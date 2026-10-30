Stadion de 3,5 mil. € FOTO. Arena din Bistrița, criticată de FCSB, a fost  cumpărată de Primărie în falimentul fostului club Gloria. Cum va fi modernizată +11 foto
Proiectul noului stadion din Bistrița
Liga 2

Stadion de 3,5 mil. € FOTO. Arena din Bistrița, criticată de FCSB, a fost cumpărată de Primărie în falimentul fostului club Gloria. Cum va fi modernizată

alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 16:26
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 16:26
  • Scandalul izbucnit după CS Gloria Bistrița - FCSB 1-0, din Cupa României, a readus în atenție condițiile precare de pe stadionul „Jean Pădureanu”.
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În timp ce bistrițenii i-au acuzat pe fotbaliștii bucureșteni că au lăsat mizerie în vestiar, reprezentanții FCSB au reclamat starea precară a vestiarelor și a grupurilor sanitare.

„A da cu mătura e una, decența e altceva!” Replica președintelui Gloriei Bistrița: „Cei de la FCSB erau foarte aroganți! De la mirosul de transpirație au pierdut?”
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Stadionul Gloria Bistrița, cumpărat de Primărie cu 3,5 milioane de euro

După victoria Gloriei, Eugen Cosma, președintele clubului din Liga 2, a publicat fotografii cu vestiarul folosit de FCSB. În imagini apăreau sticle, pahare și ambalaje aruncate pe jos, dar și urme de noroi.

„Mulțumim, FCSB!”, a fost mesajul ironic transmis de acesta.

Reprezentanții formației bucureștene au răspuns acuzațiilor și au reclamat lipsa condițiilor necesare pentru a face curățenie, dar și starea grupurilor sanitare.

„N-au avut o mătură ca să putem să facem curățenie. Trebuia să venim cu mături de la București? Ne-am spălat la hotel, la baie îți venea să vomiți! Nu e normal ca la un meci de Cupa României să fie astfel de condiții!”, au transmis cei de la FCSB.

În replică, Eugen Cosma a susținut că echipa oaspete a avut la dispoziție condiții pentru a face duș la stadion și a precizat că instalația de apă caldă are un boiler de 500 de litri.

Arena a fost construită în 1930 și modernizată în 2008

Situația arenei are însă și o explicație în istoria financiară a fostului club, condus de renumitul Jean Pădureanu. Stadionul și terenurile aferente au făcut parte din patrimoniul Asociației Club Fotbal Gloria 1922 Bistrița, intrată în faliment în 2014.

Stadionul Gloriei Bistrița a fost inaugurat pe 29 mai 1930, după ce clubul obținuse terenul pentru amenajarea arenei în 1929. Ultima modernizare majoră a avut loc în 2008, când au fost instalate nocturna și sistemul de încălzire a gazonului.

În 2025, bunurile au fost vândute, iar cumpărătorul a fost chiar Primăria Bistrița, care a plătit 17,5 milioane de lei, aproximativ 3,5 milioane de euro.

Achitat în două tranșe

Achiziția a fost aprobată de Consiliul Local Bistrița pe 30 aprilie 2025. Municipalitatea a cumpărat imobilele aferente Complexului Sportiv Gloria prin negociere directă cu lichidatorul fostului club.

Tranzacția a inclus terenul principal, tribunele, peluza, clădirile anexe și terenul de antrenament. Prețul convenit a fost de 17,5 milioane de lei, cu TVA inclus, achitat în două tranșe: 12,3 milioane de lei din bugetul pe 2025 și 5,2 milioane de lei din bugetul pe 2026.

Pe 22 august 2025, primarul Gabriel Lazany a anunțat că municipiul a devenit proprietarul intabulat al stadionului.

„Stadionul Gloria este al municipalității și va fi redat cetățenilor din oraș”, a declarat edilul.

Plan de modernizare: vestiare noi, tribune demolate

Primăria a anunțat un proiect de regenerare urbană a zonei Stadionului „Jean Pădureanu”, Parcului Municipal și malului drept al râului Bistrița.

În martie 2026, Gabriel Lazany a precizat că municipalitatea mai avea de achitat o tranșă de aproximativ 5 milioane de lei pentru stadion și că urma să realizeze un studiu de fezabilitate pentru modernizarea tribunei dinspre râu.

Planurile prezentate de primar includ modernizarea vestiarelor și a spațiilor de sub tribună, inclusiv a zonei hotelului.

În schimb, tribuna dinspre parc, despre care edilul a afirmat că este compromisă structural, ar urma să fie demolată. Și peluza este prevăzută să dispară, în locul ei fiind proiectat un parc pentru skateboard și biciclete.

Noua arenă nu va fi pe terenul actual. Stadionul va fi pe amplasamentul de lângă Complexul Sportiv Polivalent de care noi dispunem de 3 ani. Eugen Cosma, președinte CS Gloria Bistrița

Galerie foto (11 imagini)

Noul stadion din Bistrița (FOTO: facebook @Emil Radu Moldovan) Noul stadion din Bistrița (FOTO: facebook @Emil Radu Moldovan) Noul stadion din Bistrița (FOTO: facebook @Emil Radu Moldovan) Noul stadion din Bistrița Noul stadion din Bistrița
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Aproape 19 milioane de lei obținute din lichidarea fostului club

Raportul lichidatorului judiciar, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență din 17 august 2026, prezintă și destinația banilor obținuți din vânzarea patrimoniului câștigătoarei Cupei României din 1994.

Din vânzarea imobilelor au fost încasați 17,635 milioane de lei: 17,5 milioane de lei de la Primăria Bistrița și 135.150 de lei dintr-o altă tranzacție prin licitație.

Cu tot cu încasările din chirii, dobânzile bancare și soldul anterior, fondurile disponibile au ajuns la 18.968.823 de lei, aproximativ 3,8 milioane de euro.

Lichidatorul a propus distribuirea a aproape întregii sume către creditori. Printre beneficiari se află Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, cu 4,25 milioane de lei, foști angajați și fotbaliști, cu creanțe salariale totale de 5,21 milioane de lei, dar și numeroși furnizori și alte persoane juridice.

După această distribuire, ar mai rămâne de achitat datorii de aproximativ 1,49 milioane de lei.

Jean Pădureanu și Nicolae Manea, pe lista creditorilor

Printre persoanele care figurează cu bani de recuperat de la fostul club se află și două nume importante din istoria Gloriei Bistrița, Nicolae Manea și Jean Pădureanu, ambii decedați.

Nicolae Manea, fost antrenor și conducător al echipei, figurează cu o creanță salarială de 781.786 de lei, una dintre cele mai mari sume individuale din această categorie.

Jean Pădureanu, fostul președinte al Gloriei, supranumit „Lordul”, apare în categoria creditorilor chirografari cu o creanță de 107.598 de lei.

Cele două sume însumează 889.384 de lei, aproximativ 178.000 de euro.

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