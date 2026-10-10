- Augsburg - Bayern Munchen 2-2. Manuel Neuer (40 de ani), portarul oaspeților, a comis o greșeală imensă la primul gol marcat de gazde, după doar 8,4 secunde!
- Germanul a primit, astfel, cel mai rapid gol din istoria Bundesligii.
Nici bine nu a început partida din etapa 5 din campionatul Germaniei că Bayern a primit gol după o eroare imensă a lui Manuel Neuer.
FOTO. Manuel Neuer a încasat cel mai rapid gol din istoria Bundesligii
Bayern Munchen a avut lovitura de start a meciului, iar mingea a fost trimisă direct la Manuel Neuer, care era ieșit mult din poartă.
Experimentatul portar a preluat mingea, dar a fost presat imediat de Robin Fellhauer, mijlocașul celor de la Augsburg. Neuer a încercat să îndepărteze mingea, dar a șutat direct în adversarul său.
Balonul a fost respins în fața lui Fellhauer, care a sprintat și a înscris cu poarta goală, la doar 8,4 secunde de la începerea partidei.
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Manuel Neuer a primit, astfel, cel mai rapid gol din istoria Bundesligii, conform bundesliga.com.
Recordul anterior era deținut de Karim Bellarabi, care a marcat pentru Bayer Leverkusen într-un meci cu Borussia Dortmund (23 august 2014), și Kevin Volland, care a înscris pentru Hoffenheim într-o partidă cu Bayern (22 august 2015). Ambele goluri au fost marcate după 9 secunde.
Fellhauer ar fi avut chiar timp să tragă la poartă puțin mai devreme, însă nu a vrut să riște:
„Riscul de a rata era prea mare pentru mine. Așa că am vrut să joc la sigur”, a spus jucătorul lui Augsburg, conform sport1.de.
Portarul lui Bayern Munchen a gafat și la al doilea gol reușit de Augsburg. Neuer a respins greșit un șut, în fața porții, iar Rodrigo Ribeiro a dus scorul la 2-1, în minutul 64.
Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Pentru Bayern au marcat Saibari, în minutul 55, și Brown, în minutul 80.
A preluat prost mingea, pare puțin prea motivat. Nu știu de ce. Poate că a vrut să inițieze direct primul atac. Desigur, a fost o greșeală uriașă din partea lui. Nu era deloc sub presiune, a fost inutil. De fapt, avea posibilitatea să rezolve altfel acea preluare relativ proastă, dar s-a complicat. Cu siguranță poate mai bine de atât. Michael Ballack, fost jucător al lui Bayern
Ce se poate întâmpla în 8,4 secunde
Golul primit extrem de rapid de Neuer a surprins atât de tare presa din Germania, încât Bild a întocmit o listă cu câteva lucruri care se pot întâmpla în 8,4 secunde:
- Sprint: La recordul mondial de 9,58 secunde, stabilit în 2009, Usain Bolt ar fi parcurs deja aproximativ 85 de metri după 8,4 secunde. Distanța este estimată pe baza desfășurării cursei sale.
- Spațiul cosmic: Stația Spațială Internațională, care se deplasează cu aproximativ 28.000 km/h, parcurge circa 65 de kilometri în acest interval.
- Pe șosea: O mașină care circulă constant cu 100 km/h parcurge aproximativ 233 de metri.
- Vorbirea: O persoană care vorbește cu 120–180 de cuvinte pe minut poate rosti între 17 și 25 de cuvinte în acest interval, suficient pentru propoziția: „Bayern este deja condusă de Augsburg!”.
Există și unele recorduri care sunt asociate cu acest timp:
- Paiul: Recordul pentru a bea un litru de suc cu ajutorul unui pai obișnuit este de aproximativ 8,4 secunde.
- Lovitura cu muchia palmei: Potrivit unor încercări neoficiale din lumea artelor marțiale, americanul Mike Reeves a spart 70 de scânduri groase de pin în 8,4 secunde.
- Stivuirea paharelor: Specialistul în stivuire rapidă Steve Baltot a construit și a desfăcut, în cadrul unei demonstrații oficiale, piramide complexe de pahare, în configurația 3-6-3, în exact 8,4 secunde, fără nicio greșeală.
- Mersul în mâini: Cei mai rapizi practicanți pot parcurge 30 de metri în mâini în aproximativ 8,4 secunde.
- Cubul Rubik: Recordul pentru rezolvarea cubului sub apă, dintr-o singură respirație, este de puțin peste 8 secunde.
- Lenjerie intimă: Recordul mondial este de 44 de perechi de chiloți îmbrăcate într-un minut. La acest ritm, specialiștii ar putea îmbrăca aproximativ șase sau șapte perechi în 8,4 secunde.
- Super Mario: Cei mai buni speedrunneri pot termina primul nivel al jocului clasic pentru consola NES în puțin peste 8,4 secunde, cu o execuție precisă până la ultimul cadru, înainte ca Mario să atingă steagul de la final.