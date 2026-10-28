„E un geniu” Legenda Stelei, fascinată de jucătorul de care Becali voia să scape: „Va avea un viitor mare”

Liță Dumitru (76 de ani), fostul mare internațional român, l-a lăudat pe Aymen Boutoutaou (25 de ani), după prestația din derby-ul FCSB - Rapid, scor 4-1.

Boutoutaou a fost unul dintre cei mai buni jucători ai FCSB-ului în victoria cu Rapid, din etapa #13 a Superligii.

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Introdus la pauză de Laurențiu Reghecampf, când giuleștenii conduceau cu 1-0, mijlocașul ofensiv a marcat de două ori, în minutele 69 și 81, și a contribuit decisiv la revenirea roș-albaștrilor.

Liță Dumitru, impresionat de Boutoutaou: „Ăsta este un geniu!”

Fost fotbalist la Steaua și Rapid a vorbit despre calitățile lui Boutoutaou.

„Ăsta este un geniu! Are ambele picioare. Este un tip care gândește fotbalul. Cred că e foarte bucuros că a ajuns la Steaua (n.r. FCSB).

E un jucător de mare perspectivă, dar nu numai el. Mai sunt Stoian, Pădurariu și acum și-a revenit și Cisotti. La fiecare meci vom mai vedea un plus la FCSB”, a declarat Liță Dumitru, conform prosport.ro.

Fostul internațional este convins că Boutoutaou poate deveni unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai FCSB-ului, dacă va continua să joace la nivelul arătat în derby.

„Tehnici mai sunt ca el, dar felul cum driblează în viteză, are simțul golului. E un jucător care promite și cred că va avea viitor mare în România”, a adăugat Liță Dumitru.

Liță Dumitru, despre schimbul Boutoutaou - Nsimba: „Gigi făcea mare greșeală!”

Aymen Boutoutaou a fost aproape de un transfer la Universitatea Craiova, într-un schimb prin care Steven Nsimba ar fi ajuns la FCSB.

Gigi Becali și Mihai Rotaru discutaseră și despre o diferență de 800.000 de euro, pe care FCSB urma să o plătească oltenilor.

Transferul a picat după ce Laurențiu Reghecampf i-a cerut lui Becali să-l păstreze pe Boutoutaou.

„Gigi, dacă se băga și-l dădea pe ăsta, făcea mare greșeală. Mare greșeală!

Nu că ăla n-ar fi valoros, dar ce a făcut băiatul ăsta la meciul cu Rapid sunt lucruri de fotbalist ”, a mai spus fostul internațional.

VIDEO. Boutoutaou a marcat golul de 4-1 în derby-ul FCSB - Rapid

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