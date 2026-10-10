Neuer, eroare șocantă FOTO. Portarul lui Bayern a intrat în istoria Bundesligii +9 foto
Foto: Imago
Campionate

Neuer, eroare șocantă FOTO. Portarul lui Bayern a intrat în istoria Bundesligii

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 19:54
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 19:54
  • Augsburg - Bayern Munchen 2-2. Manuel Neuer (40 de ani), portarul oaspeților, a comis o greșeală imensă la primul gol marcat de gazde, după doar 8,4 secunde!
  • Germanul a primit, astfel, cel mai rapid gol din istoria Bundesligii.
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Nici bine nu a început partida din etapa 5 din campionatul Germaniei că Bayern a primit gol după o eroare imensă a lui Manuel Neuer.

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FOTO. Manuel Neuer a încasat cel mai rapid gol din istoria Bundesligii

Bayern Munchen a avut lovitura de start a meciului, iar mingea a fost trimisă direct la Manuel Neuer, care era ieșit mult din poartă.

Experimentatul portar a preluat mingea, dar a fost presat imediat de Robin Fellhauer, mijlocașul celor de la Augsburg. Neuer a încercat să îndepărteze mingea, dar a șutat direct în adversarul său.

Balonul a fost respins în fața lui Fellhauer, care a sprintat și a înscris cu poarta goală, la doar 8,4 secunde de la începerea partidei.

Gafa uriașă comisă de Manuel Neuer în meciul cu Augsburg. Foto: captură X/@NewsClickng
Gafa uriașă comisă de Manuel Neuer în meciul cu Augsburg. Foto: captură X/@NewsClickng

Galerie foto (9 imagini)

Gafa uriașă comisă de Manuel Neuer în meciul cu Augsburg. Foto: captură X/@NewsClickng Gafa uriașă comisă de Manuel Neuer în meciul cu Augsburg. Foto: captură X/@NewsClickng Gafa uriașă comisă de Manuel Neuer în meciul cu Augsburg. Foto: captură X/@NewsClickng Gafa uriașă comisă de Manuel Neuer în meciul cu Augsburg. Foto: captură X/@NewsClickng Gafa uriașă comisă de Manuel Neuer în meciul cu Augsburg. Foto: captură X/@NewsClickng
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Manuel Neuer a primit, astfel, cel mai rapid gol din istoria Bundesligii, conform bundesliga.com.

Recordul anterior era deținut de Karim Bellarabi, care a marcat pentru Bayer Leverkusen într-un meci cu Borussia Dortmund (23 august 2014), și Kevin Volland, care a înscris pentru Hoffenheim într-o partidă cu Bayern (22 august 2015). Ambele goluri au fost marcate după 9 secunde.

Fellhauer ar fi avut chiar timp să tragă la poartă puțin mai devreme, însă nu a vrut să riște:

Riscul de a rata era prea mare pentru mine. Așa că am vrut să joc la sigur”, a spus jucătorul lui Augsburg, conform sport1.de.

Portarul lui Bayern Munchen a gafat și la al doilea gol reușit de Augsburg. Neuer a respins greșit un șut, în fața porții, iar Rodrigo Ribeiro a dus scorul la 2-1, în minutul 64.

Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Pentru Bayern au marcat Saibari, în minutul 55, și Brown, în minutul 80.

A preluat prost mingea, pare puțin prea motivat. Nu știu de ce. Poate că a vrut să inițieze direct primul atac. Desigur, a fost o greșeală uriașă din partea lui. Nu era deloc sub presiune, a fost inutil. De fapt, avea posibilitatea să rezolve altfel acea preluare relativ proastă, dar s-a complicat. Cu siguranță poate mai bine de atât. Michael Ballack, fost jucător al lui Bayern

Ce se poate întâmpla în 8,4 secunde

Golul primit extrem de rapid de Neuer a surprins atât de tare presa din Germania, încât Bild a întocmit o listă cu câteva lucruri care se pot întâmpla în 8,4 secunde:

  • Sprint: La recordul mondial de 9,58 secunde, stabilit în 2009, Usain Bolt ar fi parcurs deja aproximativ 85 de metri după 8,4 secunde. Distanța este estimată pe baza desfășurării cursei sale.
  • Spațiul cosmic: Stația Spațială Internațională, care se deplasează cu aproximativ 28.000 km/h, parcurge circa 65 de kilometri în acest interval.
  • Pe șosea: O mașină care circulă constant cu 100 km/h parcurge aproximativ 233 de metri.
  • Vorbirea: O persoană care vorbește cu 120–180 de cuvinte pe minut poate rosti între 17 și 25 de cuvinte în acest interval, suficient pentru propoziția: „Bayern este deja condusă de Augsburg!”.

Există și unele recorduri care sunt asociate cu acest timp:

  • Paiul: Recordul pentru a bea un litru de suc cu ajutorul unui pai obișnuit este de aproximativ 8,4 secunde.
  • Lovitura cu muchia palmei: Potrivit unor încercări neoficiale din lumea artelor marțiale, americanul Mike Reeves a spart 70 de scânduri groase de pin în 8,4 secunde.
  • Stivuirea paharelor: Specialistul în stivuire rapidă Steve Baltot a construit și a desfăcut, în cadrul unei demonstrații oficiale, piramide complexe de pahare, în configurația 3-6-3, în exact 8,4 secunde, fără nicio greșeală.
  • Mersul în mâini: Cei mai rapizi practicanți pot parcurge 30 de metri în mâini în aproximativ 8,4 secunde.
  • Cubul Rubik: Recordul pentru rezolvarea cubului sub apă, dintr-o singură respirație, este de puțin peste 8 secunde.
  • Lenjerie intimă: Recordul mondial este de 44 de perechi de chiloți îmbrăcate într-un minut. La acest ritm, specialiștii ar putea îmbrăca aproximativ șase sau șapte perechi în 8,4 secunde.
  • Super Mario: Cei mai buni speedrunneri pot termina primul nivel al jocului clasic pentru consola NES în puțin peste 8,4 secunde, cu o execuție precisă până la ultimul cadru, înainte ca Mario să atingă steagul de la final.

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