo Sousa, după eșecul suferit chiar în prima etapă a sezonului.

Dinamo a căzut pe locul doi în clasament, la egalitate însă cu liderul U Craiova, și se vindecă după eșecul din ultima etapă, 1-2 cu Argeș, care a pus capăt seriei incredibile de 13 meciuri consecutive fără eșec.

Dincolo, Petrolul se ține tare, pe locul 4, e neînvinsă de 4 etape și se anunță a fi o contracandidată serioasă în lupta pentru un loc de play-off.

Hai să vedem ce propuneri interesante are și ziua de duminică.

Începem devreme, cu meci puternic între Barcelona și Villarreal, de la ora 15:00.

Catalanii au depășit rapid eșecul din Clasico, au surclasat Alaves scor 6-1 și au învins rivala Atletico în ultima etapă, 2-1 pe Metropolitano.

Atacul formației lui Flick este devastator. 48 de goluri marcate doar în La Liga, în 12 etape. O medie de 4 goluri pe meci.

Raphinha și Lamine Yamal arată o formă incredibilă, fiind autorii a peste jumătate dintre goluri, 25.

„Submarinul galben” a avut o primă parte de sezon cu multe fluctuații. E pe locul 8, cu 15 puncte, golaveraj +2, iar prezența în Liga Campionilor pare să fi îngreunat tare parcursul echipei tânărului tehnician, Inigo Perez.

Continuăm ziua cu cea mai tare confruntare a weekendului. Liverpool – Manchester United, de la 18:30.

„Cormoranii” lui Iraola nu au cel mai convingător sezon, însă rămân sus în clasament, locul 4, după primele 10 etape. Au pierdut până acum doar cu granzii Arsenal și Manchester City, dar distanța față de lider e mare, 9 puncte.

Manchester United - Liverpool 3-2. 03.05.2026. Foto: IMAGO

Rivala de pe Old Trafford stă însă mult mai rău. „Diavolii” au un start de sezon dezastruos, au ajuns pe loc de retrogradare, având o singură victorie obținută în cele 10 etape.

Antrenorul Michael Carrick a fost demis după ultimul meci, 4-4 cu Aston Villa, iar suporterii își pun acum speranțele în noul tehnician, Mauricio Pochettino, care s-a despărțit de naționala SUA.

Ultima recomandare, Atalanta - Inter, de la 21:45.

O deplasare dificilă pentru elevii lui Cristi Chivu, care se confruntă cu probleme serioase în privința atacului.

Tehnicianul român nu se va putea baza pe Bonny, care va lipsi timp de o lună, situația lui Marcus Thuram este incertă, iar Lautaro Martinez va evolua, în cel mai bun, pentru 30 minute.

„Nerazzurrii” vin după o victorie acasă cu Como, 2-0, însă au căzut pe locul 2, în spatele surprizei Lazio, după eșecul din derby-ul cu AC Milan, 1-3, singurul al sezonului.

Inter - Atalanta 1-1. 14.03.2026. Foto: IMAGO

Dincolo, formația din Bergamo se află abia pe locul 12, cu 14 puncte și golaveraj negativ, -3.

Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro. Spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!

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