„O fi rasism?” FOTO. Imaginea postată de MM Stoica după scandalul iscat la FCSB - Rapid: „Se autosesizează cineva?” +12 foto
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„O fi rasism?” FOTO. Imaginea postată de MM Stoica după scandalul iscat la FCSB - Rapid: „Se autosesizează cineva?”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 28.10.2026, ora 09:54
alt-text Actualizat: 28.10.2026, ora 10:01
  • Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, a reacționat din nou după scandalul de rasism de la derby-ul câștigat cu Rapid, scor 4-1.
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Oficialul „roș-albaștrilor” a postat marți pe contul său de Instagram o imagine din peluza Rapidului cu un banner: „Mioare de culoare”.

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Imaginea postată de MM Stoica după scandalul iscat la FCSB - Rapid: „O fi rasism?”

Poza a fost însoțită și de un mesaj la adresa celor care au contestat scandările galeriei FCSB de la derby: „O fi rasism? Elaborăm și noi un KOMUNIKAT? Se autosesizează cineva?”.

„O fi rasism?” FOTO. Imaginea postată de MM Stoica după scandalul iscat la FCSB - Rapid: „Se autosesizează cineva?” „O fi rasism?” FOTO. Imaginea postată de MM Stoica după scandalul iscat la FCSB - Rapid: „Se autosesizează cineva?”

Reacția lui MM a venit la doar o zi distanță de când s-a enervat la Prima Sport pe tema rasismului, înjurând în direct:

„Nu e OK nici să-mi înjuri fata. Nu e OK la fiecare meci, când începe meciul în Giulești și cineva dă lovitura de începere, copilul lui Mazilu, de exemplu, să meargă la galerie și să strige «M**e Steaua».

Ce să mai vorbim, «muie» înseamnă față sau chip, este în DEX”.

Mihai Stoica, despre scandările la adresa Rapidului: „Nimeni nu atacă vreo etnie sau vreo comunitate”

Mihai Stoica a respins interpretarea potrivit căreia scandările galeriei FCSB ar fi îndreptate împotriva comunității rome.

„Nimeni nu face vreo trimitere la cetățenii de etnie romă. Termenul de țigan este folosit în sens peiorativ în România.

Nimeni nu țintește etnia respectivă. Nimeni nu atacă vreo etnie sau vreo comunitate”, a afirmat Stoica.

FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (12 imagini)

FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+12 Foto
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Mihai Stoica: „Lumea va veni pe stadion ca să înjure, în primul rând”

Mihai Stoica a spus că înjurăturile nu vor dispărea de pe stadioane, indiferent de sancțiunile aplicate.

El a amintit și de episoadele revoltătoare când suporterii adverși au comis derapaje odioase la adresa fiicei sale:

„Acum vreo câțiva ani, mii de oameni scandau așa: «Meme Stoica, să băgăm... în fii-ta, să înghită ca s-o facem fericită»! Mii de oameni, meci de meci!

Singura variantă să se termine asta este să jucăm fără spectatori. Și aici s-a terminat discuția.

Nu se va opri niciodată. Niciodată nu se vor opri înjurăturile pe stadioane. Să fie clar!

Nu mai faceți atât de mult diferența între înjurături și cântece de genul ăsta care au intrat în folclor. Faceți voi diferența, că eu n-o fac!”, a povestit acesta.

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