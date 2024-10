Benjamin Mendy (30 de ani), fostul jucător al lui Manchester City, a dat clubul în judecată pentru neplata salariilor în perioada în care contractul său a fost suspendat după ce a fost acuzat de viol.

Fundașul francez a fost achitat și vrea să obțină de la „cetățeni” 11,5 milioane de lire sterline, salariul pentru ultimii doi ani de contract.

Susține că și-a pierdut aproape toți banii pentru a-și plăti avocații și a fost nevoit să apeleze la colegi ca să poată plăti pensia alimentară pentru copilul său.

The Guardian publică detalii din procesul deschis de Mendy. Francezul s-a plâns că a ajuns la mila colegilor Raheem Sterling, Bernardo Silva și Riyad Mahrez, care l-au împrumutat cu bani pentru costurile de judecată și pensia alimentară: „Viața mea a fost întoarsă pe dos pentru totdeauna!”.

Mendy a stat în arest între august 2021 și ianuarie 2022 și a fost închis din nou între decembrie 2022 și ianuarie 2023, după ce a încălcat condițiile eliberării sale.

Benjamin Mendy a dat în judecată Manchester City

Mendy a fost achitat de acuzațiile de viol și susține că Omar Berrada, unul dintre șefii lui City, i-ar fi promis într-un mesaj pe WhatsApp că își va primi salariile dacă va scăpa de condamnare. Când a cerut un document oficial cu această promisiune, francezul n-a mai primit niciun răspuns.

Imediat după verdictul favorabil, acesta i-ar fi trimis un e-mail lui Khaldoon al-Mubarak, directorul executiv al lui Manchester City, despre salariile restante, însă nu a primit un răspuns.

„Oficialii lui Manchester City nu și-au cerut scuze pentru acțiunile lor asupra mea. Cred că ar fi corect pentru mine să primesc banii pe lunile în care am fost reținut pentru lucruri pe care nu le-am făcut”, a mai spus Mendy.

Mendy, dezvăluiri despre petrecerile cu colegii de la City

De asemenea, Mendy a menționat la ultimul proces că mai mulți colegi din perioada în care evolua pentru Manchester City i se alăturau la petrecerile organizate, de unde nu lipseau alcoolul și femeile.

„Mai mulți jucători de la prima echipă a lui Manchester City, inclusiv căpitanul, erau prezenți la petrecerile organizate de mine. Cu toții am consumat alcool și cu toții am avut relații intime cu femei. Cu toții am încălcat restricțiile din perioada pandemiei de Covid-19.

Asta nu scuză în niciun fel comportamentul meu, dar nu e deloc corect modul în care m-a tratat clubul. Diferența dintre mine și ceilalți jucători care au participat alături de mine la petreceri este faptul că eu am fost acuzat în mod fals de viol și am fost umilit public”, a declarat francezul, potrivit The Sun.

În perioada în care fostul fotbalist al campioanei Angliei a fost acuzat de viol, City a avut doi căpitani: Vincent Kompany și David Silva.