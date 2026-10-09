Ce se întâmplă cu Reghecampf Anunț oficial înaintea meciului cu Oțelul: „Situație foarte clară”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a anunțat că Laurențiu Reghecampf (51 de ani) va sta pe bancă la meciul cu Oțelul.

FCSB - Oțelul se joacă sâmbătă, de la ora 21:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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În spatele incertitudinii se afla situația financiară rămasă după despărțirea antrenorului de Universitatea Craiova, clubul patronat de Mihai Rotaru, care a generat discuții și demersuri la nivelul comisiilor fotbalistice.

GOLAZO.ro. a anunțat în cursul zilei de vineri că situația lui Laurențiu Reghecampf se va rezolva, iar acesta a fost înregistrat la LPF.

Laurențiu Reghecampf va sta pe bancă la meciul cu Oțelul

Mihai Stoica a confirmat că roș-albaștrii au finalizat toate demersurile oficiale, astfel că tehnicianul va putea sta pe bancă la partida de pe Arena Națională, unde își va face debutul oficial în cel de-al treilea mandat la FCSB.

„Stă pe bancă. Trebuia să ia comisia o decizie și încă nu se întrunise. La el, treaba e foarte clară. Suma e achitată, totul OK.”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Nu cred că vor fi probleme, este vorba doar de o Comisie care trebuie să analizeze faptul că s-a plătit datoria către Universitatea Craiova și că am dreptul să stau pe bancă. Cu siguranță se va rezolva în cursul zilei de astăzi și mâine voi fi pe bancă. Sper! Laurențiu Reghecampf, antrenor FCSB, la conferința de presă

Datoria către Mihai Rotaru, motivul temerilor

Incertitudinea a fost alimentată de problemele financiare și juridice rămase după despărțirea lui Reghecampf de Universitatea Craiova, în toamna anului 2023.

Tehnicianul a plecat atunci la Al-Tai, în Arabia Saudită, după o perioadă scurtă petrecută pe banca formației oltene. În urma despărțirii, între Reghecampf și clubul patronat de Mihai Rotaru a rămas un litigiu privind obligațiile financiare asumate la rezilierea contractului.

În acest context, au fost vehiculate sume restante de 150.000 de euro, la care Universitatea Craiova a solicitat și penalități de 17.000 de euro.

Clubul oltean a făcut demersuri la comisiile FRF, iar problema a alimentat temerile privind posibilitatea ca antrenorul să își înceapă noul mandat în condiții administrative neclare, însă conducerea roș-albastră a rezolvat situația cu o zi înainte de meci.

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