România a învins Ucraina, scor 3-0, luni, la Munchen, în partida de debut la EURO 2024.

Golurile tricolorilor au fost marcate de către Nicolae Stanciu (min. 30), Răzvan Marin (min. 53) și Denis Drăguș (min. 57).

„Tricolorii” au reușit să obțină prima victorie la un Campionat European după o pauză de 24 de ani.

Și ce victorie! Elevii lui Edi Iordănescu nu le-au dat nicio șansă ucrainenilor, cu fotbaliști legitimați la echipe precum Real Madrid, Arsenal sau Chelsea.

Răzvan Marin: „Am spus că vom arăta diferit în meciurile oficiale”

Răzvan Marin a fost unul dintre cei mai buni jucători ai României în acest duel. A majorat diferența la două goluri și a oferit colegilor săi liniștea mentală de a aborda restul partidei.

A prins un „trasor” de la aproximativ 25 de metri, lateral dreapta, la colțul lung, iar Lunin s-a întins inutil.

Așa s-a întâmplat, iar la scurt timp România a marcat și golul trei, prin Denis Drăguș. O victorie uriașă, care le permit „tricolorilor” să spere la calificarea în „optimi”.

Pentru Răzvan Marin a fost al cincilea gol în tricoul echipei naționale a României, în 57 de prezențe.

Mijlocașul lui Empoli a declarat că nu și-a pierdut niciodată încrederea în colegii săi, chiar și atunci când valul de critici era unul uriaș.

Răzvan Marin consideră că golul căpitanului Nicolae Stanciu a fost mult mai frumos decât al său.

„O luăm pas cu pas”

„Suntem foarte fericiți. Ne bucurăm că am reușit să facem un meci extraordinar și să bucurăm milioane de români. Da (n.r. - se aștepta la un astfel de rezultat).

Și acum se zbârlește pielea pe mine, pentru că am spus-o tot timpul , chiar și după meciurile amicale, când lumea era sceptică, că am încredere în grupul acesta, că în meciurile oficiale vom arăta diferit. Și am demonstrat asta pe teren.

Ceea ce este foarte greu de descris în cuvinte. Se zbârlește pielea pe mine. E foarte greu să descriu. Sunt mândru de ceea ce am făcut pe teren. Și cei care am intrat, și cei de pe bancă. Am demonstrat ce grup unit suntem.

Eu vreau să o luăm pas cu pas, meci cu meci și vom vedea. Următorul meci e cel cu Belgia. Astăzi ne-am făcut treaba extraordinar pe teren.

Am reușit să câștigăm, ceea ce ne-am dorit cu toții, și vom vedea la meciul următor cum vor decurge lucrurile”, a declarat Răzvan Marin, după meci, la Pro TV.

Cred că golul lui Nicu a fost mai frumos. A avut o execuție senzațională. Îl știm bine. Ne-am obișnuit cu astfel de șuturi Răzvan Marin

Programul României la EURO 2024