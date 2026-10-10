Augsburg - Bayern Munchen 2-2. Manuel Neuer (40 de ani), portarul oaspeților, a comis o greșeală imensă la primul gol marcat de gazde, după doar 8,4 secunde!

Germanul a primit, astfel, cel mai rapid gol din istoria Bundesligii.

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Nici bine nu a început partida din etapa 5 din campionatul Germaniei că Bayern a primit gol după o eroare imensă a lui Manuel Neuer.

FOTO. Manuel Neuer a încasat cel mai rapid gol din istoria Bundesligii

Bayern Munchen a avut lovitura de start a meciului, iar mingea a fost trimisă direct la Manuel Neuer, care era ieșit mult din poartă.

Experimentatul portar a preluat mingea, dar a fost presat imediat de Robin Fellhauer, mijlocașul celor de la Augsburg. Neuer a încercat să îndepărteze mingea, dar a șutat direct în adversarul său.

Balonul a fost respins în fața lui Fellhauer, care a sprintat și a înscris cu poarta goală, la doar 8,4 secunde de la începerea partidei.

Manuel Neuer a primit, astfel, cel mai rapid gol din istoria Bundesligii, conform bundesliga.com.

Recordul anterior era deținut de Karim Bellarabi, care a marcat pentru Bayer Leverkusen într-un meci cu Borussia Dortmund (23 august 2014), și Kevin Volland, care a înscris pentru Hoffenheim într-o partidă cu Bayern (22 august 2015). Ambele goluri au fost marcate după 9 secunde.

Fellhauer ar fi avut chiar timp să tragă la poartă puțin mai devreme, însă nu a vrut să riște:

„Riscul de a rata era prea mare pentru mine. Așa că am vrut să joc la sigur”, a spus jucătorul lui Augsburg, conform sport1.de.

Portarul lui Bayern Munchen a gafat și la al doilea gol reușit de Augsburg. Neuer a respins greșit un șut, în fața porții, iar Rodrigo Ribeiro a dus scorul la 2-1, în minutul 64.

🚨 Rodrigo Ribeiro scores. Another mistake by Neuer. 🇩🇪 Augsburg 2-1 Bayern Münich https://t.co/6HT0QJTWpe — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2026

Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Pentru Bayern au marcat Saibari, în minutul 55, și Brown, în minutul 80.

A preluat prost mingea, pare puțin prea motivat. Nu știu de ce. Poate că a vrut să inițieze direct primul atac. Desigur, a fost o greșeală uriașă din partea lui. Nu era deloc sub presiune, a fost inutil. De fapt, avea posibilitatea să rezolve altfel acea preluare relativ proastă, dar s-a complicat. Cu siguranță poate mai bine de atât. Michael Ballack, fost jucător al lui Bayern

Ce se poate întâmpla în 8,4 secunde

Golul primit extrem de rapid de Neuer a surprins atât de tare presa din Germania, încât Bild a întocmit o listă cu câteva lucruri care se pot întâmpla în 8,4 secunde:

Sprint : La recordul mondial de 9,58 secunde, stabilit în 2009, Usain Bolt ar fi parcurs deja aproximativ 85 de metri după 8,4 secunde. Distanța este estimată pe baza desfășurării cursei sale.

: La recordul mondial de 9,58 secunde, stabilit în 2009, Usain Bolt ar fi parcurs deja aproximativ 85 de metri după 8,4 secunde. Distanța este estimată pe baza desfășurării cursei sale. Spațiul cosmic : Stația Spațială Internațională, care se deplasează cu aproximativ 28.000 km/h, parcurge circa 65 de kilometri în acest interval.

: Stația Spațială Internațională, care se deplasează cu aproximativ 28.000 km/h, parcurge circa 65 de kilometri în acest interval. Pe șosea : O mașină care circulă constant cu 100 km/h parcurge aproximativ 233 de metri.

: O mașină care circulă constant cu 100 km/h parcurge aproximativ 233 de metri. Vorbirea: O persoană care vorbește cu 120–180 de cuvinte pe minut poate rosti între 17 și 25 de cuvinte în acest interval, suficient pentru propoziția: „Bayern este deja condusă de Augsburg!”.

Există și unele recorduri care sunt asociate cu acest timp:

Paiul : Recordul pentru a bea un litru de suc cu ajutorul unui pai obișnuit este de aproximativ 8,4 secunde.

: Recordul pentru a bea un litru de suc cu ajutorul unui pai obișnuit este de aproximativ 8,4 secunde. Lovitura cu muchia palmei : Potrivit unor încercări neoficiale din lumea artelor marțiale, americanul Mike Reeves a spart 70 de scânduri groase de pin în 8,4 secunde.

: Potrivit unor încercări neoficiale din lumea artelor marțiale, americanul Mike Reeves a spart 70 de scânduri groase de pin în 8,4 secunde. Stivuirea paharelor : Specialistul în stivuire rapidă Steve Baltot a construit și a desfăcut, în cadrul unei demonstrații oficiale, piramide complexe de pahare, în configurația 3-6-3, în exact 8,4 secunde, fără nicio greșeală.

: Specialistul în stivuire rapidă Steve Baltot a construit și a desfăcut, în cadrul unei demonstrații oficiale, piramide complexe de pahare, în configurația 3-6-3, în exact 8,4 secunde, fără nicio greșeală. Mersul în mâini : Cei mai rapizi practicanți pot parcurge 30 de metri în mâini în aproximativ 8,4 secunde.

: Cei mai rapizi practicanți pot parcurge 30 de metri în mâini în aproximativ 8,4 secunde. Cubul Rubik : Recordul pentru rezolvarea cubului sub apă, dintr-o singură respirație, este de puțin peste 8 secunde.

: Recordul pentru rezolvarea cubului sub apă, dintr-o singură respirație, este de puțin peste 8 secunde. Lenjerie intimă : Recordul mondial este de 44 de perechi de chiloți îmbrăcate într-un minut. La acest ritm, specialiștii ar putea îmbrăca aproximativ șase sau șapte perechi în 8,4 secunde.

: Recordul mondial este de 44 de perechi de chiloți îmbrăcate într-un minut. La acest ritm, specialiștii ar putea îmbrăca aproximativ șase sau șapte perechi în 8,4 secunde. Super Mario: Cei mai buni speedrunneri pot termina primul nivel al jocului clasic pentru consola NES în puțin peste 8,4 secunde, cu o execuție precisă până la ultimul cadru, înainte ca Mario să atingă steagul de la final.

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