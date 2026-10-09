Marcel Coraș, schimbat total VIDEO. Fostul mare atacant luptă pentru o nouă viață: 25 de kilograme pierdute

La 67 de ani, Marcel Coraș trece printr-una dintre cele mai grele încercări ale vieții sale, după ce a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu patru luni.

Laureat al Ghetei de Argint a Europei în sezonul 1988–1989, fostul mare atacant este internat într-un centru medical din Băile Felix pentru a urma un program intensiv de reabilitare.

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O înregistrare video apărută recent pe rețelele de socializare dezvăluie o schimbare fizică radicală a fostului fotbalist, greu de recunoscut față de anii în care domina careurile adverse.

Marcel Coraș, transformare fizică frapantă: 25 de kilograme pierdute

Sechelele lăsate de accidentul vascular sunt vizibile: fostul atacant al celor de la UTA Arad și Sportul Stundențesc vorbește extrem de greu și depune eforturi considerabile în timpul comunicării.

În imaginile postate de clinica Auxologico President, Coraș este surprins în plin efort de recuperare, executând exerciții fizice la aparate și ședințe de terapie în apă.

Înainte de a suferi accidentul vascular cerebral ischemic, fostul fotbalist trecuse printr-o intervenție chirurgicală de protezare a genunchiului stâng.

Medicul Marius Căprar a explicat că masa corporală masivă de la momentul debutului, indicată la aproximativ 155 de kilograme, a făcut ca recuperarea activă standard să fie aproape imposibil de început.

Elementul salvator a fost hidrokinetoterapia în apa termală din Băile Felix, care i-a permis lui Coraș să reînceapă mișcările de bază, făcând posibilă adaptarea treptată la kinetoterapia clasică de sală.

Rudi Völler (RFG, la minge) și Marcel Coraș la EURO 1984 (Foto: IMAGO)

Sub o dietă strictă și prin exercițiu susținut, scăderea în greutate raportată s-a situat între 20 și 25 de kilograme.

Ținta principală a tratamentului locomotor și neurologic este redobândirea independenței, astfel încât Coraș să se poată deplasa singur sau sprijinit doar într-un baston.

Marcel Coraș: „Am avut câțiva colegi din națională care m-au ajutat”

Costurile ridicate ale tratamentelor de specialitate reprezintă o altă încercare majoră. Coraș a dezvăluit că, deși suportă o parte din cheltuieli din economiile personale, a primit ajutor și din partea unor foști coechipieri de la prima reprezentativă a României.

„Am ajuns aici, în Băile Felix, datorită unui prieten pe care l-am cunoscut la spitalul din Timișoara. El a fost pacient aici și mi-a spus că mi-a spus că este cea mai performantă clinică de recuperare din țară.

Am ales să vin aici după ce am trecut prin trei clinici de recuperare fără niciun fel de randament. Sunt foarte mulțumit că mă aflu aici, sunt de o lună și ceva în acest centru (…) Mă simt aproape ca acasă, mă bucur că sunt aici”, a spus Coraș.

Mă descurc financiar din surse proprii, dar am avut și câțiva colegi din echipa națională care m-au ajutat. Aș dori să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care m-au ajutat financiar, tuturor celor care m-au ajutat telefonic, susținându-mi moralul în perioada asta. Marcel Coraș, fost atacant

Marcel Coraș, golgheterul Ligii 1

Ajuns la Sportul Studențesc în 1983, Marcel Coraș a avut un prim sezon de vis în tricoul echipei din Regie.

Atacantul originar din Arad a punctat de 18 ori în stagiunea 1983-1984 și a fost desemnat golghterul Ligii 1, trecându-și în cont o reușită mai mult decât Ionel Augustin (Dinamo) și Rodion Cămătaru (Universitatea Craiova).

147 de goluri a marcat Marcel Coraș în cele 417 meciuri jucate în Liga 1

În acea stagiune, „studenții” au reușit o clasare pe locul 4 în campionat, sub echipele galonate ale perioadei: Steaua, Dinamo și Universitatea Craiova.

Cinci sezoane mai târziu, Coraș a reușit cea mai bună performanță individuală: 32 de goluri marcate într-un sezon de Liga 1.

Evoluțiile sale l-au adus în vizorul echipei naționale și a fost desemnat drept cel mai bun fotbalist român de la EURO 1984.

36 de selecții și 6 goluri a bifat Marcel Coraș la prima reprezentativă a României

După ce a pus capăt carierei de jucător, Marcel Coraș a lucrat, din postura de antrenor, pentru UTA Arad, ACU Arad, Bihor Oradea și FC Baia Mare.

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