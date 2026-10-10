S-a aflat Mesajul de pe avioanele de hârtie care au provocat suspendarea meciului echipei lui Andrei Rațiu

Meciul dintre Rayo Vallecano și Athletic Bilbao a fost suspendat după ce fanii gazdelor au protestat masiv împotriva lui Raul Martin Presa (49 de ani), președintele și proprietarul clubului din Vallecas.

(49 de ani), clubului din Vallecas. Suporterii au aruncat pe teren mii de avioane de hârtie, care conțineau un mesaj care îndemna la protest.

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Partida din La Liga a fost suspendată după doar 20 de minute de joc, după ce fanii au huiduit conducerea și au aruncat și cu bile de cauciuc pe teren.

Mesajul de pe avioanele de hârtie aruncate pe teren: „Este ziua protestului”

Arbitrul Jose Maria Sanchez Martinez a decis inițial să întrerupă jocul în minutul 13 din cauza protestului colectiv al fanilor, trimițându-i pe jucători la vestiare.

Jocul a fost reluat ulterior, însă, după ce alte bile și avioane de hârtie au ajuns în zona porții lui Rayo, arbitrul a oprit definitiv partida. Fanii au primit suspendarea meciului cu aplauze și urale.

La scurt timp după suspendarea partidei a fost dezvăluit mesajul care era scris pe pliantele care au invadat terenul.

„ESTE ZIUA PROTESTULUI. ESTE ZIUA ÎN CARE TREBUIE SĂ-L ARĂTĂM CU DEGETUL PE PRESA.

Presa este nervos. A devenit ținta glumelor la nivel mondial, a fost criticat de toate instituțiile publice și sportive, iar sprijinul de care beneficiază este din ce în ce mai mic. Este încolțit, toată lumea îi cunoaște neglijențele și faptele reprobabile, iar o mare parte din merit pentru această situație îi revine mișcării suporterilor lui Rayo.

De aceea, chiar dacă ne-am întors să jucăm la Vallecas, nu putem permite ca lucrurile să se liniștească. Trebuie să intensificăm în continuare conflictul și să-i scoatem la iveală afacerile dubioase, pentru a aduna suficiente argumente care să ne permită să-l îndepărtăm pe Presa.

Am îndurat multe, am suferit mult, au trecut mulți ani fără să avem parte de un sezon liniștit și am ajuns într-un punct fără întoarcere, în care singura soluție este plecarea lui Presa și a întregului său anturaj.

Așadar, astăzi profităm de vizibilitatea oferită de stadion și de revenirea noastră la Vallecas. Prin aceste rânduri, le cerem tuturor suporterilor lui Rayo să-și transforme nemulțumirea în furie. Pentru asta:

Minutul 1: Fluierături împotriva celor aflați în loja oficială.

Fluierături împotriva celor aflați în loja oficială. Minutul 13: Ridicarea fularelor și scandări împotriva celor aflați în loja oficială. Ridică fularul pe care scrie «Presa, pleacă acum!» și fă în așa fel încât zgomotul din tribune să se audă la toate posturile de radio.

Ridicarea fularelor și scandări împotriva celor aflați în loja oficială. Ridică fularul pe care scrie «Presa, pleacă acum!» și fă în așa fel încât zgomotul din tribune să se audă la toate posturile de radio. După încheierea minutului 13: Confecționează un avion de hârtie din acest manifest. Pe verso îți arătăm cum să-l faci.

Pe tot parcursul meciului: Niciun minut de liniște. Să nu renunțăm la luptă. Cele trei tribune trebuie să fie unite și să continue protestele.

Să salvăm Rayo!”, a fost mesajul de pe acele avione de hârtie, conform marca.com.

La Liga nu a stabilit încă data la care s-ar putea relua partida din etapa #8. Printre variantele luate în calcul este ca Rayo - Athletic Bilbao să se joace duminică, fără spectatori.

De unde a izbucnit conflictul fani - conducere

Criza a izbucnit la sfârșitul lunii iulie, când Comunitatea Madrid a suspendat temporar concesiunea stadionului Vallecas, după ce un audit a identificat deficiențe grave de siguranță și salubritate.

Rayo a fost nevoită să dispute primele trei meciuri considerate pe teren propriu la Butarque, stadionul din Leganes.

Suporterii au boicotat deplasarea echipei, iar asistența la cele trei partide a fost redusă: 4.280 de spectatori la meciul cu Alaves, 4.529 cu Racing Santander și 3.742 cu Espanyol.

Între timp, abonații au inițiat demersuri judiciare pentru recuperarea unei părți din costul abonamentelor, susținând că nu au beneficiat de condițiile promise.

Deși o a doua evaluare a permis ridicarea măsurii pe 14 septembrie, revenirea nu a însemnat și reconcilierea dintre suporteri și conducere.

La meciul amical cu Cagliari, din 3 octombrie, loja oficială a fost vandalizată, iar pe scaune au apărut mesaje precum „Presa, pleacă!”. Președintele a evitat să apară în lojă în prima repriză.

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