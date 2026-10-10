S-a aflat Mesajul de pe avioanele de hârtie care au provocat suspendarea meciului echipei lui Andrei Rațiu +10 foto
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

S-a aflat Mesajul de pe avioanele de hârtie care au provocat suspendarea meciului echipei lui Andrei Rațiu

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 18:44
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 18:44
  • Meciul dintre Rayo Vallecano și Athletic Bilbao a fost suspendat după ce fanii gazdelor au protestat masiv împotriva lui Raul Martin Presa (49 de ani), președintele și proprietarul clubului din Vallecas.
  • Suporterii au aruncat pe teren mii de avioane de hârtie, care conțineau un mesaj care îndemna la protest.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Partida din La Liga a fost suspendată după doar 20 de minute de joc, după ce fanii au huiduit conducerea și au aruncat și cu bile de cauciuc pe teren.

Cristiano Ronaldo, pedepsit! Decizia luată de Federație după ce starul a părăsit cantonamentul Portugaliei
Citește și
Cristiano Ronaldo, pedepsit! Decizia luată de Federație după ce starul a părăsit cantonamentul Portugaliei
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, pedepsit! Decizia luată de Federație după ce starul a părăsit cantonamentul Portugaliei

Mesajul de pe avioanele de hârtie aruncate pe teren: „Este ziua protestului”

Arbitrul Jose Maria Sanchez Martinez a decis inițial să întrerupă jocul în minutul 13 din cauza protestului colectiv al fanilor, trimițându-i pe jucători la vestiare.

Jocul a fost reluat ulterior, însă, după ce alte bile și avioane de hârtie au ajuns în zona porții lui Rayo, arbitrul a oprit definitiv partida. Fanii au primit suspendarea meciului cu aplauze și urale.

Haos la meciul Rayo Vallecano - Athletic Bilbao. Protestul fanilor a oprit meciul după doar 15 minute
Haos la meciul Rayo Vallecano - Athletic Bilbao. Protestul fanilor a oprit meciul după doar 15 minute

Galerie foto (10 imagini)

Haos la meciul Rayo Vallecano - Athletic Bilbao. Protestul fanilor a oprit meciul după doar 15 minute Haos la meciul Rayo Vallecano - Athletic Bilbao. Protestul fanilor a oprit meciul după doar 15 minute Haos la meciul Rayo Vallecano - Athletic Bilbao. Protestul fanilor a oprit meciul după doar 15 minute Haos la meciul Rayo Vallecano - Athletic Bilbao. Protestul fanilor a oprit meciul după doar 15 minute Haos la meciul Rayo Vallecano - Athletic Bilbao. Protestul fanilor a oprit meciul după doar 15 minute
+10 Foto
labels.photo-gallery

La scurt timp după suspendarea partidei a fost dezvăluit mesajul care era scris pe pliantele care au invadat terenul.

ESTE ZIUA PROTESTULUI. ESTE ZIUA ÎN CARE TREBUIE SĂ-L ARĂTĂM CU DEGETUL PE PRESA.

Presa este nervos. A devenit ținta glumelor la nivel mondial, a fost criticat de toate instituțiile publice și sportive, iar sprijinul de care beneficiază este din ce în ce mai mic. Este încolțit, toată lumea îi cunoaște neglijențele și faptele reprobabile, iar o mare parte din merit pentru această situație îi revine mișcării suporterilor lui Rayo.

De aceea, chiar dacă ne-am întors să jucăm la Vallecas, nu putem permite ca lucrurile să se liniștească. Trebuie să intensificăm în continuare conflictul și să-i scoatem la iveală afacerile dubioase, pentru a aduna suficiente argumente care să ne permită să-l îndepărtăm pe Presa.

Am îndurat multe, am suferit mult, au trecut mulți ani fără să avem parte de un sezon liniștit și am ajuns într-un punct fără întoarcere, în care singura soluție este plecarea lui Presa și a întregului său anturaj.

Așadar, astăzi profităm de vizibilitatea oferită de stadion și de revenirea noastră la Vallecas. Prin aceste rânduri, le cerem tuturor suporterilor lui Rayo să-și transforme nemulțumirea în furie. Pentru asta:

  • Minutul 1: Fluierături împotriva celor aflați în loja oficială.
  • Minutul 13: Ridicarea fularelor și scandări împotriva celor aflați în loja oficială. Ridică fularul pe care scrie «Presa, pleacă acum!» și fă în așa fel încât zgomotul din tribune să se audă la toate posturile de radio.
  • După încheierea minutului 13: Confecționează un avion de hârtie din acest manifest. Pe verso îți arătăm cum să-l faci.

Pe tot parcursul meciului: Niciun minut de liniște. Să nu renunțăm la luptă. Cele trei tribune trebuie să fie unite și să continue protestele.

Să salvăm Rayo!”, a fost mesajul de pe acele avione de hârtie, conform marca.com.

La Liga nu a stabilit încă data la care s-ar putea relua partida din etapa #8. Printre variantele luate în calcul este ca Rayo - Athletic Bilbao să se joace duminică, fără spectatori.

De unde a izbucnit conflictul fani - conducere

Criza a izbucnit la sfârșitul lunii iulie, când Comunitatea Madrid a suspendat temporar concesiunea stadionului Vallecas, după ce un audit a identificat deficiențe grave de siguranță și salubritate.

Rayo a fost nevoită să dispute primele trei meciuri considerate pe teren propriu la Butarque, stadionul din Leganes.

Suporterii au boicotat deplasarea echipei, iar asistența la cele trei partide a fost redusă: 4.280 de spectatori la meciul cu Alaves, 4.529 cu Racing Santander și 3.742 cu Espanyol.

Între timp, abonații au inițiat demersuri judiciare pentru recuperarea unei părți din costul abonamentelor, susținând că nu au beneficiat de condițiile promise.

Deși o a doua evaluare a permis ridicarea măsurii pe 14 septembrie, revenirea nu a însemnat și reconcilierea dintre suporteri și conducere.

La meciul amical cu Cagliari, din 3 octombrie, loja oficială a fost vandalizată, iar pe scaune au apărut mesaje precum „Presa, pleacă!”. Președintele a evitat să apară în lojă în prima repriză.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Tăiere uriașă din bugetul UE, anunțată sâmbătă. Care e poziția României
Tăiere uriașă din bugetul UE, anunțată sâmbătă. Care e poziția României
Tăiere uriașă din bugetul UE, anunțată sâmbătă. Care e poziția României
Athletic Bilbao FANI Rayo Vallecano protest la liga Raul Martin Presa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:07
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
00:45
Vinicius, gest șocant FOTO. Starul lui Real Madrid a luat „roșu” direct. Trei coechipieri l-au ținut! Ce s-a întâmplat
Vinicius, gest șocant FOTO. Starul lui Real Madrid a luat „roșu” direct. Trei coechipieri l-au ținut! Ce s-a întâmplat
01:19
Reghe i-a epuizat VIDEO. Târnovanu și Muhar suferă după sosirea noului antrenor: „Cele mai grele săptămâni din viața mea”
Reghe i-a epuizat VIDEO. Târnovanu și Muhar suferă după sosirea noului antrenor: „Cele mai grele săptămâni din viața mea”
00:16
„Trebuie să discut cu jucătorii” Reghecampf a identificat marea problemă a „noii” FCSB: „Va trebui să lucrăm la asta”
„Trebuie să discut cu jucătorii” Reghecampf a identificat marea problemă a „noii” FCSB: „Va trebui să lucrăm la asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Top stiri
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
Superliga
00:07
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
Citește mai mult
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
De-asta nu mai joacă Man Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a „abandonat” pe român pe banca de rezerve
Stranieri
10.10
De-asta nu mai joacă Man Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a „abandonat” pe român pe banca de rezerve
Citește mai mult
De-asta nu mai joacă Man Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a „abandonat” pe român pe banca de rezerve
Alcaraz, schimbare de look! FOTO+VIDEO. A atras toate privirile la Shanghai: „Îi stă bine cu orice”. Ce explicație a oferit
Tenis
10.10
Alcaraz, schimbare de look! FOTO+VIDEO. A atras toate privirile la Shanghai: „Îi stă bine cu orice”. Ce explicație a oferit
Citește mai mult
Alcaraz, schimbare de look! FOTO+VIDEO. A atras toate privirile la Shanghai: „Îi stă bine cu orice”. Ce explicație a oferit
VIDEO | PS6, despre copacul căzut pe Iuliu Maniu, care a zdrobit 4 mașini și un scuter. “Regretăm pagubele, nu era uscat, suntem la zi cu tăierile pentru care avem avize”
B365
10.10
VIDEO | PS6, despre copacul căzut pe Iuliu Maniu, care a zdrobit 4 mașini și un scuter. “Regretăm pagubele, nu era uscat, suntem la zi cu tăierile pentru care avem avize”
Citește mai mult
VIDEO | PS6, despre copacul căzut pe Iuliu Maniu, care a zdrobit 4 mașini și un scuter. “Regretăm pagubele, nu era uscat, suntem la zi cu tăierile pentru care avem avize”

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 11 rapid 5 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share