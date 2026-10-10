Au câștigat la Loto și vor să-și salveze clubul! Povestea emoționantă a unei echipe de fotbal amator. Au jucat aceleași numere timp de 32 de ani!
Longlevens AFC (foto: X)
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Au câștigat la Loto și vor să-și salveze clubul! Povestea emoționantă a unei echipe de fotbal amator. Au jucat aceleași numere timp de 32 de ani!

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 11:29
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 11:29
  • Poveste desprinsă parcă dintr-un film, în Anglia, unde Longlevens AFC, un club de fotbal amator, a câștigat un milion de lire sterline la Loteria Națională, după ce a jucat aceeași combinație de numere timp de 32 de ani.
  • Biletul câștigător a fost cumpărat de președintele clubului, Bill Davis, în vârstă de 73 de ani, iar conducerea speră ca premiul să asigure stabilitatea financiară a echipei pentru generațiile viitoare.
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Longlevens AFC, un club din Gloucester, a reușit să câștige premiul de un milion de lire după ce a ghicit cinci dintre numerele principale și numărul bonus la o extragere desfășurată în septembrie 2026.

Membrii clubului au păstrat aceeași combinație încă de la lansarea Loteriei Naționale britanice, în 1994.

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Șase oameni au ales numerele în urmă cu trei decenii

Povestea combinației câștigătoare a început în urmă cu 32 de ani, când șase membri ai comitetului clubului au decis să aleagă fiecare câte un număr.

De atunci, combinația a fost jucată constant, chiar și în perioadele în care situația financiară a clubului era dificilă, scrie The Independent.

Numerele câștigătoare au fost 1, 9, 15, 21, 32 și 51.

Bill Davis, cel care a cumpărat biletul câștigător, este implicat în activitatea clubului de mai bine de jumătate de secol.

S-a alăturat echipei în anii 1970, a jucat pentru mai multe formații ale acesteia și a ocupat, de-a lungul timpului, diferite funcții administrative. În prezent, este președintele clubului.

„Joc la Loto de zeci de ani ca membru al clubului, nu ca persoană fizică, și nu aș putea fi mai fericit”, a declarat Davis, care a explicat că unele dintre persoanele care au ales inițial numerele nu mai sunt în viață, însă tradiția a fost păstrată de-a lungul anilor.

„Este incredibil să te gândești că, după atâta timp, aceste numere au ieșit în sfârșit câștigătoare”, a mai spus președintele clubului.

„Credeam că am câștigat o sumă de patru sau cinci cifre”

Vestea câștigului a fost o surpriză uriașă pentru conducerea clubului. Atunci când a fost contactat de reprezentanții Allwyn, operatorul Loteriei Naționale din Marea Britanie, Bill Davis nu se aștepta la un premiu atât de mare.

„A devenit o glumă între noi că nu vom câștiga niciodată, dar exista întotdeauna speranța că s-ar putea întâmpla. Și, Doamne! Iată-ne aici! Un vis devenit realitate”, a povestit acesta.

Un milion de lire pentru viitorul clubului

Conducerea lui Longlevens AFC nu a stabilit încă în detaliu cum va fi cheltuită întreaga sumă. Una dintre variantele luate în calcul este cumpărarea bazei sportive pe care clubul o folosește în prezent în regim de închiriere.

Președintele Mark Cornell a explicat că premiul vine după ani dificili și poate reprezenta o schimbare majoră pentru întreaga organizație.

„Este un sentiment aproape ireal, mai ales dacă ne gândim la toate dificultățile prin care a trecut clubul în ultimii 25-30 de ani. Cred că eram cu toții în stare de șoc când am primit vestea”, a declarat Cornell pentru publicația locală Severn Sport.

Acesta a subliniat că obiectivul principal nu este cheltuirea rapidă a banilor pentru a aduce jucători noi sau pentru a forța promovarea primei echipe, ci asigurarea continuității clubului.

„Sperăm că acest premiu va asigura viitorul clubului pe termen lung și ne va permite să punem la punct infrastructura pentru următorii 50-60 de ani”.

Potrivit lui Cornell, banii ar putea fi folosiți și pentru reparații și îmbunătățiri ale bazei sportive, inclusiv ale clădirii clubului. Conducerea dorește ca investițiile să aducă beneficii tuturor echipelor, nu doar formației de seniori.

Longlevens AFC, un club de cartier care joacă în al nouălea eșalon al Angliei

Longlevens AFC evoluează în Hellenic League Premier Division, la nivelul al nouălea al fotbalului englez, într-o competiție destinată cluburilor de amatori și semiprofesioniste.

Deși echipa nu beneficiază de resursele financiare ale formațiilor din ligile superioare, clubul are o puternică identitate comunitară, construită prin implicarea voluntarilor, a familiilor și a oamenilor care au contribuit la dezvoltarea sa de-a lungul deceniilor.

Vor continua să joace la Loto

Chiar dacă premiul le oferă o oportunitate financiară extraordinară, reprezentanții clubului nu au anunțat că vor renunța la participarea la Loteria Națională.

„Nu există niciun motiv să ne oprim acum. Am demonstrat că oricine poate câștiga, deși s-ar putea să schimbăm puțin numerele”, a declarat el.

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