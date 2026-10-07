Messi a făcut Argentina să plângă FOTO+VIDEO. Ultimul meci la națională pentru legenda „pumelor” » Spectacol pe teren + discurs emoționant

Lionel Messi (39 de ani) a jucat ultimul meci pentru naționala Argentinei, câștigat de sud-americani cu scorul de 3-0 împotriva Beninului.

Starul argentinian a marcat un gol și a livrat două pase decisive în ultima sa apariție în tricoul primei reprezentative.

Ce spectacol a fost pe stadionul Monumental și a declarat Messi la final, mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Lionel Messi își încheia astfel aventura la naționala Argentinei după 21 de ani în care a scris istorie, reușind să câștige cele mai importante trofee pe plan internațional.

FOTO. Lionel Messi a jucat ultimul meci la naționala Argentinei

Meciul de pe stadionul Monumental din Buenos Aires, capitala Argentinei, a început cu un omagiu pentru Lionel Messi.

La intrarea pe teren a jucătorilor, luminile de pe stadion au fost stinse, iar pe teren a fost întins un tricou imens al lui Messi. În loc de numele său scria „Gracias” (trad. - Mulțumesc!), alături de numărul 10.

Messi a fost aplaudat de toți fanii care au fost prezenți pe stadion, de coechipieri, de staff-urile celor două echipe și de jucătorii naționalei Beninului.

În minutul 10 al partidei, numărul purtat de Messi la națională, partida a fost oprită temporar pentru a i se aduce un omagiu acestuia. A existat un foc de artificii, spectatorii au aplaudat, iar Messi a fost îmbrățișat de mai mulți jucători.

Deși prima repriză a întâlnirii a fost lipsită de goluri, Argentina a început spectacolul în partea secundă, iar Lionel Messi a contribuit la toate cele trei goluri ale sud-americanilor.

Prima reușită a argentinienilor a fost semnată de fundașul Nicolas Otamendi, în minutul 48, care s-a demarcat perfect și a împins mingea în plasă, după cornerul executat de Messi.

În minutul 61, același Lionel Messi a pasat decisiv, dar de această dată la golul reușit de Nico Paz. Starul Argentinei a înaintat pe partea stângă și i-a pasat jucătorului lui Como, care a înscris spectaculos din afara careului, la colțul lung.

10 minute mai târziu a venit și rândul lui Messi să înscrie. Naționala pregătită de Lionel Scaloni a primit un penalty, iar fotbalistul de la Inter Miami a transformat fără emoții, în partea dreaptă, aproape de vinclu.

Messi s-a bucurat alături de coechipierii săi pentru ultima sa reușită în tricoul Argentinei, a fost îmbrățișat de aceștia și aplaudat de toți fanii, care s-au ridicat în picioare.

208 partide a disputat Lionel Messi în tricoul primei reprezentative a Argentinei. A marcat 126 de goluri și a livrat 70 de pase decisive

VIDEO. Ultimul meci jucat de Messi la naționala Argentinei

Ce a declarat Messi după ultimul meci în tricoul Argentinei: „Simt că a venit momentul”

La final, Messi a ținut un discurs emoționant la centrul terenului, în fața coechipierilor de la națională și în fața miilor de fani care s-au adunat pe stadionul Monumental.

„Este greu să spun ceva astăzi, sunt foarte multe emoții, îmi trec prin minte foarte multe lucruri. Primul lucru la care mă gândesc este tatăl meu. Nu-mi rămâne decât să mulțumesc, așa cum am spus și în scrisoarea mea de adio. A fost o onoare uriașă să port acest tricou timp de mai bine de 20 de ani.

Chiar și în cele mai grele momente prin care am trecut și pe care le-am avut, nu am încetat niciodată să lupt, să mă bat, să dau totul și să fiu mereu aici. Să nu mai joc pentru națională va fi o durere foarte mare. Vă jur că mi-ar plăcea să vin toată viața, pentru că să joci pentru naționala Argentinei este cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla.

Deși vreau să fiu aici toată viața, simt că a venit momentul. Ultimul Mondial a însemnat enorm pentru mine. Am avut visul de a deveni din nou campioni mondiali, am fost foarte aproape, iar realitatea este că nu s-a întâmplat nimic neobișnuit.

Am dat totul, iar meciul cu Anglia ne-a solicitat enorm, atât fizic, cât și emoțional. Realitatea este că am ajuns la limită. Am luptat ca întotdeauna, așa cum am făcut-o mereu cu acest tricou, alături de toți colegii cu care am avut șansa să împart vestiarul. Să nu aveți nicio îndoială că toți colegii pe care i-am avut alături au dat totul pentru acest tricou.

🇦🇷🥺 LA EMOCIÓN DE LA FAMILIA DE LIONEL MESSI TRAS EL PASILLO AL CAPITÁN. https://t.co/sFUshMDQfg — dataref (@dataref_ar) October 7, 2026

Vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru perioada pe care am petrecut-o alături de acest grup, pentru că m-au făcut să-mi îndeplinesc visurile din copilărie: să fiu campion mondial, campion al Americii, să câștig Finalissima, tot ce am jucat.

A fost o onoare uriașă să împart cu ei momente atât pe teren, cât și în afara lui. Era suficient să ieșim pe teren împotriva oricui, pentru că știam că am lângă mine niște războinici care își dădeau viața pentru echipă.

O să-mi fie foarte dor să joc aici. Am avut șansa să merg în toate colțurile țării și am primit mereu o dragoste enormă. Sunt recunoscător pentru tot ce am avut șansa să trăiesc.

Vă mulțumesc pentru toată această perioadă în care, oriunde am mers, am găsit stadioanele pline, indiferent de meci: Mondial, Copa America… Erați peste tot și făceați eforturi uriașe, pentru că știm cât de dificil este. Și întotdeauna ne-am simțit ca acasă peste tot. Noi am simțit asta.

În acest loc am trăit una dintre cele mai fericite zile din cariera mea: momentul în care am revenit să jucăm după ce am câștigat Mondialul. Ceea ce am trăit în acea zi nu voi uita niciodată. A fost ceva minunat. Și astăzi, când văd videoclipuri de atunci, mă emoționez. Ziua aceea va rămâne în istoria mea, în istoria tuturor lor, a familiei mele… A fost extraordinar. Vă mulțumesc din suflet.

Astăzi, din nou aici, probabil că trăiesc cea mai tristă zi din cariera mea, pentru că este ziua în care îmi iau adio de la națională și de la voi toți. O să-mi fie dor să apăr culorile naționalei, dar de acum voi fi de cealaltă parte, alături de voi toți, susținându-i pe toți acești băieți și tot ceea ce va urma. Mereu uniți.

S-a demonstrat mai mult decât clar că, atunci când ne reunim și suntem uniți, suntem mai puternici decât oricine și putem depăși orice obstacol. Vor veni și momente dificile, cu siguranță, pentru că ceea ce s-a realizat în toată această perioadă nu este ceva normal. Iar în acele momente grele trebuie să fim alături de echipă mai mult ca niciodată.

Așa cum le spun mereu lor, așa cum le-am spus și la ultima discuție: pentru a atinge obiective mărețe trebuie să construiești grupuri puternice și unite, pentru că există oameni care vor să vadă naționala într-o situație proastă. Nu trebuie să le facem pe plac.

Momentele grele, cele dificile, sunt cele în care se vede cu adevărat valoarea unui grup. Când nu există grupuri puternice, este foarte greu să reușești. Iar eu vă spun că noi am fost un grup extraordinar și de aceea am reușit să obținem tot ceea ce am obținut.

Adevărul este că vorbesc mai mult ca niciodată, nu vreau să plec, nu vreau să părăsesc terenul. Vreau doar să vă spun că vă iubesc, că îmi va fi dor de voi și că îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt argentinian, că sunt mândru că sunt argentinian și că mi-am îndeplinit visurile alături de voi toți.

Vă mulțumesc mult, vă iubesc”, a fost discursul ținut de Lionel Messi, conform tycsports.com.

Trofeele cucerite de Lionel Messi cu naționala Argentinei

Cupa Mondială din 2022

Copa America (x2): 2021/22 și 2023/24

Finalissima 2022

Medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2008, cu naționala U23

Cupa Mondială din 2005, cu naționala U20

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport