Liga 2, etapa #12 LIVE de la 11:00 » Liderul neînvins joacă la Dumbrăvița + Alte 7 meciuri astăzi

Astăzi se joacă opt meciuri din etapa #12 a Ligii 2. Primele șapte încep la 11:00, iar partida FC Bacău - Metaloglobus este programată de la 13:30.

Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele partide vor fi transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport.

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Politehnica Timișoara începe etapa de pe primul loc, fără înfrângere în primele 11 meciuri. CSM Slatina se află pe locul secund, iar Chindia Târgoviște ocupă poziția a treia.

Astăzi, 31 octombrie

CSL Ștefănești - Chindia Târgoviște, live de la 11:00

TV: FRF TV

Arbitru : Nagy Vladimir Andrei. Asistenți : Boncz Gabriel Andrei și Nistor Daniel

: Nagy Vladimir Andrei. : Boncz Gabriel Andrei și Nistor Daniel Stadion: „Dumitru Mătărău”

CSC Dumbrăvița - Politehnica Timișoara, live de la 11:00

Arbitru : Iviniș Darius. Asistenți : Cosmescu Constantin Cristian și Albulescu Gică Sandokan Ionel

: Iviniș Darius. : Cosmescu Constantin Cristian și Albulescu Gică Sandokan Ionel Stadion: „Ștefan Dobay”

SCM Râmnicu Vâlcea - CS Afumați, live de la 11:00

Arbitru : Bădărău Raul-Sebastian. Asistenți : Suciu George și Cozorici Bogdan Ioan

: Bădărău Raul-Sebastian. : Suciu George și Cozorici Bogdan Ioan Stadion: Municipal - 1 Mai

Cetatea Suceava - FC Bihor, live de la 11:00

Arbitru : Negară Ioan - Răzvan. Asistenți : Noroc Mihăiță-Adrian și Istrate Marian

: Negară Ioan - Răzvan. : Noroc Mihăiță-Adrian și Istrate Marian Stadion: Areni

Olimpia Satu Mare - CSC Șelimbăr, live de la 11:00

Arbitru : Olaru Constantin Alin. Asistenți : Humița Ioan-Daniel și Susca Andreea

: Olaru Constantin Alin. : Humița Ioan-Daniel și Susca Andreea Stadion: Olimpia - „Daniel Prodan”

Popești-Leordeni - Metalul Buzău, live de la 11:00

Arbitru : Lunca Dragos Nicolae. Asistenți : Tocai Emeric și Spatar Razvan-Ioan

: Lunca Dragos Nicolae. : Tocai Emeric și Spatar Razvan-Ioan Stadion: Clinceni Arena

ASA Târgu Mureș - Unirea Slobozia, live de la 11:00

Arbitru : Iftode Silviu-Nicolae. Asistenți : Păduraru Sebastian și Molnos Imre

: Iftode Silviu-Nicolae. : Păduraru Sebastian și Molnos Imre Stadion: Trans-Sil

FC Bacău - Metaloglobus, live de la 13:30

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Arbitru : Marinoiu Costin Alexandru. Asistenți : Barbu Florinel și Puscasu Ana Luciana

: Marinoiu Costin Alexandru. : Barbu Florinel și Puscasu Ana Luciana Stadion: Baza sportivă FC Bacău

Duminică, 1 noiembrie

CSM Slatina - Concordia Chiajna, live de la 11:00

Stadion: 1 Mai

CSM Reșița - Gloria Bistrița, live de la 12:30

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Stadion: „Mircea Chivu”

S-a jucat:

Steaua - CS Dinamo 0-0

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Arbitru: Vremăroiu Andrei Florin. Asistenți: Carson Marian și Suhan Nicoleta-Corin.

Stadion: Steaua

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Poli Timișoara 11 27 2 CSM Slatina 11 25 3 Chindia 11 24 4 Popești Leordeni 11 24 5 Cetatea Suceava 11 21 6 Metalul Buzău 11 21 7 CSM Reșița 11 21 8 Concordia Chiajna 11 19 9 FC Bacău 11 18 10 FC Bihor 11 18 11 Gloria Bistrița 11 18 12 CS Afumați 11 17 13 Metaloglobus 11 15 14 Steaua București 12 11 15 Târgu Mureș 11 11 16 Râmnicu Vâlcea 11 11 17 CSC Șelimbăr 11 9 18 Unirea Slobozia 11 8 19 CS Dinamo 12 8 20 Olimpia Satu Mare 11 6 21 Ștefănești 11 6 22 CSC Dumbrăvița 11 3

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.

va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape. a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii

Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

Steaua București

CS Dinamo București

CSM Slatina

CS Gloria Bistrița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

CSL Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea

SC Popești Leordeni

CSM Olimpia Satu Mare

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