Nadal, pus la zid Contrat de o prezentatoare TV, după declarațiile despre locuințe și economii:  „Țineți-vă gura pe iahturile voastre!”
Rafael Nadal (foto: Imago)
Tenis

Nadal, pus la zid Contrat de o prezentatoare TV, după declarațiile despre locuințe și economii: „Țineți-vă gura pe iahturile voastre!”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 10:38
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 10:38
  • Rafael Nadal a fost criticat public de o prezentatoare TV, după ce fostul jucător de tenis a vorbit despre schimbarea priorităților de consum și despre tendința oamenilor de a investi mai mult în experiențe și călătorii decât în achiziționarea unei locuințe sau a unei mașini.
  • Alba Carrillo a reacționat în emisiunea El Sotano Club, unde i-a reproșat sportivului că nu înțelege dificultățile financiare cu care se confruntă o parte a populației.
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Controversa a pornit de la un interviu acordat de Rafael Nadal postului CNBC, în contextul inaugurării celui de-al patrulea hotel al lanțului Zel, dezvoltat în parteneriat cu grupul Melia Hotels International.

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Rafael Nadal, pus la zid după declarațiile despre locuințe și economii

Fostul lider mondial al tenisului a vorbit despre evoluția comportamentului de consum și despre importanța pe care oamenii o acordă în prezent călătoriilor și experiențelor.

„Mentalitatea oamenilor s-a schimbat mult. Înainte, încercau să economisească pentru a-și cumpăra o mașină sau o casă.

Acum, apreciază mult experiențele și investesc în călătorii și în descoperirea unor locuri diferite”, a explicat Nadal pentru sursa citată.

Declarațiile au fost preluate în contextul dezbaterilor privind accesul la locuințe în Spania, unde creșterea prețurilor și dificultățile de economisire reprezintă teme recurente.

Comentariile fostului jucător de tenis au fost interpretate de Alba Carrillo ca o perspectivă insuficient conectată la realitățile economice ale persoanelor care întâmpină dificultăți în a-și acoperi cheltuielile lunare.

Alba Carrillo: „Vedetele trăiesc într-o bulă. Țineți-vă gura pe iahturile voastre!”

Alba Carrillo spune că nu contestă performanțele sportive ale lui Nadal, dar a criticat modul în care acesta s-a raportat la schimbările economice și sociale.

„A fost un jucător de tenis extraordinar și nu pun asta la îndoială. Dar, voi, vedetele trăiți într-o bulă.

Nu aveți nici cea mai mică idee, pentru că ați avut norocul să ajungeți unde sunteți. Sunteți extrem de norocoși și privilegiați în această lume”, a afirmat aceasta, referindu-se la sportivii de performanță”.

Momentul cel mai dur al intervenției a venit atunci când aceasta i-a transmis un mesaj direct lui Rafa Nadal: „Măcar țineți-vă gura pe iahturile voastre!”.

Ești un tip extraordinar, dar, omule, arată puțină empatie. Alba Carrillo, mesaj pentru Rafa Nadal

Cine e Alba Carrillo

Alba Carrillo, fost model și actuală prezentatoare de televiziune, a făcut în ultimele luni mai multe intervenții publice pe teme sociale și economice în cadrul emisiunii El Sotano Club.

A devenită cunoscută publicului larg prin reality-show-uri, apariții televizate și relațiile sale cu doi sportivi cunoscuți: pilotul Fonsi Nieto și jucătorul de tenis Feliciano Lopez.

Relația dintre Alba Carrillo și Feliciano Lopez a început în 2013. Cei doi s-au căsătorit pe 17 iulie 2015, la Toledo, însă căsnicia s-a încheiat rapid.

În iunie 2016, Carrillo a confirmat despărțirea și a declarat că decizia fostului tenismen de a cere divorțul a luat-o prin surprindere. Cei doi au fost căsătoriți aproximativ 11 luni, iar divorțul a fost finalizat în 2018.

După despărțire, Carrillo a vorbit în repetate rânduri despre relația lor în interviuri și emisiuni de televiziune. A descris relația drept una marcată de diferențe ideologice și a afirmat că cei doi proveneau din „două lumi complet diferite”.

În septembrie 2026, aceasta a criticat situația unei femei de 87 de ani, Maricarmen, care a fost nevoită să își părăsească locuința din Madrid după ce imobilul a fost achiziționat de un fond de investiții. Carrillo a denunțat public situația și a criticat reacția autorităților și a societății.

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