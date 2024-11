Legenda kosovară Lorik Çana (41 de ani) a analizat problemele de la România - Kosovo, abandonat la scorul de 0-0 și câștigat de „tricolori” la „masa verde”.

Fostul jucător de la PSG și Marseille a ridiculizat jocul României, însă a subliniat că favoriții săi nu ar fi refuzat jocul dacă ar fi fost în avantaj.

Partida cu „cântec” dintre România și Kosovo, în care oaspeții au ieșit din teren cu doar câteva minute înainte de final, fără acordul arbitrului, continuă să producă ecouri în spațiu ex-iugoslav.

Lorik Çana: „Dacă am fi condus, nu am fi ieșit din teren”

UEFA a analizat problema și a decis ca partida să se încheie în favoarea României, scor 3-0, la „masa verde”.

Lorik Çana, fotbalist născut la Priștina, cu sute de meciuri la cel mai înalt nivel, a analizat cele întâmplate și este sigur că fotbaliștii kosovari nu ar fi ieșit din teren, dacă scorul le-ar fi fost favorabil.

„Mulți mă întreabă despre acest subiect. Nu cred că fost făcut ceva cu rea-voință, intenționat sau în mod negativ.

Când mi se pune această întrebare, eu le adresez o lată întrebare foarte simplă: «Dacă am fi condus nou cu 1-0, să câștigăm acel meci, am mai părăsit terenul?». Gândește-te singur la răspuns, dacă eram noi în avantaj în minutul 93, am fi părăsit jocul? Majoritatea oamenilor îmi spun: «Nu, nu l-am fi părăsit», și astfel avem și un răspuns”, a declarat Loric Çana, într-un interviu pentru „KosovaPress”, conform „koha.net”.

Lorik Çana: „România a arătat precum Andorra la meciul retur”

În același timp, Çana a ridiculizat jocul României de pe Arena Națională.

„Kosovo nu are ce căuta în Liga C. Cu jucătorii, echipa și calitățile pe care le are, Kosovo își are locul în Grupa B, iar acolo cred că putem evalua nivelul nostru real și cum putem evolua mai departe.

Play-off-ul contra Islandei nu va fi ușor, dar acestea sunt momentele în care trebuie să facem un pas înainte. Este același proces: această echipă trebuie să se maturizeze, să joace mai mult împreună și are nevoie de cei mai buni jucători, în cea mai bună formă, iar acest meci din martie oferă un impuls pentru promovarea în Grupa B, acolo unde Kosovo își merită locul”, a completat Çana.

Nu consider Kosovo o echipă de Liga C, indiferent că a avut o adversară, acolo, precum România. Dar am văzut în ultimul meci, România mi s-a părut Andorra, și acesta este meritul lui Kosovo Lorik Çana

Lorik Çana, fost internațional albanez născut la Priștina, este un adevărat erou în Kosovo. De-a lungul carierei a evoluat pentru PSG, Marseille, Sunderland, Galatasaray, Lazio și Nantes.