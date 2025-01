Liverpool - Manchester United 2-2. Pas greșit pentru liderul din Premier League, care ar fi putut pierde chiar la ultima fază a meciului.

Arne Slot (46 de ani) a tras primele concluzii după derby-ul cu marea rivală și crede elevii săi au lăsat spații prea mari în teren, de care adversarii au profitat.

Chiar și cu acest egal, Liverpool conduce detașat clasamentul din Premier League, cu 46 de puncte, la 6 peste Arsenal și cu un meci mai puțin disputat.

Liverpool - Manchester United 2-2. Arne Slot: „Mi-aș fi dorit mai mult”

Tehnicianul „cormoranilor” și-ar fi dorit să ia toate punctele în derby, mai ales pe fondul ocaziilor avute de echipa sa.

„ Au avut o șansă mare chiar înainte de final. Ne simțim și puțin ușurați. S-ar putea ca asta să nu fie, totuși, povestea jocului, după părerea mea. Ne-am creat mult mai multe șanse decât ei, dar fiind 0-1 și apoi 2-1, este de înțeles. Dacă m-aș uita înapoi mâine, mi-aș fi dorit mai mult.

În primele 20-25 de minute am avut trei ocazii foarte mari, dar am jucat împotriva unor jucători foarte buni. Cred că am avut multă posesie. Jocul s-a petrecut în mare parte în jumătatea lor. În ultimele 15 minute am văzut cât de bine pot juca”, a declarat Arne Slot după meci, potrivit nbcsports.com.

Arne Slot, despre Alexander-Arnold: „Apărarea nu este doar despre un fundaș”

Întrebat și despre prestația lui Trent Alexander-Arnold, jucător dorit de Real Madrid, antrenorul olandez a răspuns:

„Cred că Trent a avut multe meciuri bune pentru acest club. Probabil că au existat și jocuri în care nu a fost cel mai bun.

Uneori Ryan nu era suficient de aproape de el. Aș pune situația mai mult pe calitatea lui Dalot și a lui Bruno Fernandes, decât pe el. Apărarea nu este despre un fundaș, ci despre toți ceilalți din echipă. Astăzi ne-am deschis mult.

Este vina noastră. Trebuie să fim sinceri unii cu alții și să gestionăm jocul mult mai bine. Uneori luăm decizii greșite și ne deschidem, iar adversarii au avut calitate și au profitat”, a mai adăugat Arne Slot.