Liga 2, etapa #12 LIVE de la 11:00 » Liderul neînvins joacă la Dumbrăvița + Alte 7 meciuri astăzi
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Liga 2

Liga 2, etapa #12 LIVE de la 11:00 » Liderul neînvins joacă la Dumbrăvița + Alte 7 meciuri astăzi

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 09:18
  • Astăzi se joacă opt meciuri din etapa #12 a Ligii 2. Primele șapte încep la 11:00, iar partida FC Bacău - Metaloglobus este programată de la 13:30.
  • Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele partide vor fi transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport.
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Politehnica Timișoara începe etapa de pe primul loc, fără înfrângere în primele 11 meciuri. CSM Slatina se află pe locul secund, iar Chindia Târgoviște ocupă poziția a treia.

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Astăzi, 31 octombrie

CSL Ștefănești - Chindia Târgoviște, live de la 11:00

  • TV: FRF TV
  • Arbitru: Nagy Vladimir Andrei. Asistenți: Boncz Gabriel Andrei și Nistor Daniel
  • Stadion: „Dumitru Mătărău”

CSC Dumbrăvița - Politehnica Timișoara, live de la 11:00

  • Arbitru: Iviniș Darius. Asistenți: Cosmescu Constantin Cristian și Albulescu Gică Sandokan Ionel
  • Stadion: „Ștefan Dobay”

SCM Râmnicu Vâlcea - CS Afumați, live de la 11:00

  • Arbitru: Bădărău Raul-Sebastian. Asistenți: Suciu George și Cozorici Bogdan Ioan
  • Stadion: Municipal - 1 Mai

Cetatea Suceava - FC Bihor, live de la 11:00

  • Arbitru: Negară Ioan - Răzvan. Asistenți: Noroc Mihăiță-Adrian și Istrate Marian
  • Stadion: Areni

Olimpia Satu Mare - CSC Șelimbăr, live de la 11:00

  • Arbitru: Olaru Constantin Alin. Asistenți: Humița Ioan-Daniel și Susca Andreea
  • Stadion: Olimpia - „Daniel Prodan”

Popești-Leordeni - Metalul Buzău, live de la 11:00

  • Arbitru: Lunca Dragos Nicolae. Asistenți: Tocai Emeric și Spatar Razvan-Ioan
  • Stadion: Clinceni Arena

ASA Târgu Mureș - Unirea Slobozia, live de la 11:00

  • Arbitru: Iftode Silviu-Nicolae. Asistenți: Păduraru Sebastian și Molnos Imre
  • Stadion: Trans-Sil

FC Bacău - Metaloglobus, live de la 13:30

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

  • Arbitru: Marinoiu Costin Alexandru. Asistenți: Barbu Florinel și Puscasu Ana Luciana
  • Stadion: Baza sportivă FC Bacău

Duminică, 1 noiembrie

CSM Slatina - Concordia Chiajna, live de la 11:00

  • Stadion: 1 Mai

CSM Reșița - Gloria Bistrița, live de la 12:30

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

  • Stadion: „Mircea Chivu”

S-a jucat:

Steaua - CS Dinamo 0-0

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Arbitru: Vremăroiu Andrei Florin. Asistenți: Carson Marian și Suhan Nicoleta-Corin.
  • Stadion: Steaua

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Poli Timișoara1127
2CSM Slatina1125
3Chindia1124
4Popești Leordeni1124
5Cetatea Suceava1121
6Metalul Buzău1121
7CSM Reșița1121
8Concordia Chiajna1119
9FC Bacău1118
10FC Bihor1118
11Gloria Bistrița1118
12CS Afumați1117
13Metaloglobus1115
14Steaua București1211
15Târgu Mureș1111
16Râmnicu Vâlcea1111
17CSC Șelimbăr119
18Unirea Slobozia118
19CS Dinamo128
20Olimpia Satu Mare116
21Ștefănești116
22CSC Dumbrăvița113

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

  • prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.
  • a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

  • Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii
  • Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

  • Steaua București
  • CS Dinamo București
  • CSM Slatina
  • CS Gloria Bistrița
  • CS Afumați
  • CSC Dumbrăvița
  • CSC Șelimbăr
  • CSL Ștefăneștii de Jos
  • SCM Râmnicu Vâlcea
  • SC Popești Leordeni
  • CSM Olimpia Satu Mare

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